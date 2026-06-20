Formula 4 Monza 1. ve 2. yarış: Alp'ten çifte başarı; İlk yarışta 4.’lük, ikinci yarışta podyum!

Monza’nın karakteristik yapısı nedeniyle sık sık pozisyon değişimlerinin yaşandığı yarışta, geç frenaj denemeleri, temaslar ve çeşitli kazalar ön plana çıktı. Birçok sürücünün olaylara karıştığı mücadelede temsilcimiz Alp Aksoy, yarış boyunca temiz ve kontrollü bir performans sergileyerek kazalardan uzak kalmayı başardı.

Çaylak sezonunu geçiren genç temsilcimiz yarışın her bölümünde güçlü bir tempo ortaya koyarken, doğru zamanda yaptığı ataklarla yükselişini sürdürdü. Özellikle Walther ve Savinkov’a karşı gerçekleştirdiği başarılı geçişlerle dikkat çeken Alp, yarış boyunca toplam beş sıra kazanarak damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Genel klasmandaki dördüncülüğünün yanı sıra çaylaklar klasmanında ikinci sırayı elde eden temsilcimiz, bir kez daha hem hızını hem de yarış yönetimindeki olgunluğunu ortaya koydu. Özellikle yoğun trafik ve yüksek risk seviyesinin hakim olduğu Monza yarışında hata yapmadan sonuca ulaşması, performansının en önemli göstergelerinden biri oldu.

Sezonun ilk bölümünden bu yana istikrarlı sonuçlar elde eden Alp Aksoy, Monza’daki güçlü performansıyla şampiyona liderliğini korudu. Genç temsilcimiz üçüncü ayak sonunda da şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

ACI Racing hafta sonu kapsamında bu kez A ve B gruplarının birlikte mücadele ettiği ikinci yarışta da genç temsilcimiz Alp Aksoy, ilk yarışta yakaladığı güçlü formu sürdürerek bir kez daha podyum mücadelesinin içinde yer aldı.

Genç temsilcimiz Alp Aksoy, ikinci yarışa başladığı pozisyonu iyi değerlendirerek damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve podyuma çıkmayı başardı.

Güçlü temposunu yarış boyunca koruyan temsilcimiz Alp Aksoy, çaylaklar klasmanında birinci olarak dikkat çekici performansını taçlandırdı. Monza hafta sonunda üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla şampiyona mücadelesindeki iddiasını güçlendiren genç temsilcimiz, hem genel klasmanda hem de çaylaklar kategorisinde önemli puanlar toplamayı başardı.