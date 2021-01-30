Daytona 24 Saat: Son antrenmanın en hızlısı Duval

Son antrenman seansı oldukça yakındı ve serinin DPi sınıfında mücadele eden üç üreticiye ait dört otomobil, bir saatlik final antrenmanının ardından sadece 0.1 saniye içerisinde dizildiler.

JDC-Miller sürücüsü Loic Duval, 1:35.085'lik zaman turuyla, Kevin Magnussen'in Ganassi Cadillac DPi-V.R'ını 0.012 saniye ile geçerek ilk sıranın sahibi olmayı başardı.

Magnussen'in sadece 0.035 saniye ardında Mazda RT24-P ile mücadele eden Oliver Jarvis yer alırken, onu da 0.006 saniye geriden Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 sürücüsü Filipe Albuquerque takip etti.

Action Express Cadillac sürücüleri Pipo Derani ve Kamui Kobayashi sırasıyla altıncı ve yedinci oldular.

LMP2 sınıfının en hızlı ismi Tower Motorsports by Starworks aracıyla John Farano olurken, onu High Class Racing'den Ferdinand Habsburg ve WIN Autosport'tan Tritan Nunez takip etti.

#51 araçta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi, 10 LMP2 aracı arasında sekizinci sırada yer aldılar. Şimdiye kadar sıkıntılarla ve şanssızlıklarla boğuşan ekip, buna rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Salih ve ekibi, 1 saatlik seansta 27 tur atarak en çok tur atan ekiplerden biri oldular.

LMP3 sınıfının en hızlı ismi Riley Motorsports sürücüsü Jeroen Bleekemolen olurken Performance Tech Motorsports'tan Rasmus Lindh ikinci oldu.

GTLM sınıfında en hızlı isim Risi Competizione Ferrari 488 sürücüsü Alessandro Pier Guidi olurken, Lamborghini Huracan sürücüsü Franck Perera zirvede yer aldı.

Seans sonucu: