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Türkiye Ralli Şampiyonası Kocaeli Rallisi
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TRŞ Kocaeli Rallisi: Kocaeli’de Ali Türkkan-Burak Erdener rüzgarı esti!

2023 Kocaeli rallisinin tüm etaplarını lider tamamlayan Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi zafere ulaşırken, şampiyonluk mücadelesi son yarışa kaldı.

Editör Burak Yasul
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Ali Türkkan, Burak Erdener, Castrol Ford Team Türkiye

Cumartesi günü yoğun şartlar altında koşulan Kocaeli rallisinin ilk gününün ardından pazar günü daha sakin koşulan etapların ardından Kocaeli rallisi tamamlandı.

Cumartesi günü 6 etabı da lider tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi pazar gününü de hız kesmeden noktaladı. Pazar günü koşulan Power Stage etabı dahil 3 etabı da kazanan ikili rakiplerine çok büyük bir fark atarak Kocaeli rallisini kazandı.

Cumartesi gününü ikinci tamamlayan ve umutlarını Pazar gününe taşıyan Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi sondan bir önceki etapta lastik patlatarak zaman kaybetti ancak podyumdaki ikinciliğini korudu.

Podyumun son basamağını ise dünü genel klasmanda 5. Sırada tamamlayan Cem Alakoç-Aras Dinçer ikilisi aldı.

Cumartesi gününü 3. Sırada tamamlayan Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi bir basamak gerileyerek yarışı dördüncü tamamladı.

Uğur Soylu-Şener Güray ikilisi 5. Olurken Çağlayan Çelik-Sedat Bostancı ikilisi günü 6. tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye’nin diğer üyesi Efehan Yazıcı-Sevi Akal ikilisi sezonun bitimine bir yarış kala iki çeker klasmanındaki şampiyonluklarını ilan ettiler.

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