Rallide sıradaki randevu Bursa

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı olan 48.Yeşil Bursa Rallisi, Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda, 71 otomobil ve 142 sporcu, 300 kişilik görevli ordusu ile bu büyük heyecana ortak olacak.

Oyman Atabay sezonunun 4. rallisi olan organizasyon, 17 Mayıs Cuma Günü saat 20:00’de Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamındaki Yeşil Bursa Rallisi’nde, ekipler iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesindeki etaplarda ter dökecekler.

470 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 8 özel etaptan oluşan rallinin ilk günü, 18 Mayıs Cumartesi saat 09:30’da, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’ndan başlayacak. Rallinin ilk gününde 13,35 km uzunluğundaki Remed Assistance (Harmanalan) etabı ile 25,05 km uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Kozbudaklar) etapları geçilecek.

19 Mayıs Pazar Günü ise 10,10 km uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi (Hüseyinalan) ve 10,30 km uzunluğundaki Downtown (Soğukpınar) etaplarının tamamlanması ile sezonun son asfalt rallisi sona erecek.