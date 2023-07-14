BOM Karting Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarını Başarıyla Tamamladı
BOM Karting Takımı 8-9 Temmuz'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 2'nci ayak yarışlarını tamamladı.
BOM Karting, 2023 sezonunun ikinci yarışlarında Master ve Mini kategorilerinde rekabet etti. Tuzla Karting Park pistinde gerçekleştirilen nefes kesen yarışlarda BOM Karting Takımı Master Kategori de yarışan pilotu Muratcan Eğilmez hafta sonunu 4'üncü sırada tamamlamayı başardı ve çok önemli puanlar elde etti.
Takıma yeni katılan, 2022 TOSFED Micro Destek Kupası 1'incisi Demir Uyan ise BOM Karting Takımı'nda Mini Kategori'de mücadele etti. Demir haftayı puanlarla kapatmayı başardı.
Türkiye Karting Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları 22-23 Temmuz'da İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Son Haberler
Ricciardo: "Emeklilik düşüncesi beni korkutmuyor"
Ricciardo: "Emeklilik düşüncesi beni korkutmuyor" Ricciardo: "Emeklilik düşüncesi beni korkutmuyor"
Müşteri programlarını sonlandıran Audi, ciddi tepkiyle karşılaştı
Müşteri programlarını sonlandıran Audi, ciddi tepkiyle karşılaştı Müşteri programlarını sonlandıran Audi, ciddi tepkiyle karşılaştı
Latifi, yüksek lisans yapmak için yarışmaya ara veriyor
Latifi, yüksek lisans yapmak için yarışmaya ara veriyor Latifi, yüksek lisans yapmak için yarışmaya ara veriyor
Macaristan GP hafta sonunda yağmur beklenmiyor
Macaristan GP hafta sonunda yağmur beklenmiyor Macaristan GP hafta sonunda yağmur beklenmiyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar