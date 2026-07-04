2026 Britanya GP sıralama: Pole'ün sahibi Antonelli oldu, Ferrari Leclerc ile 2-3

Seans öncesinde hava 25 derece pist 43 derece ölçüldü. Son hazırlıkların ardından Q1 için start verildi ve Silverstone sıralama turları heyecanı başladı.

Q1: Red Bull, Hadjar ile zirvede; Lawson 2. sırada

18 dakikalık Q1 bölümünde Haas pilotu Oliver Bearman 1:31.315’lik turuyla yaklaşık 5 dakika boyunca zirvede kaldı. Ocon, Hulkenberg, Perez, Lawson ve Stroll gibi isimleri ardında bırakan Bearman, ilerleyen dakikalarda da pozisyonunu korudu. Bir süre sonra yıldız isimlerin turları başladı.

Leclerc, ilk turunda kaydettiği 1:29.534 süresiyle zirveye yerkeşti. Hamilton da takım arkadaşının yaklaşık 0.110 saniye gerisinde, ikinci sırda yer aldı.

Lando Norris, 1:30.186 süresiyle üçüncü sıraya yükselirken Max Verstappen, 1:30.219 dördüncü sıraya yükseldi.

İlk turunu atmaya hazırlanan Russell, virajda sert bir kitlenme yaşadı ve çakıllara çıkarak bariyerlere kadar sürüklendi. Russell’ın ön sol lastiği bariyerlerle hafif temas etti fakat araçta büyük bir hasar meydana gelmedi, yalnızca ön kanat kısmında bir yamukluk olduğu gözlemlendi. Olayın ardından kısa süreli sarı bayrak gösterildi.

Russell, takımına araç telsizinden, “Kariyerim boyunca böyle bir kitlenme ne gödrüm ne de yaşadım.” diyerek geri bildirim verdi. Olaya tepki veren Toto Wolff’un da şaşkınlığı kameralara yansıdı. Russell piste döndükten sonra, detaylı bakımlar için garaja döndü.

Q1’in son 3. dakikasına girilirken ilk turunu tamamlayan Russell, 1:29.985 süresini kaydederek 5. sıraya yükseldi. 3. sıradaki Takım arkadaşı Antonelli ise 1:30.261 süresiyle tur zamanını geliştiremedi.

Verstappen, 1:29.549 süresiyle 3. sıraya yükselirken takım arkadaşı Hadjar, 1:29.276 ile zirveye yerleşti.

Gasly, 1:30.345’lik süresiyle elenme tehlikesinden kurtuldu ve Q2’yi garantiledi. Colapinto ise son anlarda bir aksaklık yaşayarak sert bir spin attı. Olayın ardından kısa süreli sarı bayrak gösterildi. Colapinto, spinin ardından bariyerlere çarpmayarak piste geri dönmeyi başarsa da sıralama seanslarına Q1’de veda etti.

Q1’in sonlanmasıyla Aston Martin ve Cadillac pilotlarına ek olarak Colapinto ve Ocon, elenen isimler arasında yer aldı.

Ocon’un yerine Bortoletto elenmek üzereyken son anda güçlü bir tempo yakaladı ve 12. Ssraya yükselmeyi başardı.

Pistin temizlenmesi için görevlilere süre tanındı ve Q2’in başlaması biraz ertelendi.

Q2: Antonelli son anda zirvede; Ferrari, Leclerc önderliğinde 2-3

Q2’de ilk piste çıkan isim Max Verstappen, turuna başlamadan önce araç telsizinden, “Motor normal tepkiler vermiyor.” diyerek geri bildirimde bulundu. Verstappen, turunu 1:29.308 süresinde tamamlarken takım arkadaşı Hadjar, 1:29.183 süresini kaydederek zirveye yerleşti.

Red Bull’un tur sürelerinden sonra Ferrari ikilisi turlarına başladı ve Leclerc, 1:29.069 süresini kaydederken takım arkadaşı Hamilton 1:28.864’lük rekoruyla ilk sıraya yerleşti.

George Russell, 1:28.920 süresiyle Leclerc’i geride bırakıp Hamilton’un arkasında, ikinci sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Antonelli hızlı turu esnasında virajın dışına taştı ve turunu yarıda bıraktı. Kısa süre sonra bir deneme daha yapan Antonelli, 1:29.043 süresini elde etti ve az farkla Russell’ın arkasına yerleşti.

İlerleyen dakikalarda Red Bull ikilisi ve hariç tüm pilotlar araç optimizasyonları için garaja döndü. Temiz havada turunu tamamlayan ikiliden Verstappen, 1:29.113 süresini kaydederken Hadjar, 1:29.060 süresini elde etti. Turunu tamamlayan Verstappen, “Adeta hayal kırıklığı, felaket.” sözlerini söyleyerek araca karşı memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Q2’nin son dakikalarında piste çıkan pilotlar turlarına başladı. Leclerc, 1:28.626 süresiyle zirveye yerleşirken Hamilton, takım arkadaşının 0.238 saniye gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı.

Q2’yi sonlandıran damalı bayrak dalgalandıktan kısa süre sonra Kimi Antonelli, 1:28.493’lük bir tur tamamlayarak Leclerc’i geride bıraktı ve zirveye yükseldi.

Audi ve Williams pilotlarına ek olarak Bearman ve Gasly, Q2’de elenen isimler oldu.

Q3: Antonelli pole’de; Ferrari, Leclerc ile 2-3

Q3’deki ilk turu tamamlayan Piastri, 1:29.231 süresini elde etti. Lawson son anda turunu yarıda bırakırken Piastri’nin takım arkadaşı Norris 1:29.315 süresini kaydetti.

Verstappen kısa süreliğine zirveye yerleşse de Leclerc’in ve Hamilton’un tur sürelerinin gerisinde kaldı fakat son sözü söyleyen 1:28.385’lik turuyla Antonelli oldu. Russell ise 0.096 saniyeyle takım arkadaşının arkasında yer aldı.

Art arda gelen hızlı turların ardından tüm pilotlar araç optimizasyonları ve veri analizi için garaja döndüler.

Q3’ün sonlanmasına yaklaşık üç buçuk dakika kala pilotlar piste geri döndü ve pole pozisyonu için sınırlar sonuna kadar zorlandı. Turuna ilk başlayan isim zirvedeki Kimi Antonelli oldu ve 1:28.111’lik süreyi elde ederek rekorunu geliştirdi. Hamilton ve Leclerc’in temposu Antonelli’nin arkasında kalırken Russell’ın önüne geçti ve Leclerc 2.’liğe Hamilton 3.’lüğe yükseldi.