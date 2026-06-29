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TÜRK SPORCULAR

Kartepe Tırmanma Şampiyonası'nda en hızlı isim Sinan Soylu oldu

Tırmanma yarışının 2. ayağı Kartepe'de yapıldı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
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AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, Kategori 1’de İlker Aktaş, Kategori 2’de Hilal Aslan, Kategori 3’te Murat Çetin ve Kategori 4’te de Sinan Soylu’nun birincilikleri ile sona erdi.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışın en iyi çıkışını 03:34.19 ile Sinan Soylu kaydederken, takımlar birincisi de GP Garage My Team oldu.

Kategori 1 

1. İlker Aktaş
2. Deniz Kübra Ulusoy

Kategori 2 

1. Hilal Aslan

Kategori 3 

1. Murat Çetin
2. Metehan Güleç
3. Yiğit Sercan Yalçın

Kategori 4

1. Sinan Soylu
2. Şevket Çınar

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