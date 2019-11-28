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Can Öncü 2020'de Dünya Supersport'ta yarışacak!
Supersport / Son dakika

Can Öncü 2020'de Dünya Supersport'ta yarışacak!

Bu sezonu Moto3'te geçiren temsilcimiz Can Öncü, 2020'de Dünya Supersport'ta Turkish Puccetti Team ile mücadele edecek.

Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı! Şanghay
WEC / Yarış raporu

Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!

Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez pist üzerinde kazanırken, GTE Am sınıfında Salih Yoluç’un ekibi TF Sport Aston Martin kazandı.
Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”
World SUPERBIKE / Son dakika

Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”

Dünya Superbike’taki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha fabrika takımındaki ilk sezonu öncesinde şimdiden büyük bir baskı hissettiğini söyledi.

Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı! Şanghay
Haber video
WEC / Sıralama turları raporu

Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı!

Rebellion Racing, Şanghay'da gerçekleştirilen sıralama turlarında LMP1 sınıfındaki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider Şanghay
WEC / Antrenman raporu

Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider

Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ikinci antrenman seansını lider tamamlarken, şampiyonada ilk kez bir seansı ilk sırada bitirdi.

Shanghai WEC: İlk antrenmanda Rebellion lider Şanghay
WEC / Antrenman raporu

Shanghai WEC: İlk antrenmanda Rebellion lider

Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ilk antrenman seansını Ginetta’nın önünde lider tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha sürücüsü olarak tanıtıldı
World SUPERBIKE / Son dakika

Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha sürücüsü olarak tanıtıldı

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Pata Yamaha fabrika takımında mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla ilk görüntüsünü verdi.

Sepang Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 20. oldu Sepang
Moto3 / Yarış raporu

Sepang Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 20. oldu

Moto3 şampiyonu Lorenzo Dalla Porta, Sepang'daki Moto3 yarışında zafere ulaşmayı başardı.

Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu Sepang
Moto3 / Sıralama turları raporu

Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu

Leopard Racing sürücüsü Marcos Ramirez, Sepang Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Ayhancan, neden Formula 1 yolunda ilerleyemedi? Mexico City
Porsche Mobil1 Supercup / Son dakika

Ayhancan, neden Formula 1 yolunda ilerleyemedi?

Türkiye'nin otomobil yarışlarındaki gururu Ayhancan Güven, Meksika'da Porsche Mobil 1 Supercup serisini 2., çaylaklar arasında ise şampiyon olarak tamamlamasının ardından Motorsport.com Türkiye'ye konuştu.

VLN9: Kaya galibiyet, Aşarı podyum ile sezonu kapattı Raund 9
VLN / Yarış raporu

VLN9: Kaya galibiyet, Aşarı podyum ile sezonu kapattı

VLN serisinde sezonun son yarışında Mustafa Mehmet Kaya SP8 klasmanında zafere ulaşırken, Emir Aşarı V6 klasmanında podyuma çıkmayı başardı.

Porsche Mobil1 Supercup: Çaylak Ayhancan şampiyona 2.'si oldu Mexico City
Porsche Mobil1 Supercup / Yarış raporu

Porsche Mobil1 Supercup: Çaylak Ayhancan şampiyona 2.'si oldu

Porsche Mobil1 Supercup sezonunun Meksika’daki son yarışının galibi Michael Ammermüller olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven ikinci olarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

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Avustralya Moto3: Dalla Porta kazandı ve şampiyon oldu, Can 16. Phillip Island
Moto3 / Yarış raporu

Avustralya Moto3: Dalla Porta kazandı ve şampiyon oldu, Can 16.

Lorenzo dalla Porta, Moto3'te Avustralya yarışını kazandı ve 2019 şampiyonu oldu.

Porsche Mobil1 Supercup: İlk yarışın galibi Ammermüller, Ayhancan 2. Mexico City
Porsche Mobil1 Supercup / Yarış raporu

Porsche Mobil1 Supercup: İlk yarışın galibi Ammermüller, Ayhancan 2.

Porsche Mobil1 Supercup’ın son ayağı olan Meksika’daki ilk yarışı Michael Ammermüller kazanıp seride art arda 3. kez şampiyon olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven ikinci oldu ve çaylaklar kategorisinde şampiyonluğunu ilan etti.

Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu Losail
World SUPERBIKE / Yarış raporu

Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu

Dünya Superbike sezonunun son yarışını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 5. oldu.

Porsche Mobil1 Supercup: Pole Ammermüller'in, Ayhancan ikinci! Mexico City
Porsche Mobil1 Supercup / Sıralama turları raporu

Porsche Mobil1 Supercup: Pole Ammermüller'in, Ayhancan ikinci!

Porsche Mobil1 Supercup’son ayağı olan Meksika’daki ilk yarış öncesinde pole pozisyonu Michael Ammermüller'in olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven 2. olmayı başardı.

Katar WSBK: Rea kazandı, Toprak başlayamadı Losail
World SUPERBIKE / Yarış raporu

Katar WSBK: Rea kazandı, Toprak başlayamadı

Jonathan Rea, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar'da yapılacak son yarışı öncesinde Super Pole yarışını kazanmayı başardı.

Porsche Mobil 1 Supercup Meksika: Ayhancan antrenmanlarda üçüncü Mexico City
Porsche Mobil1 Supercup / Antrenman raporu

Porsche Mobil 1 Supercup Meksika: Ayhancan antrenmanlarda üçüncü

Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup'ın Meksika'daki antrenman turlarında üçüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu Phillip Island
Moto3 / Sıralama turları raporu

Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu

Avustralya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Marcos Ramirez'in oldu.

Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu Losail
World SUPERBIKE / Yarış raporu

Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu

Dünya Superbike’ın son ayağı olan Katar’daki ilk yarışı Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 11. oldu.

WSBK Katar: Pole Rea'nın, Toprak 10. oldu
World SUPERBIKE / Sıralama turları raporu

WSBK Katar: Pole Rea'nın, Toprak 10. oldu

Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Jonathan Rea'nın olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 10. en hızlı zamanı yaptı

Avustralya Moto3: Cuma gününün lideri Canet, Can 16.
Moto3 / Antrenman raporu

Avustralya Moto3: Cuma gününün lideri Canet, Can 16.

Avustralya'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde cuma antrenmanlarını Aron Canet ilk sırada tamamladı.

WSBK Katar 2. antrenman: Davies lider, Toprak dördüncü Losail
World SUPERBIKE / Son dakika

WSBK Katar 2. antrenman: Davies lider, Toprak dördüncü

Chaz Davies, Katar'daki ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yapmayı başardı.

WSBK Katar 1. antrenman: Rea lider, Toprak ikinci
World SUPERBIKE / Antrenman raporu

WSBK Katar 1. antrenman: Rea lider, Toprak ikinci

Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Superbike Şampyionası'nın son yarışı öncesinde yapılan 1. antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamladı.

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Can Öncü 2020'de Dünya Supersport'ta yarışacak!
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Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”
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Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”

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