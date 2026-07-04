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Yarış raporu
Formula 1 Britanya GP

2026 Britanya GP sprint: Antonelli kazandı, Hamilton ve Norris podyumda!

2026 Britanya Grand Prix'si sprint yarışında kazanan Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Silverstone'da cumartesi günü beş kırmızı ışığın sönmesiyle 17 turluk sprint heyecanı başladı.

Beklendiği gibi neredeyse tüm pilotların araçlarında orta hamur lastikler takılıydı. Yalnızca Valtteri Bottas, Fernando Alonso ve Lance Stroll yumuşak lastikleri tercih ettiler. Hava sıcaklığı 22 °C, pist sıcaklığı ise 37 °C olarak ölçüldü. 

Sprint yarışına pole'den başlayan ev sahibi Lewis Hamilton, ilk virajı lider dönmeyi başardı. Kimi Antonelli ikinci sıradaki yerini korudu. Lando Norris, oldukça iyi bir startla üç sıra kazandı. Max Verstappen ve Charles Leclerc ise ideal bir start alamadılar.

İlk tur bitmeden Norris, Antonelli'ye atak yaparak ikinciliğe yükseldi. Ancak Antonelli, yerini geri almayı başardı. Fırsat kollayan Russell da McLaren pilotunu geçti ve takım arkadaşının arkasında üçüncülüğe yükseldi.

Bu esnada Hamilton, Antonelli ile arasındaki farkı 1 saniyeye kadar çıkardı. 

Mercedes pilotları ve Norris arasındaki ikincilik mücadelesi birkaç tur daha devam etti. Verstappen de onlara yetişerek bu mücadeleye dahil oldu. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

5. tur civarında Antonelli, giderek ilk sırada ilerleyen Hamilton'a yaklaşmaya başladı. Bu sırada üçüncü sırada Norris yer alırken, Verstappen Russell'ı geçerek dördüncülüğe yükselmiş durumdaydı. 

Birkaç tur sonra Antonelli, Hamilton ile aradaki farkı iyice kapattı ve geçiş, 8. turda gerçekleşti. Böylece Antonelli yarışın yeni lideri oldu. 

Arka tarafta Sergio Perez, Fernando Alonso ile yaşadığı mücadelenin ardından 10 saniye zaman cezası aldı. 

Kalan turlarda Antonelli, Hamilton ile arasındaki farkı daha da açtı ve damalı bayrağı ilk sırada geçerek sprint yarışının galibi oldu. Antonelli'ye podyumda Hamilton ve Norris eşlik etti. 

Onları Russell ve Leclerc takip ederken, Verstappen altıncı ve Piastri yedinci oldu. 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Sprint sonucu 

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Şasi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 17

-

       8   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 17

+2.745

2.745

 2.745     7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 17

+9.783

9.783

 7.038     6   McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 17

+10.639

10.639

 0.856     5   Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 17

+12.620

12.620

 1.981     4   Ferrari Ferrari
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 17

+16.550

16.550

 3.930     3   Red Bull Red Bull
7 Australia O. Piastri McLaren 81 17

+17.551

17.551

 1.001     2   McLaren Mercedes
8 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 17

+30.233

30.233

 12.682     1   RB Red Bull
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 17

+30.953

30.953

 0.720         Red Bull Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 17

+35.110

35.110

 4.157         RB Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 17

+40.273

40.273

 5.163         Alpine Mercedes
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 17

+41.026

41.026

 0.753         Alpine Mercedes
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 17

+41.680

41.680

 0.654         Audi Audi
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 17

+42.499

42.499

 0.819         Audi Audi
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 17

+45.784

45.784

 3.285         Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 17

+49.810

49.810

 4.026         Haas Ferrari
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 17

+50.379

50.379

 0.569         Williams Mercedes
18 Thailand A. Albon Williams 23 17

+50.757

50.757

 0.378         Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 17

+1'15.117

1'15.117

 24.360         Cadillac Ferrari
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 17

+1'31.872

1'31.872

 16.755         Aston Martin Honda
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 16

1 lap

     1     Aston Martin Honda
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 16

1 lap

     1     Cadillac Ferrari
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