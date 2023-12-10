TRŞ Kocaeli Rallisi: Kocaeli’de Ali Türkkan-Burak Erdener rüzgarı esti!

Cumartesi günü yoğun şartlar altında koşulan Kocaeli rallisinin ilk gününün ardından pazar günü daha sakin koşulan etapların ardından Kocaeli rallisi tamamlandı.

Cumartesi günü 6 etabı da lider tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi pazar gününü de hız kesmeden noktaladı. Pazar günü koşulan Power Stage etabı dahil 3 etabı da kazanan ikili rakiplerine çok büyük bir fark atarak Kocaeli rallisini kazandı.

Cumartesi gününü ikinci tamamlayan ve umutlarını Pazar gününe taşıyan Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi sondan bir önceki etapta lastik patlatarak zaman kaybetti ancak podyumdaki ikinciliğini korudu.

Podyumun son basamağını ise dünü genel klasmanda 5. Sırada tamamlayan Cem Alakoç-Aras Dinçer ikilisi aldı.

Cumartesi gününü 3. Sırada tamamlayan Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi bir basamak gerileyerek yarışı dördüncü tamamladı.

Uğur Soylu-Şener Güray ikilisi 5. Olurken Çağlayan Çelik-Sedat Bostancı ikilisi günü 6. tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye’nin diğer üyesi Efehan Yazıcı-Sevi Akal ikilisi sezonun bitimine bir yarış kala iki çeker klasmanındaki şampiyonluklarını ilan ettiler.