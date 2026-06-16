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TÜRK SPORCULAR

Türkiye Drift Şampiyonası İstanbul Park’a geri dönüyor

2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 21 Haziran Pazar günü TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
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Organizasyon, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, Reiss Audio, HT Spor ve Power App'in katkılarıyla düzenlenecek.

Drift tutkunlarını bir kez daha bir araya getirecek etkinlikte, güçlü araçlar ve kapı kapıya mücadeleler gün boyunca heyecan yaratacak. Program saat 09.00'da antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak.

Saat 12.00'de TOSFED Drift Kupası eşleşmeleri yapılırken, günün ana bölümü olan Türkiye Drift Şampiyonası eşleşmeleri ise saat 14.00'te start alacak. Profesyonel pilotlar, dumanlar arasında en iyi performansı sergilemek için piste çıkacak.

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