Hulkenberg 2024 sonunda Haas'tan ayrılıp Audi'ye geçiyor

Alman pilot, 2026'dan itibaren bir çalışma takımı olarak resmi F1 girişi için mevcut ortağı Sauber ile hazırlık yapan Audi için kilit hedeflerden biri olarak ortaya çıkmıştı.

Motorsport.com bu hafta başında Audi'nin sürücü planlarını hayata geçirmek için erken davranmaya istekli olduğunu ve görüştüğü sürücüler için Mayıs ayına kadar süre tanıdığını ortaya çıkarmıştı.

Hulkenberg ve Carlos Sainz öncelikli hedefler olarak kısa listede yer alırken, gelecek yıl Sauber takımına katılmaları ve bir sonraki sezon için Audi olarak yeniden markalaşmaları planlanıyor.

Sainz'ın halen Red Bull ve Mercedes'teki potansiyel koltuklarla bağlantılı diğer seçenekleri değerlendirdiği anlaşılsa da Hulkenberg'in Audi'deki geleceğine bağlı olduğuna inanılıyor.

Audi'den planlarla ilgili resmi bir doğrulama gelmezken, Hulkenberg'in mevcut Haas takımı cuma sabahı Alman pilotun bu sezonun sonunda ayrılacağını duyurdu.

Sauber'e geçişiyle ilgili bir açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Haas takım patronu Ayao Komatsu, “Nico'ya takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Burada bizimle birlikte olduğu süre içinde. Harika bir takım oyuncusu ve birlikte çalışmaktan çok keyif aldığımız biri oldu."

“Deneyimi ve geri bildirimleri genel performansımızı geliştirmemiz açısından bizim için paha biçilmez oldu. Bu sezon VF-24 ile hem sıralama hem de yarış performanslarında açıkça görülen bir gerçek."

“Bu yıl yapılacak daha çok yarış var. Bu nedenle 2024 sezonunun geri kalanında onun katkılarından yararlanmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Hulkenberg'in ayrılmasıyla, bu yılki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Sainz'ın yerine yarışan ve 2025'te F1'e geçeceği konuşulan Ferrari yedeği Oliver Bearman için gelecek yıl Haas'ta mantıklı bir boşluk doğacak.

Hulkenberg'in 2025'te Sauber'deki takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini korurken, mevcut sürücüler Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'dan herhangi birinin Sauber'de kalma ihtimali giderek azalıyor.

Sainz'in önemli bir hedef olmaya devam ettiği anlaşılıyor. Ancak İspanyol pilotun önümüzdeki haftalarda diğer takımlardaki tablo netleşirken zamanını beklemek istediği anlaşılıyor.