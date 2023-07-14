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BOM Karting Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarını Başarıyla Tamamladı

BOM Karting Takımı 8-9 Temmuz'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 2'nci ayak yarışlarını tamamladı.

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BOM Karting Takımı Demir Uyan

BOM Karting, 2023 sezonunun ikinci yarışlarında Master ve Mini kategorilerinde rekabet etti. Tuzla Karting Park pistinde gerçekleştirilen nefes kesen yarışlarda BOM Karting Takımı Master Kategori de yarışan pilotu Muratcan Eğilmez hafta sonunu 4'üncü sırada tamamlamayı başardı ve çok önemli puanlar elde etti.

Takıma yeni katılan, 2022 TOSFED Micro Destek Kupası 1'incisi Demir Uyan ise BOM Karting Takımı'nda Mini Kategori'de mücadele etti. Demir haftayı puanlarla kapatmayı başardı.

Türkiye Karting Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları 22-23 Temmuz'da İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

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İskender Zülfikari FIA sıralamasında zirveye çıktı

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