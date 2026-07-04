Hamilton: "Mercedes'i yenmek için takım oyunu oynamalıyız"

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı.

Silverstone'da ilk üç içinde yer almaktan memnun olduğunu söyleyen Hamilton, pole pozisyonunu kazanan Kimi Antonelli ile ikinci sıradaki Charles Leclerc'i de tebrik etti.

"Burada, ilk üçte yer almaktan mutluyum. Önümdeki iki pilot gerçekten harika bir iş çıkardı."

"Özellikle Charles son yarışlarda önemli gelişim kaydetti."

"Ama bir süredir olduğu gibi yine Mercedes'in temposuna tam anlamıyla karşılık veremedik."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Yine de aradaki farkı yavaş yavaş kapatmaya başladığımızı söyleyebilirim. İki Ferrari'nin de ön sıralarda olması gerçekten çok güzel."

Pazar günkü yarışta galibiyet şansları sorulan Hamilton, Mercedes'in temposunu yakalamanın kolay olmayacağını ancak Ferrari'nin elindeki tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Ferrari pilotu, "Her iki aracımızın da önde olması kesinlikle büyük bir avantaj."

"Kimi'nin temposuna tamamen ayak uydurup uyduramayacağımızı yarışta göreceğiz. Umarım strateji konusunda doğru hamleleri yapabiliriz ve takım olarak birlikte Mercedes'i yenmeye çalışırız." dedi.