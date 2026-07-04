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Formula 1 Britanya GP

Leclerc: "Araçtaki sürüş hissini yeniden yakalamak harika"

Britanya GP sıralama turlarında ikinci sırayı alan Charles Leclerc, zorlu geçen birkaç yarışın ardından araçtaki sürüş hissini yeniden yakaladığını dile getirdi.

Neşe Akkoyun
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Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Son yarışlarda istikrar yakalamakta ve puan almakta zorlanan Charles Leclerc, Silverstone'da elde ettiği ikinciliğin ardından rahat bir nefes aldı. Perde arkasında çok büyük bir emek olduğunu vurgulayan Monakolu pilot, seans sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu sonuçtan dolayı çok memnunum.” 

“Sürüş hissini tam oturtamadığım ve tempo yakalamakta zorlandığım birkaç talihsiz yarış geçirdim.” 

“Pazar günleri puan almamızı engelleyen sorunlar yaşadık. Bu yüzden araçtaki o iyi hissi yeniden yakalamak harika. Bu hissi geri kazanmak için arka planda gerçekten çok büyük bir çaba harcandı.” 

“Bugün, uzun süredir araçta aradığım güveni ilk kez tamamen hissettiğim gün oldu. Son dönemde istikrar yakalamakta ne kadar zorlandığımı bildiğim için bunun henüz bir başlangıç olduğunun farkındayım ama kesinlikle doğru yönde atılmış iyi bir adım."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Paul Foster

Son dönemdeki tempo kaybını çözmek için sürüş tarzı dahil her detayı incelediklerini belirten Leclerc, pole pozisyonunu alan takım arkadaşını da tebrik etti: "Son zamanlarda genel olarak tempomuz düşüktü, bu yüzden sürüş tarzımdan tutun da yaptığımız her şeyi, her küçük ayrıntıyı gözden geçirmek zorundaydık.” 

“Sonuç olarak takımca gerçekten çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum ve bu ikincilikten dolayı mutluyum.” 

“Elbette pole pozisyonunda olmayı isterdim ama Kimi inanılmaz bir tur çıkardı ve bunu sonuna kadar hak etti."

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