Castrol Ford Team Türkiye 2023'ü kutladı, 2024 planlarını açıkladı!

Türkiye'nin en büyük yarış takımı olarak bilinen Castrol Ford Team Türkiye, 2023 yılında özellikle Ali Türkkan ile büyük başarılar elde etti.

Ali, geçen yıl Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şampiyon olan en genç isim olurken, aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası'nın WRC3 klasmanında dört rallide yer aldı.

Ali, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Ford Fiesta Rally3 aracıyla mücadele etti ve kendisinden daha üst klasman araçların önünde mutlu sona ulaştı. Bu süreçte yanında yardımcı pilot olarak Burak Erdener vardı.

Türkiye'deki şampiyonluğunun yanı sıra, Avrupa'da da önemli başarılar yakalayan Ali, dün gerçekleştirilen Castrol Ford Team Türkiye Gecesi'nin hiç şüphesiz odak noktasıydı.

Etkinlik 42 Maslak'ta gerçekleştirildi ve takım yöneticisi Serdar Bostancı, takım koçu Murat Bostancı'nın yanı sıra başta Castrol, Otokoç ve Pirelli olmak üzere takımın önemli partnerlerinin üst düzey isimleri gecede hazır bulundu. Hepsi de bu özel törende, takıma olan destekleri için plaket aldılar.

Gecenin en renkli konuşmalarından birisine imza atan takım koçu ve eski Türkiye Ralli Şampiyonu Murat Bostancı, takımın 2024 planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre Ali Türkkan yeni sezonda Burak Erdener ile birlikte yine Rally3 aracıyla mücadele edecek. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yanı sıra Junior WRC'de yarışacak Ali, dört rallide ülkemizi gururla temsil edecek.

Takımın Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele edeceği ikinci aracında Efehan Yazıcı ve Mehmet Akif Yalçın mücadele ederken, üçüncü aracı Mert Yudulmaz ve Sevi Akal paylaşacak. Bu sürücüler de yine Rally3 aracıyla mücadele edecek.