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TÜRK SPORCULAR

Başiskele Pisti kapılarını Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'yle açtı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ile FIM MotoMini Türkiye Serisi’nin sezondaki üçüncü ayak yarışları, ilk kez Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gerçekleştirildi.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
TMF

Başiskele Belediyesi’nin destekleriyle yeni hayata geçirilen Motor Sporları Gelişim Pisti, bu büyük organizasyonla kapılarını ilk defa yarış severlere açmış oldu.

Sancaktepe Motosiklet Spor Kulübü tarafından organize edilen bu etapta; Open, 85cc, 65cc, 50cc ve Mini50cc kategorilerinin yanı sıra FIM MotoMini Türkiye ve ANLAS MiniGP110 yarışları da gerçekleştirildi.

Toplamda 47 sporcunun kupa mücadelesi verdiği ve büyük bir çekişmeye sahne olan yarışları sporseverler yerinden takip etti.

İlk kez Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Başiskele’deki bu heyecan dolu organizasyonu; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa, TMF Başkan Vekili Ogün Baysan ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da tribününden izledi.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası

Open  

  1. Onur Işık
  2. Adem Işık
  3. Adil Başer

85cc

  1. Alp Burak Albayrak
  2. Enes Çağan Çakır
  3. Celal Çeltik

65cc

  1. Aslan Osmanpaşaoğlu
  2. Yusuf Aras İlhan
  3. Ahmet Orhan Karık

50cc

  1. Abdülhamid Bostanoğlu
  2. Atlas Pars Pehlivan
  3. Muhammed Taha Güven

Mini 50cc

  1. Atakan Boyracı
  2. Miran Durmuş
  3. Rüzgar Ceyhan 

FIM MotoMini Türkiye Serisi

1.Yarış

  1. Enes Çağan Çakır
  2. Alp Burak Albayrak
  3. Yusuf Aras İlhan

2. Yarış

  1. Enes Çağan Çakır
  2. Mikail Sertkaya
  3. Beray Satıcı 

ANLAS MiniGP110 Serisi 

1.Yarış

  1. Zayn Sofuoğlu
  2. Alparslan Davran
  3. Abdülhamid Bostanoğlu

2. Yarış 

  1. Zayn Sofuoğlu
  2. Alparslan Davran 
  3. Abdülhamid Bostanoğlu

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