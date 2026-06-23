MotoGP'den önemli kural değişiklikleri: Holeshot cihazları yasaklandı, grid düzeni değişiyor

MotoGP Grand Prix Komisyonu, Hollanda öncesinde bir dizi önemli kural değişikliğini duyurdu. Alınan kararlar kapsamında ön sürüş yüksekliği sistemleri bu hafta sonundan itibaren kaldırılırken, başlangıç gridindeki sıralar arasındaki mesafe artırılacak ve üretici başına izin verilen motosiklet sayısına sınır getirilecek.

MotoGP motosikletlerinde kullanılan ön sürüş yüksekliği sistemleri, daha yaygın bilinen adıyla holeshot cihazları, Hollanda Grand Prix'sinden itibaren tamamen kaldırılacak.

Ön alçaltma sistemleri ile arka sürüş yüksekliği cihazlarının sezon sonunda yasaklanması zaten planlanıyordu. Ancak MotoGP yönetimi, son dönemde yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle ön sistemlerin kullanımını daha erken sona erdirme kararı aldı.

Özellikle Katalonya ve Balaton Park’ta yaşanan olayların ardından ilk viraj güvenliği yeniden gündeme gelmişti.

Holeshot cihazları, motosikletin ön tarafını alçaltarak kalkış sırasında ön tekerin havalanmasını azaltıyor ve böylece daha iyi ivmelenme sağlıyor. Ancak sistemin devre dışı bırakılması için sürücülerin sert fren yapması gerekiyor. Bu durum, özellikle çok yakın takip eden sürücüler için beklenmedik hareketlere yol açabiliyor.

MotoGP sürücüleri, geçtiğimiz hafta sonu Brno'da gerçekleştirilen ek kalkış antrenmanlarında ön holeshot cihazı olmadan start denemeleri yaptı. Ancak sürücüler arasında bunun güvenliği artırıp artırmadığı konusunda görüş birliği oluşmadı.

Marc Marquez, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Holeshot cihazları olarak bilinen ön sürüş yüksekliği sistemleri, Hollanda Grand Prix’sinden itibaren tüm MotoGP motosikletlerinden kaldırılacaktır. Bu karar, tüm MotoGP takımlarıyla yapılan görüşmelerin ve sürücülerin ek start antrenmanlarında sistemi test etme fırsatı bulmalarının ardından alınmıştır."

MotoGP yönetimi, yarış başlangıçlarındaki güvenliği artırmak amacıyla grid diziliminde de değişikliğe gidiyor.

2026 Almanya Grand Prix'sinden itibaren tüm sınıflarda kullanılacak yeni düzenle, sıralar arasındaki dikey mesafe üç metreden dört metreye çıkarılacak. Böylece üç sürücünün yer aldığı her sıra arasındaki toplam mesafe dokuz metreden 12 metreye yükselmiş olacak.

Mevcut 3x3 dizilim sistemi korunacak ve Formula 1'deki gibi 2x2 bir grid düzenine geçilmeyecek.

Bu değişiklik özellikle ilk virajdaki sıkışıklığın azaltılması amacıyla uygulanacak. Ancak sürücüler açısından sıralama turlarının önemi de daha fazla artmış olacak.

Komisyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yarış başlangıçlarındaki güvenliği daha da artırmak amacıyla, tüm sınıflarda kullanılan standart grid düzeni 2026 Almanya Grand Prix'sinden itibaren değiştirilecektir. Sürücü sıraları arasındaki mevcut üç metrelik mesafe dört metreye çıkarılacaktır. Her sırada üç sürücü bulunmaya devam edecektir."

Grand Prix Komisyonu'nun açıkladığı bir diğer önemli karar ise MotoGP'deki motosiklet sayısıyla ilgili oldu.

2028 sezonundan itibaren bir üreticinin motosikletlerini kullanabilecek sürücü sayısı en fazla altı ile sınırlandırılacak. Bu da üreticilerin fabrika takımlarına ek olarak en fazla iki uydu takıma motosiklet sağlayabileceği anlamına geliyor.

Şu anda gridde altı motosikletle temsil edilen tek üretici Ducati konumunda bulunuyor.

Ancak bu kuralın yürürlüğe girmesi için şampiyonada en az beş üreticinin mücadele etmeye devam etmesi şartı aranacak.

MotoGP'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "2028’den itibaren MotoGP'de aynı üreticinin motosikletlerini kullanabilecek maksimum sürücü sayısı altı olacaktır. Böylece üreticiler, fabrika takımlarına ek olarak en fazla iki takıma motosiklet sağlayabilecektir. Bu kural, şampiyonada en az beş üreticinin mücadele etmesi şartıyla uygulanacaktır."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images