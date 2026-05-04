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Formula 4 İtalya 1. Yarış: Temsilcimiz Alp Aksoy, Mugello’da ilk yarıştan puanla ayrıldı!
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Gemlik’te devam ediyor
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Alp Aksoy, Vallelunga’da mücadele edecek
2026 Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Park'ta devam ediyor
Başiskele Pisti kapılarını Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'yle açtı
2026 Türkiye Karting Şampiyonası Bursa'da gerçekleştirildi
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2026 ROK Cup Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı tamamlandı
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Formula 4 Monza 1. ve 2. yarış: Alp'ten çifte başarı; İlk yarışta 4.’lük, ikinci yarışta podyum!
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Formula 4 Monza sıralama: Killion pole’de Alp Aksoy 7. sırada!
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı: QMMF ile iş birliği anlaşması imzalandı
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F4 İtalya Cumartesi: Vallelunga'da podyum ve kritik puanlar Alp Aksoy’un!
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