Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IMSA / Daytona 24 / Antrenman raporu

Daytona 24 Saat: Son antrenmanın en hızlısı Duval

paylaşım
yorumlar
Daytona 24 Saat: Son antrenmanın en hızlısı Duval
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Loic Duval, JDC-Miller Motorsports Cadillac'ıyla, Rolex 24 Saat öncesi yapılan son antrenman seansını zirvede tamamladı.

Son antrenman seansı oldukça yakındı ve serinin DPi sınıfında mücadele eden üç üreticiye ait dört otomobil, bir saatlik final antrenmanının ardından sadece 0.1 saniye içerisinde dizildiler.

JDC-Miller sürücüsü Loic Duval, 1:35.085'lik zaman turuyla, Kevin Magnussen'in Ganassi Cadillac DPi-V.R'ını 0.012 saniye ile geçerek ilk sıranın sahibi olmayı başardı.

Magnussen'in sadece 0.035 saniye ardında Mazda RT24-P ile mücadele eden Oliver Jarvis yer alırken, onu da 0.006 saniye geriden Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 sürücüsü Filipe Albuquerque takip etti.

Action Express Cadillac sürücüleri Pipo Derani ve Kamui Kobayashi sırasıyla altıncı ve yedinci oldular.

LMP2 sınıfının en hızlı ismi Tower Motorsports by Starworks aracıyla John Farano olurken, onu High Class Racing'den Ferdinand Habsburg ve WIN Autosport'tan Tritan Nunez takip etti.

#51 araçta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi, 10 LMP2 aracı arasında sekizinci sırada yer aldılar. Şimdiye kadar sıkıntılarla ve şanssızlıklarla boğuşan ekip, buna rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Salih ve ekibi, 1 saatlik seansta 27 tur atarak en çok tur atan ekiplerden biri oldular.

LMP3 sınıfının en hızlı ismi Riley Motorsports sürücüsü Jeroen Bleekemolen olurken Performance Tech Motorsports'tan Rasmus Lindh ikinci oldu.

