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Türkiye Ralli Şampiyonası Kocaeli Rallisi
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40. Kocaeli Büyükşehir Rallisi 08-10 Aralık’ta!

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. yarışı olan 40. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 08-10 Aralık tarihleri arasında düzenleniyor.

TOSFED
Editör TOSFED
Yardımcı Editör Kemal Şengül
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EgeRallisi-Sinif4-EfehanYazici

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Petlas, 41 Burda, Telsan ve Emek sponsorluğunda düzenlenen rallide, 59 otomobil ve 118 sporcu mücadele edecek.

08 Aralık Cuma akşamı saat 18.00’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek seremonik start ile başlayacak organizasyonda, ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak özel etapta mücadele edecekler. Ralli merkezi ve servis alanı olarak Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi’nin kullanılacağı organizasyon, 10 Aralık Pazar günü saat 14.15’den itibaren Kocaeli Kent Meydanı’nda son bulacak.

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