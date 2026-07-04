2026 Britanya GP sprint: Antonelli kazandı, Hamilton ve Norris podyumda!

Silverstone'da cumartesi günü beş kırmızı ışığın sönmesiyle 17 turluk sprint heyecanı başladı.

Beklendiği gibi neredeyse tüm pilotların araçlarında orta hamur lastikler takılıydı. Yalnızca Valtteri Bottas, Fernando Alonso ve Lance Stroll yumuşak lastikleri tercih ettiler. Hava sıcaklığı 22 °C, pist sıcaklığı ise 37 °C olarak ölçüldü.

Sprint yarışına pole'den başlayan ev sahibi Lewis Hamilton, ilk virajı lider dönmeyi başardı. Kimi Antonelli ikinci sıradaki yerini korudu. Lando Norris, oldukça iyi bir startla üç sıra kazandı. Max Verstappen ve Charles Leclerc ise ideal bir start alamadılar.

İlk tur bitmeden Norris, Antonelli'ye atak yaparak ikinciliğe yükseldi. Ancak Antonelli, yerini geri almayı başardı. Fırsat kollayan Russell da McLaren pilotunu geçti ve takım arkadaşının arkasında üçüncülüğe yükseldi.

Bu esnada Hamilton, Antonelli ile arasındaki farkı 1 saniyeye kadar çıkardı.

Mercedes pilotları ve Norris arasındaki ikincilik mücadelesi birkaç tur daha devam etti. Verstappen de onlara yetişerek bu mücadeleye dahil oldu.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

5. tur civarında Antonelli, giderek ilk sırada ilerleyen Hamilton'a yaklaşmaya başladı. Bu sırada üçüncü sırada Norris yer alırken, Verstappen Russell'ı geçerek dördüncülüğe yükselmiş durumdaydı.

Birkaç tur sonra Antonelli, Hamilton ile aradaki farkı iyice kapattı ve geçiş, 8. turda gerçekleşti. Böylece Antonelli yarışın yeni lideri oldu.

Arka tarafta Sergio Perez, Fernando Alonso ile yaşadığı mücadelenin ardından 10 saniye zaman cezası aldı.

Kalan turlarda Antonelli, Hamilton ile arasındaki farkı daha da açtı ve damalı bayrağı ilk sırada geçerek sprint yarışının galibi oldu. Antonelli'ye podyumda Hamilton ve Norris eşlik etti.

Onları Russell ve Leclerc takip ederken, Verstappen altıncı ve Piastri yedinci oldu.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images