GTLM sınıfında en hızlı isim Risi Competizione Ferrari 488 sürücüsü Alessandro Pier Guidi olurken, Lamborghini Huracan sürücüsü Franck Perera zirvede yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Num Sürücü Sınıf Şase Tur Zaman Fark
1 5 France Tristan Vautier
France Loic Duval
France Sébastien Bourdais 		DPi Cadillac DPi 26 1'35.085  
2 01 Netherlands Renger vanderZande
Denmark Kevin Magnussen
New Zealand Scott Dixon 		DPi Cadillac DPi 21 1'35.097 0.012
3 55 United Kingdom Oliver Jarvis
United Kingdom Harry Tincknell
United States Jonathan Bomarito 		DPi Mazda DPi 5 1'35.132 0.047
4 10 United States Ricky Taylor
Portugal Filipe Albuquerque
United States Alexander Rossi
Brazil Helio Castroneves 		DPi Acura DPi 19 1'35.138 0.053
5 31 Brazil Felipe Nasr
United Kingdom Mike Conway
Brazil Pipo Derani
United States Chase Elliott 		DPi Cadillac DPi 19 1'35.752 0.667
6 48 United States Jimmie Johnson
Japan Kamui Kobayashi
France Simon Pagenaud
Germany Mike Rockenfeller 		DPi Cadillac DPi 24 1'35.817 0.732
7 8 Canada John Farano
France Gabriel Aubry
France Timothé Buret
France Matthieu Vaxivière 		LMP2 ORECA LMP2 07 24 1'36.448 1.363
8 20 Denmark Dennis Andersen
Austria Ferdinand Habsburg
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		LMP2 ORECA LMP2 07 27 1'36.572 1.487
9 60 United States Dane Cameron
France Olivier Pla
Colombia Juan Pablo Montoya
United States A.J. Allmendinger 		DPi Acura DPi 12 1'36.754 1.669
10 11 Thomas Steven
United States Tristan Nunez
United States Thomas Merrill
United Kingdom Matthew Bell 		LMP2 ORECA LMP2 07 18 1'36.871 1.786
11 81 United States Rob Hodes
Canada Garrett Grist
Netherlands Rinus van Kalmthout
United Kingdom Ben Hanley 		LMP2 ORECA LMP2 07 26 1'37.105 2.020
12 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Antonio Fuoco
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		LMP2 Dallara LMP2 23 1'37.755 2.670
13 82 United States Eric Lux
Canada Devlin DeFrancesco
Germany Fabian Schiller
Germany Christopher Mies 		LMP2 ORECA LMP2 07 15 1'37.892 2.807
14 18 United States Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
United Kingdom Ryan Dalziel
France Paul-Loup Chatin 		LMP2 ORECA LMP2 07 17 1'38.104 3.019
15 51 United States Cody Ware
Turkey Salih Yoluç
United States Austin Dillon
Germany Sven Muller 		LMP2 Ligier LMP2 27 1'38.796 3.711
16 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert
France Charles Milesi 		LMP2 ORECA LMP2 07 11 1'38.803 3.718
17 52 United States Ben Keating
Denmark Mikkel Jensen
United States Scott Huffaker
France Nicolas Lapierre 		LMP2 ORECA LMP2 07 4 1'39.188 4.103
18 62 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi
France Jules Gounon
Italy Davide Rigon 		GTLM Ferrari 488 GTE 26 1'42.584 7.499
19 79 United States Cooper MacNeil
France Kevin Estre
Austria Richard Lietz
Italy Gianmaria Bruni 		GTLM Porsche 911 RSR - 19 19 1'42.603 7.518
20 4 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims 		GTLM Corvette C8.R 26 1'42.726 7.641
21 25 United States Connor dePhillippi
Austria Philipp Eng
Germany Timo Glock
Canada Bruno Spengler 		GTLM BMW M8 GTE 24 1'42.910 7.825
22 24 United States John Edwards
Finland Jesse Krohn
Brazil Augusto Farfus
Germany Marco Wittmann 		GTLM BMW M8 GTE 12 1'42.920 7.835
23 3 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		GTLM Corvette C8.R 24 1'43.022 7.937
24 91 Cox Jim
Murry Dylan
United States Austin McCusker
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		LMP3 Ligier JS P320 19 1'43.072 7.987
25 38 Sweden Rasmus Lindh
Canada Cameron Cassels
LLarena Mateo
Ori Ayrton		 LMP3 Ligier JS P320 25 1'43.709 8.624
26 6 Germany Moritz Kranz
Hoerr Laurents
United States Kenton Koch
United Kingdom Stevan McAleer 		LMP3 Duqueine D08 23 1'44.200 9.115
27 19 Canada Mikhail Goikhberg
France Franck Perera
Spain Albert Costa
Germany Tim Zimmermann 		GTD Lamborghini Huracan GT3 25 1'45.583 10.498
28 111 Switzerland Rolf Ineichen
Italy Mirko Bortolotti
Netherlands Steijn Schothorst
Italy Marco Mapelli 		GTD Lamborghini Huracan GT3 24 1'45.737 10.652
29 21 France Simon Mann
Denmark Nicklas Nielsen
Brazil Daniel Serra
Italy Matteo Cressoni 		GTD Ferrari 488 GT3 22 1'45.987 10.902
30 97 United States Maxwell Root
Ireland Charlie Eastwood
United States Ben Keating
United Kingdom Richard Westbrook 		GTD Aston Martin Vantage GT3 18 1'46.011 10.926
31 16 United States Trent Hindman
United States Patrick Long
Belgium Jan Heylen
Austria Klaus Bachler 		GTD Porsche 911 GT3 R 21 1'46.094 11.009
32 88 United States Rob Ferriol
New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Katherine Legge
Denmark Christina Nielsen 		GTD Porsche 911 GT3 R 16 1'46.411 11.326
33 1 United States Bryan Sellers
United States Madison Snow
United States Corey Lewis
Italy Andrea Caldarelli 		GTD Lamborghini Huracan GT3 23 1'46.425 11.340
34 12 United States Robert Megennis
United States Zach Veach
United States Townsend Bell
United States Frankie Montecalvo 		GTD Lexus RC F GT3 12 1'46.475 11.390
35 44 United States John Potter
United States Andy Lally
United States Spencer Pumpelly
Germany Mario Farnbacher 		GTD Acura NSX GT3 22 1'46.511 11.426
36 57 United States Russell Ward
United Kingdom Philip Ellis
Netherlands Indy Dontje
Germany Maro Engel 		GTD Mercedes-AMG GT3 15 1'47.046 11.961
37 28 Canada Daniel Morad
United States Michael Quesada
United States Billy Johnson
Germany Maximilian Buhk 		GTD Mercedes-AMG GT3 13 1'47.061 11.976
38 9 Canada Zacharie Robichon
Belgium Laurens Vanthoor
Germany Lars Kern
Australia Matt Campbell 		GTD Porsche 911 GT3 R 15 1'47.273 12.188
39 96 United States Bill Auberlen
United States Robby Foley
Australia Aidan Read
United States Colton Herta 		GTD BMW M6 GT3 14 1'47.775 12.690
40 23 United Kingdom Ian James
Canada Roman De Angelis
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		GTD Aston Martin Vantage GT3 11 1'48.759 13.674
41 7 United States Mark Kvamme
United States Ryan Norman
Colombia Gabby Chaves
United States Charles Finelli 		LMP3 Duqueine D08 4 1'48.809 13.724
42 74 United States Gar Robinson
United States Spencer Pigot
Australia Scott Andrews
United States Oliver Askew 		LMP3 Ligier JS P320 17 1'48.825 13.740
43 33 United States Lance Willsey
Portugal Joao Barbosa
United Kingdom Wayne Boyd
France Yann Clairay 		LMP3 Ligier JS P320 12 2'03.897 28.812
44 14 United States Aaron Telitz
United Kingdom Oliver Gavin
United States Kyle Kirkwood
United Kingdom Jack Hawksworth 		GTD Lexus RC F GT3 5    
45 42 Alan Metni
United States Andrew Davis
United States J.R. Hildebrand
United States Don Yount 		GTD Audi R8 LMS GT3 0    
46 54 United States Jon Bennett
United States George Kurtz
United States Colin Braun
United States Matt McMurry 		LMP3 Ligier JS P320 0    
47 63 United Arab Emirates Ed Jones
United States Bret Curtis
Australia Ryan Briscoe
Brazil Marcos Gomes 		GTD Ferrari 488 GT3 7    
48 64 United States Ted Giovanis
United States Owen Trinkler
United States Hugh Plumb
United States Matt Plumb 		GTD Porsche 911 GT3 R 0    
49 75 Australia Kenny Habul
Italy Raffaele Marciello
Canada Mikael Grenier
Germany Luca Stolz 		GTD Mercedes-AMG GT3 0    
Tüm sonuçları görüntüle

