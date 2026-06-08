Zayn, Superone Karting hafta sonuna bir kez daha damga vurdu
Superone Karting Şampiyonası’nda mücadele eden temsilcimiz Zayn Sofuoğlu hafta sonunu başarıyla tamamladı.
İngiltere Superone Karting Şampiyonası’ndaki temsilcimiz Zayn Sofuoğlu, elde ettiği sonuçlarla uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Micro Max kategorisinde mücadele eden Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Zayn, cumartesi gerçekleştirilen Heat 1 yarışında ikinci, Heat 2 ve final yarışındaysa birinci oldu.
zayn-iame-benelux-2026
14 tur üzerinden düzenlenen final yarışında toplam tur süresi olarak 31:07.683 rekorunu elde eden temsilcimiz, en yakın rakibi Hugh Riley’i 0.117 saniye farkla geride bırakarak yarışın galibi oldu.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Brembo’dan Leclerc’e yanıt: "Açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık"
Acosta: "Marquez ile liderlik mücadelesinden çok keyif aldım"
Gasly: "Yıllardır hayal ettiğim şey elimden alındı"
Hamilton ve Hadjar güvenlik aracı periyodunda neden ceza almadı?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar