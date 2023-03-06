St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı

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Pole pozisyonundan başlayan bir başka eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, yarış boyunca galibiyet mücadelesinde yer aldı ancak 72. turda Scott McLaughlin'e liderlik için yaptığı atakta temas yaşanınca lastik bariyerlere girdi ve yarışa erken veda etti.

Liderlik için mücadele eden bu iki ismin temasının ardından Arrow McLaren'dan Pato O'Ward liderliği ele geçirdi ve yarışı kazanabilecek gibi duruyordu ancak o da son turlarda motor sorunu yaşadı.

Bu sayede Ericsson, O'Ward'ı geçerek liderliğe yükseldi ve sezona galibiyetle başladı. Ericsson ayrıca geçen sene Indy500'de aldığı ilk zaferin ardından IndyCar'daki ikinci zaferine ulaşmış oldu.

Ericsson'a geçilmekten kurtulamayan O'Ward, yarışın kalan bölümünde Scott Dixon'u arkasında tutmayı başardı ve ikinci oldu.

Alexander Rossi, Arrow McLaren ile ilk yarışını 4. sırada tamamlarken Callum Ilott, Joncos Hollinger Racing ile harika bir beşincilik aldı.

Yarışın daha ilk turunda yaşanan büyük kazalar sonucunda kırmızı bayrak sallandı ve yarış pistin temizlenmesi için durduruldu.

İlk turda Santino Ferrucci'nin Helio Castroneves'i sıkıştırarak spine zorlaması ardından büyük kazalara sebep oldu. Aynı anda Simon Pagenaud ve Sting Ray Robb da kaza yaptılar. Onların arkasından gelen Devlin De Francesco, önünde duran arabalardan kaçınmak için yavaşladı ancak bu sefer de onun arkasından gelen çaylak Benjamin Pedersen, DeFrancesco'ya doğrudan vurarak onun havalanmasına sebep oldu. İlk turdaki kazalarda Castroneves, Ferrucci, DeFrancesco, Peganaud ve Pedersen yarış dışı kaldılar.

Kazaya karışan Rosenqvist ve Dixon gibi isimler de vardı ancak onlar pite ulaşıp araçlarını tamir ettirebildiler.

Yarışın başında Grosjean, Colton Herta'nın önünde liderliğini sürdürürken onları O'Ward ve Ericsson takip ediyordu.

42. turda Veekay, 4. virajda lastik bariyerlere vururken arkasından gelen Jack Harvey ondan kaçamadı ve ona çarptı. Onun arkasından gelen Kirkwood ise Harvey'in tekerleğine denk gelip iki aracın birden üzerinden uçtu. Veekay ve Harvey yarışa veda ederken Kirkwood devam etmeyi başardı.

72. turda McLaughlin'in pitten çıkışıyla liderlik mücadelesi yaşandı. McLaughlin pitten Grosjean'ın önünde döndü ancak Grosjean, ısınmış lastikleriyle McLaughlin'i yakaladı ve dışarıdan geçmeye çalıştı. Ancak o esnada temas oldu ve iki pilot lastik bariyerlere girdi. Grosjean yarışa veda ederken McLaughlin devam etmeyi başardı.

Son bölümde yaşananların ardından yarışı kazanan isim Chip Ganassi Racing sürücüsü Ericsson oldu. O'Ward 2.4 sn arkada 2. olurken Dixon 2.9 sn arkada üçüncü oldu.