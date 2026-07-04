Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Hamilton: "Mercedes'i yenmek için takım oyunu oynamalıyız"

Lewis Hamilton, yarışta Charles Leclerc ile birlikte takım oyunu oynayarak galibiyet mücadelesi vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı. 

Silverstone'da ilk üç içinde yer almaktan memnun olduğunu söyleyen Hamilton, pole pozisyonunu kazanan Kimi Antonelli ile ikinci sıradaki Charles Leclerc'i de tebrik etti.

"Burada, ilk üçte yer almaktan mutluyum. Önümdeki iki pilot gerçekten harika bir iş çıkardı."

"Özellikle Charles son yarışlarda önemli gelişim kaydetti."

"Ama bir süredir olduğu gibi yine Mercedes'in temposuna tam anlamıyla karşılık veremedik."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Yine de aradaki farkı yavaş yavaş kapatmaya başladığımızı söyleyebilirim. İki Ferrari'nin de ön sıralarda olması gerçekten çok güzel."

Pazar günkü yarışta galibiyet şansları sorulan Hamilton, Mercedes'in temposunu yakalamanın kolay olmayacağını ancak Ferrari'nin elindeki tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Ferrari pilotu, "Her iki aracımızın da önde olması kesinlikle büyük bir avantaj."

"Kimi'nin temposuna tamamen ayak uydurup uyduramayacağımızı yarışta göreceğiz. Umarım strateji konusunda doğru hamleleri yapabiliriz ve takım olarak birlikte Mercedes'i yenmeye çalışırız." dedi.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc: "Araçtaki sürüş hissini yeniden yakalamak harika"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Verstappen: "Gerçekten utanç verici bir durum içerisindeyiz"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Gerçekten utanç verici bir durum içerisindeyiz"

Alonso: "Hâlâ yavaşız ama ilerleme kaydediyoruz"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Hâlâ yavaşız ama ilerleme kaydediyoruz"

Piastri: "Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bize de sürpriz oldu"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Piastri: "Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bize de sürpriz oldu"

Son Haberler

Verstappen: "Gerçekten utanç verici bir durum içerisindeyiz"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Gerçekten utanç verici bir durum içerisindeyiz"

Alonso: "Hâlâ yavaşız ama ilerleme kaydediyoruz"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Hâlâ yavaşız ama ilerleme kaydediyoruz"

Norris: “Performansımızı en iyi seviyeye çıkarmaya çalışacağız”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Norris: “Performansımızı en iyi seviyeye çıkarmaya çalışacağız”

Piastri: "Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bize de sürpriz oldu"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Piastri: "Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bize de sürpriz oldu"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle