Brundle: "Artık Ferrari'nin takım lideri Hamilton"

Ferrari'de Lewis Hamilton'ın son dönemdeki yükselişi, İspanya Grand Prix’sinde elde ettiği zaferle birlikte yeni bir seviyeye taşındı. Britanyalı pilot, Barselona-Katalonya Pisti'nde kazandığı yarışla birlikte Ferrari ile ilk galibiyetini alırken, Charles Leclerc ise yarış dışı kaldı.

2025'in büyük bölümünde Leclerc, Hamilton’a karşı üstünlük kurmuş görünse de, 2026 sezonunda tablo giderek değişmeye başladı. Hamilton, sezonun başında Çin Grand Prix'sinde Ferrari ile ilk podyumunu almış, ardından Montreal ve Monako'da arka arkaya ikincilikler elde ederek formunu yükseltmişti. İspanya'daki zafer ise bu çıkışın zirvesi oldu.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Leclerc ise Barcelona yarışını son bölümlerde yarıda bırakmak zorunda kaldı. Monakolu pilot, Miami'den bu yana Hamilton'ın önünde yarışı tamamlayamadı. Miami'de ise yarış sonrası verilen 10 saniyelik ceza 20 saniyeye çevrilmiş ve Leclerc'i Hamilton'ın arkasına düşürmüştü.

Şu anda Hamilton, şampiyonada Leclerc'in 40 puan önünde bulunuyor.

Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, Leclerc’in form düşüşüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Leclerc son dönemde oldukça zor bir süreçten geçiyor."

"Avusturya ile Silverstone yarışlarında çok güçlü performanslar sergilemesi gerekiyor çünkü Hamilton artık Ferrari’nin net takım lideri gibi görünüyor."