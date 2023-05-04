BOM Karting, yeni sezona Körfez Pisti’nde "merhaba" dedi
BOM Karting Takımı, İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk yarışlarını 29-30 Nisan tarihlerinde tamamladı.
BOM Karting, 2023 sezonunun ilk yarışlarında Master ve Mini kategorilerinde yarıştı. İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilen müsabakalarda 59 numarayla yarışan ve uzun süre sonra pistlere dönen Muratcan Eğilmez hafta sonunu 5'inci olarak tamamladı. Mini kategoride ter döken Efe Ayhan ise 32 numara ile yarışıp hafta sonunu 14’üncü olarak bitirdi.
Türkiye Karting Şampiyonası ikinci yarışları 24-25 Haziran tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta gerçekleşecek.
BOM Karting Takımı Hakkında:
2020 yılında genç sporcuları motor sporlarının geleceğine kazandırmak amacıyla kurulan BOM Karting Takımı, aynı sene içinde pandemi nedeniyle iptal edilen yarışları fırsat bilerek bir sonraki sezona yarış disiplininde antrenmanlar yaparak hazırlandı. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda takımlar ikincisi olan BOM Karting, Mini kategori Kadınlar birinciliği ve Senior Kadınlar kategorisi ikinciliğini elde etmiştir. BOM Karting Takımı, 2022 yılında da Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışmaya devam etmektedir.
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