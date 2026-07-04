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TÜRK SPORCULAR

Euro4 Vallelunga 1. yarış: Alp Aksoy, istikrarlı bir performansla 8. oldu!

Alp Aksoy, Euro4 Vallelunga'da ilk yarışı 8. sırada noktaladı.

Emine Kökçü
Yayın tarihi:
alpp aksoy

ACI Racing hafta sonu kapsamında İtalya’daki Vallelunga pistinde gerçekleştirilen Euro4 Şampiyonası sıralama seansı tamamlandı.

Genç temsilcimiz Alp Aksoy, hafta sonunun ilk sıralama seansında 11. en hızlı dereceyi elde ederek ilk yarışa 11. sıradan başlama hakkı kazandı. Bu sonuçla ilk 10 mücadelesi için güçlü bir pozisyon elde eden Alp Aksoy, gözünü hafta sonunun ilk yarışına çevirdi.

Sıralama seansının ardından koşulan ilk yarışta 11. sıradan start alan temsilcimiz, yarış boyunca sergilediği istikrarlı tempo ve başarılı ataklarla üç sıra yükselmeyi başardı.

Damalı bayrağı sekizinci sırada gören temsilcimiz Alp Aksoy, böylece Vallelunga’daki ilk yarışı puan potasında tamamlayarak hafta sonuna başarılı bir başlangıç yaptı.

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