Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Karting

Zayn, Superone Karting hafta sonuna bir kez daha damga vurdu

Superone Karting Şampiyonası’nda mücadele eden temsilcimiz Zayn Sofuoğlu hafta sonunu başarıyla tamamladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
1731860905_MOTUL_TKS6_Micro_ZaynSofuoglu

İngiltere Superone Karting Şampiyonası’ndaki temsilcimiz Zayn Sofuoğlu, elde ettiği sonuçlarla uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Micro Max kategorisinde mücadele eden Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Zayn, cumartesi gerçekleştirilen Heat 1 yarışında ikinci, Heat 2 ve final yarışındaysa birinci oldu.

zayn-iame-benelux-2026

zayn-iame-benelux-2026

14 tur üzerinden düzenlenen final yarışında toplam tur süresi olarak 31:07.683 rekorunu elde eden temsilcimiz, en yakın rakibi Hugh Riley’i 0.117 saniye farkla geride bırakarak yarışın galibi oldu.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Zayn Belçika'da imkansızı başardı: 20. sıradan zirveye!

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Brembo’dan Leclerc’e yanıt: "Açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Brembo’dan Leclerc’e yanıt: "Açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık"

Hamilton ve Hadjar güvenlik aracı periyodunda neden ceza almadı?

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Hamilton ve Hadjar güvenlik aracı periyodunda neden ceza almadı?

Miller’dan güvenlik çağrısı: "Start cihazlarını söküp atın"

MotoGP
MotoGP
Macaristan GP
Miller’dan güvenlik çağrısı: "Start cihazlarını söküp atın"

Son Haberler

Brembo’dan Leclerc’e yanıt: "Açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık"

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Brembo’dan Leclerc’e yanıt: "Açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık"

Acosta: "Marquez ile liderlik mücadelesinden çok keyif aldım"

MotoGP
MGP MotoGP
Macaristan GP
Acosta: "Marquez ile liderlik mücadelesinden çok keyif aldım"

Gasly: "Yıllardır hayal ettiğim şey elimden alındı"

Formula 1
F1 Formula 1
Gasly: "Yıllardır hayal ettiğim şey elimden alındı"

Hamilton ve Hadjar güvenlik aracı periyodunda neden ceza almadı?

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Hamilton ve Hadjar güvenlik aracı periyodunda neden ceza almadı?