 

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Önceki haber

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Daytona 24
Editör David Malsher

Çok Okunanlar Bugün

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü
F3 F3 / Sıralama turları raporu

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

LMP2'de uzun vadeli bir gelecek hedefleyen Kubica, DTM'e dönmeyecek
IMSA IMSA / Son dakika

LMP2'de uzun vadeli bir gelecek hedefleyen Kubica, DTM'e dönmeyecek

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

Son Haberler

Daytona 24 Saat: Son antrenmanın en hızlısı Duval
IMSA IMSA / Antrenman raporu

Daytona 24 Saat: Son antrenmanın en hızlısı Duval

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

LMP2'de uzun vadeli bir gelecek hedefleyen Kubica, DTM'e dönmeyecek
IMSA IMSA / Son dakika

LMP2'de uzun vadeli bir gelecek hedefleyen Kubica, DTM'e dönmeyecek

Salih'in Daytona ekibi, COVID-19'a yakalanan Jaminet'i sürücü kadrosundan çıkardı
IMSA IMSA / Son dakika

Salih'in Daytona ekibi, COVID-19'a yakalanan Jaminet'i sürücü kadrosundan çıkardı

Çok Okunanlar

1
IMSA

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

1s
2
Formula 1

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

12s
3
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

22s
4
Formula 1

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

19s
5
F3

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

23s

Son Haberler

Daytona 24 Saat: Son antrenmanın en hızlısı Duval

Daytona 24 Saat: Son antrenmanın en hızlısı Duval

IMSA
1s
Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

IMSA
1s
LMP2'de uzun vadeli bir gelecek hedefleyen Kubica, DTM'e dönmeyecek

LMP2'de uzun vadeli bir gelecek hedefleyen Kubica, DTM'e dönmeyecek

IMSA
29 Oca 2021
Salih'in Daytona ekibi, COVID-19'a yakalanan Jaminet'i sürücü kadrosundan çıkardı

Salih'in Daytona ekibi, COVID-19'a yakalanan Jaminet'i sürücü kadrosundan çıkardı

IMSA
26 Oca 2021
Acura, 2023'te LMDh prototipi ile IMSA'da yer almaya devam edecek

Acura, 2023'te LMDh prototipi ile IMSA'da yer almaya devam edecek

IMSA
26 Oca 2021
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.