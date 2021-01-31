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IMSA / Daytona 24 / Yarış raporu

Daytona 24 Saat - 12. saaat: Wayne Taylor Racing lider, Salih Yoluç ve ekibi 11. sırada

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Daytona 24 Saat - 12. saaat: Wayne Taylor Racing lider, Salih Yoluç ve ekibi 11. sırada
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Daytona 24 Saat'in ilk 12 saati geride kalırken, genel klasmanda #10 Wayne Taylor Racing'in liderliği bulunuyor.

Geleneksel Daytona 24 Saat yarışı dün akşam itibariyle başladı ve ilk 12 saatin geride kalmasının ardından DPi sınıfında galibiyet için oldukça yakın bir mücadele var.

#10 Wayne Taylor Racing, ilk 12 saatin ardından genel klasmanda ilk sırada bulunuyor ve arkasındaki isimlerle çok yakın bir savaş veriyor.

Sürücü değişikliğinin ardından #48 Action Express Racing'de Mike Rockenfeller ikinci sırada yer alıyor ve liderle arasında sadece 1 saniye var.

#1 Chip Ganassi ile harika bir performans ortaya koyan Kevin Magnussen, şimdiye kadar etkileyici bir yarış çıkardı. Ancak sürücü değişikliğinin ardından beşinci sıraya gerilediler.

#60 Penske Acura'da Juan Pablo Montoya üçüncü, #31 Action Express Racing Cadillac'ta Felipe Nasr dördüncü sırada yer alıyor.

LMP2 sınıfında ilk 12 saat geride kalırken #47 Cetilar Racing Dallara'nın liderliği bulunuyor ve onu #8 Tower Motorsport by Starworks takip ediyor.

Robert Kubica'nın ekibi #20 High Class Racing, vites kutusu arızası nedeniyle yarışa ekenden veda etti. Ayrıca #29 Racing Team Nederland de yarış dışı kaldı.

Temsilcimiz Salih Yoluç'un ekibi #51 RWR Eurasia şu anda kendi klasmanında beşinci, genel klasmanda ise 11. sırada yer alıyor.

LMP3 sınıfında Scott Andrews'le beraber #74 Riley Motorsports'un üstünlüğü bulunurken, #6 Muehlner Motorsports Duqueine ikinci sırada yer alıyor.

Corvette Racing, GT Le Mans sınıfında üstünlüğünü sürdürüyor. #4 Corvette'in direksiyonundaki Nick Tandy şu anda genel klasmanda lider ve #3 Corvette ise ikinci sırada.

GT Daytona sınıfında #57 HTP Winward Motorsport Mercedes-AMG GT3'ün liderliği var. #21 AF Corse Ferrari 488 GTE ise yaklaşık 23 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Daytona 24
Pilotlar Filipe Albuquerque
Takımlar Wayne Taylor Racing
Editör Jamie Klein

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