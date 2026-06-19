Formula 4 Monza sıralama: Killion pole’de Alp Aksoy 7. sırada!

Seansın en hızlı ismi Noah Killion olurken, David Cosma-Christopher ikinci, Oleksandr Savinkov ise üçüncü sırayı elde etti. İlk beşi Oleksandr Bondarev ve Florentin Hattemer tamamlarken, Ary Bansal altıncı sırada yer aldı.

Temsilcimiz Alp Aksoy, güçlü rakiplerinin arasında yedinci sırayı elde ederek yarışlar öncesinde önemli bir başlangıç pozisyonu kazandı. İlk 10’u sırasıyla Knud Nielsen, Niccolo Maccagnani ve Kingsley Zheng Kwan Ho tamamladı.

Monza’nın yüksek tempolu ve rekabetçi atmosferinde başarılı bir sıralama seansı geçiren genç temsilcimiz Alp Aksoy, hafta sonu yarışlarında hem şampiyona liderliğini korumak hem de puan farkını artırmak için mücadele edecek.