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Türkiye Ralli Şampiyonası

Castrol Ford Team Türkiye, Sarıkamış Rallisi ile Sezonu Karda Açıyor

2023'ü Türkiye Ralli Markalar Şampiyonu olarak tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye, 2024 ralli sezonunun ilk yarışı olarak karlı zeminde koşulacak olan Sarıkamış Rallisi için hazırlıklarını tamamladı. Yarışta yenilenen güçlü Ford araçları ve genç yetenekli pilotlarıyla tam kadro mücadele edecek olan Castrol Ford Team Türkiye sezona hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası, sezonun ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi ile 23-25 Şubat'ta start alıyor.

Kars Valiliği, TOSFED, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla, Eksi 36 Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen yarış, Sarıkamış ve çevresinde çam ormanlarıyla çevrili parkurlarda gerçekleşecek. Ekipler, üç gün boyunca yaklaşık 250 kilometre uzunluğundaki karlı ve buzlu zeminde mücadele edecek.

Geçen sezonu 16. şampiyonluğuna ulaşarak zirvede tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye, Sarıkamış Rallisi’nde yetenekli pilotları ve güçlü Ford araçlarıyla tam kadro mücadele edecek.

Türk ralli tarihinin en genç şampiyonu Türkkan, hızlı başlamak istiyor

Geçen sezon Türkiye Ralli Şampiyonluğu’nu kazanarak Türk ralli tarihinin en genç şampiyonu olan Ali Türkkan, co-pilotu Burak Erdener ile bu yıl Ford Fiesta Rally3 koltuğunda yarışacak. İkilinin, sezona yine hızlı bir başlangıç yapması bekleniyor. Castrol Ford Team Türkiye, geçen sene ülkemizi Dünya Ralli Şampiyonası’nda da (WRC) temsil eden Türkkan ve Erdener’den bu yıl çok daha büyük yurt dışı başarılarını hedefliyor.

Genç Pilot Kadrosu Dört Çeker’e geçiş yapıyor

Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonu ve Türkiye Ralli Sınıf 4 Birincisi ünvanlarını elinde tutan genç pilot Efehan Yazıcı, Ford’un ralli dünyasında bu yıl 4 Çeker Ford Fiesta Rally3 ile yarışacak. Yazıcı’nın co-pilotluğunu Castrol Ford Team Türkiye altyapısından yetişen Mehmet Akif Yalçın yapacak.

2023 yılında kariyerinin ilk startını almasına karşılık sezon boyunca kaydettiği derecelerle yeteneğini ortaya koyan takımın en genç pilotu Mert Yudulmaz ile Castrol Ford Team Türkiye altyapısından yetişen  Sevi Akal da takım arkadaşları gibi bu yıl 4 Çeker Ford Fiesta Rally3’ün koltuğunda mücadele edecekler. Sevi Akal geçen sezonu Türkiye Ralli İki Çeker Co-Pilot Şampiyonu, Türkiye Ralli Kadın Co-Pilot Birincisi ve Türkiye Ralli Sınıf 4 Co-Pilot Birincisi olarak tamamlamıştı.

Türkiye’ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 27’nci sezonunda 17’nci şampiyonluğu hedefliyor. Takım bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra Dünya Ralli Şampiyonası’nda da Türkiye’yi Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi ile Junior WRC sınıfında temsil edecek.

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı pilot koçu olarak, uzun yıllar Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini takımın genç pilotlarına aktarmak için çalışacak.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

23-24 Mart Marmaris Rallisi (Muğla)
27-28 Nisan Bodrum Rallisi (Muğla)
18-19 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi (Bursa)
14-15 Eylül ESOK Rallisi (Eskişehir)
5-6 Ekim Kocaeli Rallisi (Kocaeli)
2-3 Kasım İstanbul Rallisi (İstanbul)

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Abdullah Çelik
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