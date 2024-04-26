Ayhancan Güven'in de yer aldığı DTM, bu hafta sonu Oschersleben'de başlıyor!

En iyi sürücüler, en iyi markalarlar birlikte DTM( Deutsche Tourenwagen Masters ) 2024 sezonu bu hafta sonu Oschersleben'deki ilk yarışıyla birlikte 40. yaşını kutladığı sezona merhaba diyecek.

Bu yıl DTM gridinde değişiklikler büyük değişikler bulunuyor. Ama bizim için gridde öne çıkan bir isim var 'Ayhancan Güven'.

Geçtiğimiz yıl tam sezon yarıştığı DTM'de pilotlar sıralamasında 15. olan Ayhancan, ilk podyumunu da elde etmişti.

Bu sezon ise Ayhancan Güven, geçen yılın hem takımlar hem pilotlar şampiyonu olan Manthey EMA adına yarışacak. Ayhancan, bu yıl gridde kalan tek Porsche takımının bir koltuğunu kapmış durumda. Takım arkadaşı ise geçen yılın şampiyonu Thomas Preining olacak.

9-10 Nisan tarihleri arasında yapılan sezon öncesi testlerde en hızlı dördüncü dereceyi elde eden Ayhancan, testlerde dikkatleri üzerine çekti.

DTM gridinde bu yıl kimler var

Driver Team Manufacturer Kelvin van der Linde Abt Sportsline Audi Ricardo Feller Abt Sportsline Audi Sheldon van der Linde Schubert Motorsport BMW Marco Wittmann Schubert Motorsport BMW Rene Rast Schubert Motorsport BMW Jack Aitken Emil Frey Racing Ferrari Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari Nicki Thiim SSR Performance Lamborghini Mirko Bortolotti SSR Performance Lamborghini Christian Engelhart Grasser Racing Lamborghini Luca Engstler Grasser Racing Lamborghini Luca Stolz HRT Mercedes Arjun Maini HRT Mercedes Maro Engel Winward Mercedes Lucas Auer Winward Mercedes Ayhancan Guven Manthey EMA Porsche Thomas Preining Manthey EMA Porsche Ben Dorr Dorr Motorsport McLaren Clemens Schmid Dorr Motorsport McLaren

Audi'nin 2026 yılından itibaren Formula 1'e girecek olması sebebiyle diğer serilerdeki yatırımlarını azaltması DTM'i de etkiledi. Bu yıl ABT Sportline ile tek takımla griddeki yerlerini alacaklar. ABT Sportline, en son 2018 yılında yarıştığı Red Bull çıkartmalı araçlarla yarışmaya bu yıl tekrar dönüyor ve takımın amacı bu birliktelik yeniden bir araya geldiği için şampiyonluk.

Schubert Motorsport da bu yıl gridde kalan tek BMW takımı olacak. Schubert bu sezon üç araçla yarışacak.

Geçtiğimiz yıl Preining ile şampiyonluk mücadelesine giren ve son yarışa kadar bu mücadeleni içinde olan Mirco Bartolotti, SSR Performance ile Lamborghini sürmeye devam edecek.

Bu yıl gride yeni katılan üretici olan McLaren, Ben Dorr ve Clemens Schmid ikilisiyle yarışacak.

Clemens Schmid, Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 Evo Fotoğraf: Alexander Trienitz

DTM 2024 yarış takvimi

Round Venue Date 1 Oschersleben 27-28 April 2 Lausitzring 25-26 May 3 Zandvoort 8-9 June 4 Norisring 6-7 July 5 Nurburgring 17-18 August 6 Sachsenring 7-8 September 7 Red Bull Ring 28-29 September 8 Hockenheimring 19-20 October

DTM takvimi, bu yıl sekiz hafta sonunda toplam 16 yarışta oluşuyor.

Bu yarışlardan altısı Almanya topraklarında koşulurken Zandvoort ve Red Bull Ring Almanya dışındaki diğer pistler olacak.

Bu hafta sonu ise, Oschersleben'de başlıyor.

Cuma günü yapılacak antrenman seanslarının ardından cumartesi sabahı 10:55'te ilk sıralama turları yapılacak ve saat 14:30'da sezonun ilk start verilecek.

Pazar günü ise seanslar cumartesi olduğu gibi 10:55'te sıralama turları ve 14:30'da yapılacak ve sezonun ilk hafta sonu noktalanacak.

Temsilcimiz Ayhancan Güven'e bu yıl çıktığı önemli yolda başarılar diliyoruz.