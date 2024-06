Alp Aksoy, 2024’te Champions of the Future Serisi’nde üçüncü yarışına çıkacak!

Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi’nde üçüncü yarışına Slovakya’da çıkacak. Genç pilot, serideki ilk yarışına Mart’ta İspanya’nın Valensiya şehrinde çıktı. Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi’nde Parolin Racing Kart takımıyla OK kategorisinde yarışıyor.

Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan sürücü, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

Sıradaki durak Slovakya!

Champions of the Future Serisi, genç pilotların gelecekte en iyi sürücüler arasına girmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. İspanya ve Fransa’daki yarışlarında istikrarlı şekilde yükselişini sürdüren genç sürücünün üçüncü yarışı, Slovakya’daki Slovakia Karting Center’da gerçekleşecek. 30 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Champions of the Future Serisi, Motorsport TV üzerinden canlı yayınlanacak. Yayın linki: https://motorsport.tv/livestream

Bir sonraki yarış 17 Temmuz’da İsveç’te

Toplamda 5 ülkede düzenlenen serinin bir sonraki etabı, 17 Temmuz’da İsveç’te Kristianstad şehrindeki Astum Ring pistinde yapılacak. Son yarış ise İngiltere’de Grantham şehrindeki PF International Karting Pisti’nde, 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

20-23 Haziran’da FIA Avrupa Şampiyonası’na çıkacak

Alp Aksoy, Champions of the Future serisi devam erken, 20-23 Haziran tarihleri arasında yine Slovakia Karting Center’da gerçekleşecek FIA Avrupa Şampiyonası’nda yarışaca