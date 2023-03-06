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St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı

Eski Formula 1 pilotu Marcus Ericsson, 2023 IndyCar sezonunun St. Petersburg'deki bol olaylı açılış yarışında bitime dört tur kala Pato O'Ward'ı geçerek zafere ulaştı.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı
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Pole pozisyonundan başlayan bir başka eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, yarış boyunca galibiyet mücadelesinde yer aldı ancak 72. turda Scott McLaughlin'e liderlik için yaptığı atakta temas yaşanınca lastik bariyerlere girdi ve yarışa erken veda etti.

Liderlik için mücadele eden bu iki ismin temasının ardından Arrow McLaren'dan Pato O'Ward liderliği ele geçirdi ve yarışı kazanabilecek gibi duruyordu ancak o da son turlarda motor sorunu yaşadı.

Bu sayede Ericsson, O'Ward'ı geçerek liderliğe yükseldi ve sezona galibiyetle başladı. Ericsson ayrıca geçen sene Indy500'de aldığı ilk zaferin ardından IndyCar'daki ikinci zaferine ulaşmış oldu.

Ericsson'a geçilmekten kurtulamayan O'Ward, yarışın kalan bölümünde Scott Dixon'u arkasında tutmayı başardı ve ikinci oldu. 

Alexander Rossi, Arrow McLaren ile ilk yarışını 4. sırada tamamlarken Callum Ilott, Joncos Hollinger Racing ile harika bir beşincilik aldı.

 

Yarışın daha ilk turunda yaşanan büyük kazalar sonucunda kırmızı bayrak sallandı ve yarış pistin temizlenmesi için durduruldu. 

İlk turda Santino Ferrucci'nin Helio Castroneves'i sıkıştırarak spine zorlaması ardından büyük kazalara sebep oldu. Aynı anda Simon Pagenaud ve Sting Ray Robb da kaza yaptılar. Onların arkasından gelen Devlin De Francesco, önünde duran arabalardan kaçınmak için yavaşladı ancak bu sefer de onun arkasından gelen çaylak Benjamin Pedersen, DeFrancesco'ya doğrudan vurarak onun havalanmasına sebep oldu. İlk turdaki kazalarda Castroneves, Ferrucci, DeFrancesco, Peganaud ve Pedersen yarış dışı kaldılar. 

Kazaya karışan Rosenqvist ve Dixon gibi isimler de vardı ancak onlar pite ulaşıp araçlarını tamir ettirebildiler.

Yarışın başında Grosjean, Colton Herta'nın önünde liderliğini sürdürürken onları O'Ward ve Ericsson takip ediyordu.

42. turda Veekay, 4. virajda lastik bariyerlere vururken arkasından gelen Jack Harvey ondan kaçamadı ve ona çarptı. Onun arkasından gelen Kirkwood ise Harvey'in tekerleğine denk gelip iki aracın birden üzerinden uçtu. Veekay ve Harvey yarışa veda ederken Kirkwood devam etmeyi başardı.

72. turda McLaughlin'in pitten çıkışıyla liderlik mücadelesi yaşandı. McLaughlin pitten Grosjean'ın önünde döndü ancak Grosjean, ısınmış lastikleriyle McLaughlin'i yakaladı ve dışarıdan geçmeye çalıştı. Ancak o esnada temas oldu ve iki pilot lastik bariyerlere girdi. Grosjean yarışa veda ederken McLaughlin devam etmeyi başardı.

Son bölümde yaşananların ardından yarışı kazanan isim Chip Ganassi Racing sürücüsü Ericsson oldu. O'Ward 2.4 sn arkada 2. olurken Dixon 2.9 sn arkada üçüncü oldu.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 100 2:05'30.7907     104.105  
2 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren 100 2:05'33.2020 2.4113 2.4113 102.919  
3 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 100 2:05'33.7164 2.9257 0.5144 103.217  
4 United States Alexander Rossi Arrow McLaren 100 2:05'37.5596 6.7689 3.8432 103.310  
5 United Kingdom Callum Ilott United States Juncos Hollinger Racing 100 2:05'39.0557 8.2650 1.4961 103.408  
6 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 2:05'41.5578 10.7671 2.5021 103.933  
7 Australia Will Power United States Team Penske 100 2:05'42.4705 11.6798 0.9127 103.092  
8 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 100 2:05'45.5151 14.7244 3.0446 99.563  
9 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 2:05'45.7435 14.9528 0.2284 99.234  
10 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 100 2:05'46.2308 15.4401 0.4873 102.536  
11 New Zealand Marcus Armstrong United States Chip Ganassi Racing 100 2:05'46.5956 15.8049 0.3648 102.744  
12 Agustin Canapino United States Juncos Hollinger Racing 100 2:05'58.9239 28.1332 12.3283 103.222  
13 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 99 2:06'19.8874 1 Lap 1 Lap 98.176  
14 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 99 2:06'28.0446 1 Lap 8.1572 103.202  
15 United States Kyle Kirkwood United States Andretti Autosport 97 2:06'10.8940 3 Laps 2 Laps 97.636  
16 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 96 2:02'21.3481 4 Laps 1 Lap 98.366  
17 United States Josef Newgarden United States Team Penske 95 2:00'44.6999 5 Laps 1 Lap 84.316  
18 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 71 1:30'21.1461 29 Laps 24 Laps 82.694  
19 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren 51 1:57'35.2383 49 Laps 20 Laps 54.794  
20 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 49 1:04'24.8942 51 Laps 2 Laps 67.448  
21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 41 50'50.9928 59 Laps 8 Laps 70.378  
22 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 41 50'51.9701 59 Laps 0.9773 71.600  
23 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 0 1.4598 100 Laps 41 Laps 68.180  
24 United States Santino Ferrucci United States A.J. Foyt Enterprises 0 1.5170 100 Laps 0.0572 69.781  
25 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 0 1.6639 100 Laps 0.1469 70.387  
26 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 0 5.1264 100 Laps 3.4625 74.362  
27 Denmark Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 0 6.2961 100 Laps 1.1697 74.696  
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