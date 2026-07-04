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TÜRK SPORCULAR

Alp Aksoy, Vallelunga’da mücadele edecek

Alp Aksoy, bu hafta sonu E4 Championship mücadelesine başlıyor. Temsilcimiz, İtalya’daki Vallelunga Pisti’nde yarışacak.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Alp İtalya

Alp Aksoy

Temsilcimiz Alp Aksoy, 4-5 Temmuz tarihlerinde İtalya’daki Vallelunga Pisti’nde yarışacak. Bugün sıralama turları ve birinci yarışta, pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışta mücadele edecek.

Zor bir organizasyonda mücadele edeceğini ancak iyi hazırlandığını dile getiren genç pilot, ”iyi bir sezon geçiriyorum. Her yarış kendimizi geliştiriyoruz. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Her şampiyonada benim hedefim şampiyon olmak. Ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz. E4 Championship de zor bir organizasyon. Ama hazırlandık” dedi.

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