Daytona 24 Saat - 12. saaat: Wayne Taylor Racing lider, Salih Yoluç ve ekibi 11. sırada

Geleneksel Daytona 24 Saat yarışı dün akşam itibariyle başladı ve ilk 12 saatin geride kalmasının ardından DPi sınıfında galibiyet için oldukça yakın bir mücadele var.

#10 Wayne Taylor Racing, ilk 12 saatin ardından genel klasmanda ilk sırada bulunuyor ve arkasındaki isimlerle çok yakın bir savaş veriyor.

Sürücü değişikliğinin ardından #48 Action Express Racing'de Mike Rockenfeller ikinci sırada yer alıyor ve liderle arasında sadece 1 saniye var.

#1 Chip Ganassi ile harika bir performans ortaya koyan Kevin Magnussen, şimdiye kadar etkileyici bir yarış çıkardı. Ancak sürücü değişikliğinin ardından beşinci sıraya gerilediler.

#60 Penske Acura'da Juan Pablo Montoya üçüncü, #31 Action Express Racing Cadillac'ta Felipe Nasr dördüncü sırada yer alıyor.

LMP2 sınıfında ilk 12 saat geride kalırken #47 Cetilar Racing Dallara'nın liderliği bulunuyor ve onu #8 Tower Motorsport by Starworks takip ediyor.

Robert Kubica'nın ekibi #20 High Class Racing, vites kutusu arızası nedeniyle yarışa ekenden veda etti. Ayrıca #29 Racing Team Nederland de yarış dışı kaldı.

Temsilcimiz Salih Yoluç'un ekibi #51 RWR Eurasia şu anda kendi klasmanında beşinci, genel klasmanda ise 11. sırada yer alıyor.

LMP3 sınıfında Scott Andrews'le beraber #74 Riley Motorsports'un üstünlüğü bulunurken, #6 Muehlner Motorsports Duqueine ikinci sırada yer alıyor.

Corvette Racing, GT Le Mans sınıfında üstünlüğünü sürdürüyor. #4 Corvette'in direksiyonundaki Nick Tandy şu anda genel klasmanda lider ve #3 Corvette ise ikinci sırada.

GT Daytona sınıfında #57 HTP Winward Motorsport Mercedes-AMG GT3'ün liderliği var. #21 AF Corse Ferrari 488 GTE ise yaklaşık 23 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.