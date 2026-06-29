Kartepe Tırmanma Şampiyonası'nda en hızlı isim Sinan Soylu oldu
Tırmanma yarışının 2. ayağı Kartepe'de yapıldı.
AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, Kategori 1’de İlker Aktaş, Kategori 2’de Hilal Aslan, Kategori 3’te Murat Çetin ve Kategori 4’te de Sinan Soylu’nun birincilikleri ile sona erdi.
Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışın en iyi çıkışını 03:34.19 ile Sinan Soylu kaydederken, takımlar birincisi de GP Garage My Team oldu.
Kategori 1
1. İlker Aktaş
2. Deniz Kübra Ulusoy
Kategori 2
1. Hilal Aslan
Kategori 3
1. Murat Çetin
2. Metehan Güleç
3. Yiğit Sercan Yalçın
Kategori 4
1. Sinan Soylu
2. Şevket Çınar
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marquez, Di Giannantonio ile yaşadığı temas hakkında: "Sadece susup hayatıma devam edeceğim"
Verstappen: "Şampiyonluk istiyorsak her alanda kusursuz olmalıyız"
Chadwick: "Ferrari'nin asıl sorunu yetersiz düzlük hızı ve aşırı ısınma"
Wolff: "Red Bull'un Avusturya'daki hızının asıl sebebi Verstappen'di"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar