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Zülfikari’den Bir Şampiyonluk Daha

11 yaşındaki milli sporcumuz İskender Zülfikari, 4 yarıştan oluşan 2023 İtalya WSK Süper Master Serisi’nde Mini Gr.3 kategorisini ilk sırada tamamladı.

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29 ayrı ülkeden 97 sporcunun yer aldığı seride dört yarış sonunda 354 toplam puana ulaşan Babyrace Driver Academy pilotu Zülfikari, WSK Champions Cup’ın ardından bu sezon ikinci şampiyonluğuna ulaşarak Uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Temsilcimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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