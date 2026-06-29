Başiskele Pisti kapılarını Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'yle açtı

Başiskele Belediyesi’nin destekleriyle yeni hayata geçirilen Motor Sporları Gelişim Pisti, bu büyük organizasyonla kapılarını ilk defa yarış severlere açmış oldu.

Sancaktepe Motosiklet Spor Kulübü tarafından organize edilen bu etapta; Open, 85cc, 65cc, 50cc ve Mini50cc kategorilerinin yanı sıra FIM MotoMini Türkiye ve ANLAS MiniGP110 yarışları da gerçekleştirildi.

Toplamda 47 sporcunun kupa mücadelesi verdiği ve büyük bir çekişmeye sahne olan yarışları sporseverler yerinden takip etti.

İlk kez Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Başiskele’deki bu heyecan dolu organizasyonu; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa, TMF Başkan Vekili Ogün Baysan ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da tribününden izledi.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası

Open

Onur Işık Adem Işık Adil Başer

85cc

Alp Burak Albayrak Enes Çağan Çakır Celal Çeltik

65cc

Aslan Osmanpaşaoğlu Yusuf Aras İlhan Ahmet Orhan Karık

50cc

Abdülhamid Bostanoğlu Atlas Pars Pehlivan Muhammed Taha Güven

Mini 50cc

Atakan Boyracı Miran Durmuş Rüzgar Ceyhan

FIM MotoMini Türkiye Serisi

1.Yarış

Enes Çağan Çakır Alp Burak Albayrak Yusuf Aras İlhan

2. Yarış

Enes Çağan Çakır Mikail Sertkaya Beray Satıcı

ANLAS MiniGP110 Serisi

1.Yarış

Zayn Sofuoğlu Alparslan Davran Abdülhamid Bostanoğlu

2. Yarış

Zayn Sofuoğlu Alparslan Davran Abdülhamid Bostanoğlu