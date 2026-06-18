TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı: QMMF ile iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye ve Katar, motor sporları dünyasında ses getirecek uluslararası bir ortaklık için anlaşma imzaladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu (QMMF) arasındaki iş birliği protokolünün basın lansmanı ve resmi imza töreni, Türk motor sporlarının kalbi olan İstanbul Park’ta gerçekleştirildi.

İmza töreninde TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve QMMF Başkanı Abdulrahman Al Mannai masaya oturdu. İki federasyon lideri, bu ortaklığın her iki ülkenin motor sporları vizyonunu küresel ölçekte çok daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

İki ülke arasında atılan bu imza, ikonik pistlerde ortak yarışlar düzenlenmesi ve Türk ile Katarlı sporcuların tecrübe paylaşımı hedefliyor.

İmza töreninde TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı şu ifadeleri kullandı: “Hem FIA nezdinde hem de promotör olarak ortak yarışlar düzenlemek, gözetmenlerimizi ortak projelerde görevlendirmek, aynı şekilde sosyal sorumluluk açısından beraber gerçekleştirebileceğimiz yarışlar düzenlemek konusunda bir iş birliğine vardığımızı duyuruyoruz.”

“Bildiğiniz üzere QMMF bu alanlarda oldukça tecrübeli. Kendileri halihazırda F1 başta olmak üzere MotoGP ve WEC yarışlarının üst düzey standartlarda gerçekleştiriyorlar."

"Bu tarz organizasyonlar için birlikte görevli eğitim ve değişim programları hedefliyoruz. Ayrıca ortaklaşa düzenlenebilecek, Türk ve Katarlı sporcuların beraber yarışabilecekleri organizasyonlar ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz.”

QMMF ve Lusail Uluslararası Pisti Başkanı Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai ise, yaptığı açıklamada “Bu anlaşmayı, Katar ve Türkiye arasında, sporumuzu ileriye taşıyacak yeni bir ortaklığın yansıması olarak görüyoruz."

"Motor sporlarında mükemmelliğin peşinde koşan iki ülke olarak, deneyimlerimizi birleştirip, sadece kendi federasyonlarımız için değil, daha geniş perspektifte küresel motor sporları topluluğu için de kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyoruz."

"Önümüzdeki yıllarda TOSFED ile yoğun bir şekilde çalışarak, sporumuz için önemli adımlar atmayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Etkinlik sonunda Başkan Üçlertoprağı, QMMF Başkanı Al Mannai'ye TOSFED ve QMMF tasarımlı özel bir kask; Al Mannai ise Üçlertoprağı'na Katar desenli bir yarış tulumu hediye etti.