F4 İtalya final yarışı: Şampiyona liderliği Sammalisto’ya geçti, Alp kaza yaptı
İtalya Formula 4 şampiyonasının Monza final yarışını kazanan isim Luka Sammalisto oldu. Temsilcimiz Alp Aksoy, yarışı puansız tamamladı.
Final yarışına 11. sıradan başlayan temsilcimiz Alp Aksoy, güçlü bir yükseliş sergileyerek altıncılığa kadar tırmandı. Ancak genç temsilcimiz yarışın son bölümlerinde US Racing pilotu Arjen Krâling ile meydana gelen temasın ardından yarış dışı kalarak puan şansını kaybetti.
Yaşanan olayın ardından güvenlik aracı piste girerken, yarış güvenlik aracının arkasında sona erdi.
Damalı bayrağı ilk sırada gören Luka Sammalisto hafta sonunu zaferle tamamlarken, David Cosma-Cristofor ikinci, Oleksandr Savinkov üçüncü, Noah Killion dördüncü ve Christian Costoya beşinci sırada finiş gördü.
Bu sonuçla şampiyona liderliği el değiştirirken, temsilcimiz Alp Aksoy 166 puanla pilotlar klasmanında üçüncü sıraya geriledi ve Luka Sammalisto liderliğe yükseldi. Şampiyonluk mücadelesi, sezonun geri kalan bölümünde daha da kızıştı.
Serinin bir sonraki ayağı Mugello’da gerçekleştirilecek.
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