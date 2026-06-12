WSSP Misano Superpole: Misano’da en hızlı isim Can Öncü!

2026 Dünya Supersport Şampiyonası’nın yedinci ayağı olan İtalya’daki ilk yarışı öncesinde, Misano Marco Simoncelli, pistinde heyecan dolu bir Superpole seansı yaşandı.

Temsilcimiz Can Öncü Pirelli Emilia-Romagna ayağının sıralama turlarında en hızlı dereceyi kaydederek pole pozisyonunun sahibi oldu. Can Öncü böylece kariyerindeki yedinci WorldSSP pole pozisyonuna ulaştı.

Aragon’da özellikle ilk yarışta aldığı arka sıralardan başlama cezasının da etkisiyle zorlu bir hafta sonu geçiren temsilcimiz Can Öncü, Misano’da adeta yeniden doğdu. 61 numaralı Yamaha sürücüsü, cuma günü gerçekleştirilen Superpole seansında attığı 1:36.755’lik turla zirveye yerleşti. Bu sonuç, onun sezonun üçüncü pole pozisyonunu elde etmesini sağlarken İtalya hafta sonuna da kusursuz bir başlangıç yapmasına imkân tanıdı.

Seansın bitimine üç dakikadan kısa bir süre kala şampiyonanın yeni isimlerinden Hector Garzo, yüksek süratle geçilen 13. virajda kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti parçalanırken Garzo tedbir amacıyla sağlık merkezine götürüldü ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Yeniden başlayan bölümde sürücüler kalan iki dakikalık sürede yalnızca birer hızlı tur atabildi. Ancak temsilcimiz Can Öncü açısından bunun bir önemi yoktu, zirvedeki yerini koruyan temsilcimiz yarışa pole pozisyonundan başlama hakkını elde etti.

Şampiyona lideri Albert Arenas, seansın ilk bölümünde uzun süre ilk 10’un sonlarında yer aldı. Ancak yaklaşık 20. dakikada temposunu yükselterek üçüncülüğe çıktı. Son bölümde attığı 1:36.855’lik turla bir sıra daha kazanan İspanyol sürücü, seansı ikinci sırada tamamladı.

Valentin Debise ise üst üste üçüncü yarış hafta sonunda da ön sıradan start alma başarısı gösterdi. Fransız sürücü, Aragon’daki iki sekizinciliğin ardından bu kez çok daha güçlü sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Sabah yapılan serbest antrenman seansını lider tamamlayan Philipp Oettl, sıralama turlarının ilk bölümünde de temposuyla dikkat çekti. Ancak 1:37.022’lik derecesi onu dördüncü sıraya kadar geriletti. Yine de bu sonuç, Alman sürücünün sezonun en iyi sıralama performansı olarak kayıtlara geçti.

Matteo Ferrari ise yükselen form grafiğini sürdürdü. Seans boyunca ön sıra mücadelesinin içinde kalan İtalyan sürücü, Oettl’in yalnızca 0.03 saniye gerisinde kalarak beşinci sıraya yerleşti.

Aragon’daki ilk yarışta sürpriz bir galibiyet elde eden Alessandro Zaccone, Misano’da da hızını korudu ve 1:37.104’lük derecesiyle altıncı sırayı aldı.

Tom Booth-Amos, seansın ilk anlarında dördüncü sırada yer alsa da ilerleyen dakikalarda geriledi. Buna rağmen kırmızı bayrağın ardından toparlanmayı başaran Britanyalı sürücü, Zaccone’un yalnızca onda bir saniye gerisinde kalarak yedinci sırayı elde etti.

Takım arkadaşı Oli Bayliss de Triumph markasının en hızlı sürücüsü olma yarışında iddiasını sürdürdü. Avustralyalı sürücü, 1:37.119’luk turuyla sekizinci sırayı aldı.

Ev sahibi,Mattia Casadei, Ducati Panigale V2’siyle etkileyici bir performans ortaya koydu. Seansın ilk bölümünde geçici olarak yedinci sırada bulunan İtalyan sürücü, 1:37.131’lik derecesiyle dokuzunculuğu elde ederek sezonun en iyi ikinci sıralama sonucuna imza attı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Jaume Masia oldu. Seansın büyük bölümünde ilk 10’un dışında kalan İspanyol sürücü, son dakikalarda kaydettiği 1:37.169’luk turla önemli bir yükseliş gerçekleştirerek onuncu sıraya yerleşti. Böylece Superpole boyunca yaşadığı sıkıntıları kısmen telafi etmeyi başardı.