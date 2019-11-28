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Can Öncü 2020'de Dünya Supersport'ta yarışacak!
Bu sezonu Moto3'te geçiren temsilcimiz Can Öncü, 2020'de Dünya Supersport'ta Turkish Puccetti Team ile mücadele edecek.
Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!
Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez pist üzerinde kazanırken, GTE Am sınıfında Salih Yoluç’un ekibi TF Sport Aston Martin kazandı.
Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”
Dünya Superbike’taki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha fabrika takımındaki ilk sezonu öncesinde şimdiden büyük bir baskı hissettiğini söyledi.
Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı!
Rebellion Racing, Şanghay'da gerçekleştirilen sıralama turlarında LMP1 sınıfındaki ilk pole pozisyonunu kazandı.
Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider
Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ikinci antrenman seansını lider tamamlarken, şampiyonada ilk kez bir seansı ilk sırada bitirdi.
Shanghai WEC: İlk antrenmanda Rebellion lider
Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ilk antrenman seansını Ginetta’nın önünde lider tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha sürücüsü olarak tanıtıldı
2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Pata Yamaha fabrika takımında mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla ilk görüntüsünü verdi.
Sepang Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 20. oldu
Moto3 şampiyonu Lorenzo Dalla Porta, Sepang'daki Moto3 yarışında zafere ulaşmayı başardı.
Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
Leopard Racing sürücüsü Marcos Ramirez, Sepang Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
Ayhancan, neden Formula 1 yolunda ilerleyemedi?
Türkiye'nin otomobil yarışlarındaki gururu Ayhancan Güven, Meksika'da Porsche Mobil 1 Supercup serisini 2., çaylaklar arasında ise şampiyon olarak tamamlamasının ardından Motorsport.com Türkiye'ye konuştu.
VLN9: Kaya galibiyet, Aşarı podyum ile sezonu kapattı
VLN serisinde sezonun son yarışında Mustafa Mehmet Kaya SP8 klasmanında zafere ulaşırken, Emir Aşarı V6 klasmanında podyuma çıkmayı başardı.
Porsche Mobil1 Supercup: Çaylak Ayhancan şampiyona 2.'si oldu
Porsche Mobil1 Supercup sezonunun Meksika’daki son yarışının galibi Michael Ammermüller olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven ikinci olarak sezonu ikinci sırada tamamladı.
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Lorenzo dalla Porta, Moto3'te Avustralya yarışını kazandı ve 2019 şampiyonu oldu.
Porsche Mobil1 Supercup: İlk yarışın galibi Ammermüller, Ayhancan 2.
Porsche Mobil1 Supercup’ın son ayağı olan Meksika’daki ilk yarışı Michael Ammermüller kazanıp seride art arda 3. kez şampiyon olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven ikinci oldu ve çaylaklar kategorisinde şampiyonluğunu ilan etti.
Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu
Dünya Superbike sezonunun son yarışını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 5. oldu.
Porsche Mobil1 Supercup: Pole Ammermüller'in, Ayhancan ikinci!
Porsche Mobil1 Supercup’son ayağı olan Meksika’daki ilk yarış öncesinde pole pozisyonu Michael Ammermüller'in olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven 2. olmayı başardı.
Katar WSBK: Rea kazandı, Toprak başlayamadı
Jonathan Rea, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar'da yapılacak son yarışı öncesinde Super Pole yarışını kazanmayı başardı.
Porsche Mobil 1 Supercup Meksika: Ayhancan antrenmanlarda üçüncü
Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup'ın Meksika'daki antrenman turlarında üçüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.
Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
Avustralya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Marcos Ramirez'in oldu.
Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu
Dünya Superbike’ın son ayağı olan Katar’daki ilk yarışı Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 11. oldu.
WSBK Katar: Pole Rea'nın, Toprak 10. oldu
Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Jonathan Rea'nın olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 10. en hızlı zamanı yaptı
Avustralya Moto3: Cuma gününün lideri Canet, Can 16.
Avustralya'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde cuma antrenmanlarını Aron Canet ilk sırada tamamladı.
WSBK Katar 2. antrenman: Davies lider, Toprak dördüncü
Chaz Davies, Katar'daki ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yapmayı başardı.
WSBK Katar 1. antrenman: Rea lider, Toprak ikinci
Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Superbike Şampyionası'nın son yarışı öncesinde yapılan 1. antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamladı.