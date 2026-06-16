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TÜRK SPORCULAR

Türkiye Drift Şampiyonası biletleri nereden alınır?

Türkiye Drift Şampiyonası’nın İstanbul Park'taki üçüncü ayağı için biletler satışa sunuldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
TOSFEDBİLET

21 Haziran Pazar günü TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek 2026 Türkiye Drift Şampiyonası’nın üçüncü ayağı için bilet satışları resmi olarak başladı. 

Eğer drift araçlarının nefes kesici mücadelesine ortak olmak isterseniz, biletlerinizi TOSFED Bilet Platformu üzerinden satın alabilirsiniz. 

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