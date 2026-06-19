Formula 4 Monza sıralama: Killion pole’de Alp Aksoy 7. sırada!
Formula 4 İtalya şampiyonasının üçüncü ayağında Monza pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarında genç temsilcimiz Alp Aksoy, 1. Grup içerisinde yedinci sırada tamamladı.
Seansın en hızlı ismi Noah Killion olurken, David Cosma-Christopher ikinci, Oleksandr Savinkov ise üçüncü sırayı elde etti. İlk beşi Oleksandr Bondarev ve Florentin Hattemer tamamlarken, Ary Bansal altıncı sırada yer aldı.
Temsilcimiz Alp Aksoy, güçlü rakiplerinin arasında yedinci sırayı elde ederek yarışlar öncesinde önemli bir başlangıç pozisyonu kazandı. İlk 10’u sırasıyla Knud Nielsen, Niccolo Maccagnani ve Kingsley Zheng Kwan Ho tamamladı.
Monza’nın yüksek tempolu ve rekabetçi atmosferinde başarılı bir sıralama seansı geçiren genç temsilcimiz Alp Aksoy, hafta sonu yarışlarında hem şampiyona liderliğini korumak hem de puan farkını artırmak için mücadele edecek.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Türk heykel sanatçısı, Silverstone'dan davet aldı!
Canlı dereceler: MotoGP Çekya GP 2. antrenman
Claire Williams: "Russell şampiyonluğu hak ediyor”
Formula E Sanya E-Prix: Dennis pole pozisyonunda, Andretti ön sırayı kapattı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar