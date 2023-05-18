Yeşil Bursa Rallisi, bu hafta sonu 47. kez start alacak

7 ayaktan oluşan 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Bodrum Rallisi ile start almıştı. Toplam 69 otomobil ile 138 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2023 Bodrum Rallisi'nde zafer P Garage My Team adına yarışan Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisine gitmişti.

BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay ikinci sırayı alırken, Castrol Ford Team Türkiye’den Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ise genel klasman üçüncüsü olmuştu.

Sezon açılışının Bodrum'da yapılmasının ardından, pilotlar ve takımlar sezonun 2. yarışı için Bursa'ya geldiler.

Peki Bursa Rallisi öncesinde şampiyonada durum nasıl?

Yeşil Bursa Rallisi öncesinde pilotlar klasmanında Ümit Can Özdemir 29 puanla ilk sırada. Onu 23 puanla Burak Çukurova ve 17 puanla Kağan Karamanoğlu takip ediyor.

Markalarda Castrol Ford Team Türkiye ve Takımlarda GP Garage My Team lider durumda yer alırken, historic ralli klasmanında Kerim Tar ve Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası’nda ise Kemal Çetinkaya ilk sırada.

Bursa Rallisi ne zaman ve nerede başlıyor?

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen 47. Yeşil Bursa Rallisi, 19 Mayıs Cuma akşamı 20.00’da Sheraton Bursa önünde gerçekleştirilecek olan start seremonisi ile başlayacak.

Ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 km. olan asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele edecekler.

34 ulusal ekibin haricinde, 34 Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası ve 7 historic ralli katılımcısının yer aldığı rallinin ilk günü 20 Mayıs Cumartesi günü saat 09.30’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı Otoparkı’nda yer alan servis alanından başlayacak.

İlk gün; Delice, Sırma ve Dağakça etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından saat 19.08’den itibaren sona erecek. Rallinin ikinci günü 21 Mayıs Pazar saat 09.00’da başlarken, Hüseyinalan ve Soğukpınar etapları ikişer kez geçildikten sonra saat 16.15’te Aloft Hotel Bursa önündeki finiş podyumunda son bulacak.

Motorsport.com Türkiye olarak 2023 Bursa Rallisi için Bursa'da olacağız ve ralliyi yerinde takip edeceğiz. 47. Yeşil Bursa Rallisi hakkındaki tüm gelişmelere ve gün sonu değerlendirmelerine Motorsport.com Türkiye Instagram ve Twitter hesaplarından ulaşabilirsiniz.

1666015999_Ege_Rallisi_1__17.10_jpeg