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TÜRK SPORCULAR

Bursa Büyükşehir Motor Sporları Merkezi, Türkiye Karting Şampiyonası ile açılıyor

Bursa Motor Sporları Merkezi, 27-28 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 3. ayak mücadelesi Batı Kurumsal Karting Yarışı ile açılıyor.

Neşe Akkoyun
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Türkiye Karting Şampiyonası

Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde yer alan ve 1480 metre uzunluğa sahip olan pist, ilk resmi organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Bu özel açılış yarışı, Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü (BUMOSK) koordinasyonunda; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Batı Kurumsal, Spor Toto, Motul, aloft by Marriot ve Çelikyay Stay Mare'nin destek ve katkılarıyla yapılacak.

Micro, Mini, Junior ve Senior adındaki 4 farklı kategoride sporcuların podyum mücadelesi vereceği organizasyon, 27 Haziran Cumartesi sabahı saat 09.30'da resmi antrenman seansları ve sıralama turlarıyla start alacak. Heyecan, aynı gün saat 12.40'tan itibaren tüm kategorilerde yapılacak iki eleme yarışı ile sürecek.

28 Haziran Pazar günü ise yarış programı saat 10.30'da yarı finallerle başlayıp, saat 13.30'daki final yarışlarıyla devam edecek. Saat 15.45'te düzenlenecek ödül töreninin ardından noktalanacak.

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