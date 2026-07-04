2026 Britanya GP sprint: Antonelli kazandı, Hamilton ve Norris podyumda!
2026 Britanya Grand Prix'si sprint yarışında kazanan Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Silverstone'da cumartesi günü beş kırmızı ışığın sönmesiyle 17 turluk sprint heyecanı başladı.
Beklendiği gibi neredeyse tüm pilotların araçlarında orta hamur lastikler takılıydı. Yalnızca Valtteri Bottas, Fernando Alonso ve Lance Stroll yumuşak lastikleri tercih ettiler. Hava sıcaklığı 22 °C, pist sıcaklığı ise 37 °C olarak ölçüldü.
Sprint yarışına pole'den başlayan ev sahibi Lewis Hamilton, ilk virajı lider dönmeyi başardı. Kimi Antonelli ikinci sıradaki yerini korudu. Lando Norris, oldukça iyi bir startla üç sıra kazandı. Max Verstappen ve Charles Leclerc ise ideal bir start alamadılar.
İlk tur bitmeden Norris, Antonelli'ye atak yaparak ikinciliğe yükseldi. Ancak Antonelli, yerini geri almayı başardı. Fırsat kollayan Russell da McLaren pilotunu geçti ve takım arkadaşının arkasında üçüncülüğe yükseldi.
Bu esnada Hamilton, Antonelli ile arasındaki farkı 1 saniyeye kadar çıkardı.
Mercedes pilotları ve Norris arasındaki ikincilik mücadelesi birkaç tur daha devam etti. Verstappen de onlara yetişerek bu mücadeleye dahil oldu.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
5. tur civarında Antonelli, giderek ilk sırada ilerleyen Hamilton'a yaklaşmaya başladı. Bu sırada üçüncü sırada Norris yer alırken, Verstappen Russell'ı geçerek dördüncülüğe yükselmiş durumdaydı.
Birkaç tur sonra Antonelli, Hamilton ile aradaki farkı iyice kapattı ve geçiş, 8. turda gerçekleşti. Böylece Antonelli yarışın yeni lideri oldu.
Arka tarafta Sergio Perez, Fernando Alonso ile yaşadığı mücadelenin ardından 10 saniye zaman cezası aldı.
Kalan turlarda Antonelli, Hamilton ile arasındaki farkı daha da açtı ve damalı bayrağı ilk sırada geçerek sprint yarışının galibi oldu. Antonelli'ye podyumda Hamilton ve Norris eşlik etti.
Onları Russell ve Leclerc takip ederken, Verstappen altıncı ve Piastri yedinci oldu.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Sprint sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Şasi
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|17
|
-
|8
|Mercedes
|Mercedes
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|17
|
+2.745
2.745
|2.745
|7
|Ferrari
|Ferrari
|3
|L. Norris McLaren
|1
|17
|
+9.783
9.783
|7.038
|6
|McLaren
|Mercedes
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|17
|
+10.639
10.639
|0.856
|5
|Mercedes
|Mercedes
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|17
|
+12.620
12.620
|1.981
|4
|Ferrari
|Ferrari
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|17
|
+16.550
16.550
|3.930
|3
|Red Bull
|Red Bull
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|17
|
+17.551
17.551
|1.001
|2
|McLaren
|Mercedes
|8
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|17
|
+30.233
30.233
|12.682
|1
|RB
|Red Bull
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|17
|
+30.953
30.953
|0.720
|Red Bull
|Red Bull
|10
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|17
|
+35.110
35.110
|4.157
|RB
|Red Bull
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|17
|
+40.273
40.273
|5.163
|Alpine
|Mercedes
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|17
|
+41.026
41.026
|0.753
|Alpine
|Mercedes
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|17
|
+41.680
41.680
|0.654
|Audi
|Audi
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|17
|
+42.499
42.499
|0.819
|Audi
|Audi
|15
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|17
|
+45.784
45.784
|3.285
|Haas
|Ferrari
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|17
|
+49.810
49.810
|4.026
|Haas
|Ferrari
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|17
|
+50.379
50.379
|0.569
|Williams
|Mercedes
|18
|A. Albon Williams
|23
|17
|
+50.757
50.757
|0.378
|Williams
|Mercedes
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|17
|
+1'15.117
1'15.117
|24.360
|Cadillac
|Ferrari
|20
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|17
|
+1'31.872
1'31.872
|16.755
|Aston Martin
|Honda
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|16
|
1 lap
|1
|Aston Martin
|Honda
|22
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|16
|
1 lap
|1
|Cadillac
|Ferrari
|Tüm sonuçları görüntüle
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