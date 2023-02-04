Marcus Ericsson, Indy 500 kupasına kavuştu

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Chip Ganassi Racing'ye 10 yıl aranın ardından ilk Indy 500 galibiyetini getiren Ericsson, ismini yarış tarihine yazdırmasının yanı sıra 3.1 milyon dolarlık rekor bir kazancı evine götürdü.

Ekim ayında Indianapolis şehir merkezinde düzenlenen bir törenle nasıl bir kupa alacağı resmen açıklanan Ericsson, bugün Palm Springs, California'daki Thermal Club'da ikonik Borg-Warner Kupası'nın bir minyatürünü eve götürdü.

İlk olarak 1935 yılında tasarlanan som gümüş Borg-Warner Kupası, 1911'den bu yana kazanan her pilotun heykel yüzünü taşıdığı için 110 kilodan fazla ağırlığa sahip.

Sürücünün saklamasına izin verilen ve "Bebek Borg" olarak adlandırılan kupa ise ünlü kupanın 45 santimlik minyatür bir versiyonudur ve ahşap bir kaide üzerine oturmaktadır. Üzerinde kazananın adı, takım adı, 500 mil boyunca ortalama hızı ve kazandığı yıl yazılı bir plaka bulunmaktadır.

Tören sırasında Ericsson'a, şu anda yaşayan en yaşlı Indy 500 galibi Parnelli Jones, BorgWarner halkla ilişkiler müdürü Steve Shunck tarafından tasarlanan ve Jones'un Brickyard'daki ünlü zaferinin görüntülerini gösteren çerçeveli bir posteri hediye edildi.

Tören esnasında Ericsson ayrıca BorgWagner çalışanlarından Michelle Collins ve bizzat Chip Ganassi tarafından da övüldü.

Her şeyin ardından söz alan Ericsson, "Öncelikle bu harika Bebek Borg için, ama aynı zamanda 500'ü kazandığımdan beri yaşadığım tüm deneyimler için teşekkür ederim."

"Bugün törene katılan herkese bunun için çok müteşekkirim, bu anı hayatımın sonuna kadar benimle olacak -yani Borg-Warner Kupasını memleketime getirmek, Kasım ayının ortasında karanlık bir günde şehir meydanında tüm insanları orada görmek!"

"Son olarak elbette Chip'e, Mike'a [Hull, genel müdür] ve Chip Ganassi Racing'e teşekkür ederim, takımın bir parçası olmaktan ve birlikte bir Indy 500 kazanmaktan çok ama çok gurur ve onur duyuyorum. Bundan daha büyük bir şey olamaz, bu yüzden çok teşekkür ederim."

32 yaşındaki mütevazı pilot, ana sponsoru Huski Chocolate'a, Honda'ya, kız arkadaşı Iris'e, antrenörü Alex'e ve IndyCar'ın hak sahibi Penske Entertainment'a teşekkür etti