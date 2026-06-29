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TÜRK SPORCULAR

2026 Türkiye Karting Şampiyonası Bursa'da gerçekleştirildi

2026 Türkiye Karting Şampiyonası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TOSFED ve BUMOSK iş birliğiyle yeni açılan Bursa Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
BUMOSK

Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü tarafından düzenlenen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayağı NİMOSK Karting Yarışı 4 kategoride 60 sporcunun katılımıyla yeni açılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Motorsporları Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hizmete yeni açılan pistte heyecanlı mücadeleler yaşandı. Sıralama turları ile başlayan organizasyon elemeler, yarı finaller ve son olarak finallerde devam etti ve tüm kategorilerde büyük rekabet yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Batı Kurumsal, Spor Toto, Motul, aloft by Marriot ve Çelikyay Stay Mare katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Mesut Köse, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile TOSFED Başkan Yardımcıları Cemil Onur Sürmeli ve Osman Geylan’ın da katıldıkları ödül töreni ile sona erdi.

Senior Kategori

1. Ateş Birinci
2. Erin Ünlüdoğan
3. Uraz Fatinoğlu
Junior Takımlar Birincisi: E.E.K.T.

Senior Kadınlar

1. Zeynep Çukurova

Junior Kategori

1. Rüzgar Tırınk
2. Cem Karakömür
3. Uygar Arslan Birgili
Junior Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team,

Junior Kadınlar

1. Elif Yağmur Yeşiltay

Mini Kategori

1. Bulut Tırınk
2. Aras Pınar
3. Can Aras Akgün
Senior Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team

Mini Kadınlar

1. Tuğba Yeşiltay
2. Ela Yeşiltay
3. Fatma Zeynep Çiçek

Micro Kategori

1. Ali Ersin Yücesan
2. Kerem Çelikyay
3. Yiğit Nedim Çelik
Micro Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team

Micro Kadınlar

1. Nilhan Yeşiltay

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