Ayhancan Güven'in de yer aldığı DTM, bu hafta sonu Oschersleben'de başlıyor!
2024 yılında 40. yaşını kutlayan DTM bu hafta sonu Oschersleben'de başlıyor ve Ayhancan Güven bu yıl ikinci sezonunu geçirdiği seride galibiyetler ve şampiyonluk peşinde koşacak.
Fotoğraf: Alexander Trienitz
En iyi sürücüler, en iyi markalarlar birlikte DTM( Deutsche Tourenwagen Masters ) 2024 sezonu bu hafta sonu Oschersleben'deki ilk yarışıyla birlikte 40. yaşını kutladığı sezona merhaba diyecek.
Bu yıl DTM gridinde değişiklikler büyük değişikler bulunuyor. Ama bizim için gridde öne çıkan bir isim var 'Ayhancan Güven'.
Geçtiğimiz yıl tam sezon yarıştığı DTM'de pilotlar sıralamasında 15. olan Ayhancan, ilk podyumunu da elde etmişti.
Bu sezon ise Ayhancan Güven, geçen yılın hem takımlar hem pilotlar şampiyonu olan Manthey EMA adına yarışacak. Ayhancan, bu yıl gridde kalan tek Porsche takımının bir koltuğunu kapmış durumda. Takım arkadaşı ise geçen yılın şampiyonu Thomas Preining olacak.
9-10 Nisan tarihleri arasında yapılan sezon öncesi testlerde en hızlı dördüncü dereceyi elde eden Ayhancan, testlerde dikkatleri üzerine çekti.
DTM gridinde bu yıl kimler var
|
Driver
|
Team
|
Manufacturer
|
Kelvin van der Linde
|
Abt Sportsline
|
Audi
|Ricardo Feller
|Abt Sportsline
|
Audi
|
Sheldon van der Linde
|
Schubert Motorsport
|
BMW
|Marco Wittmann
|Schubert Motorsport
|
BMW
|Rene Rast
|Schubert Motorsport
|
BMW
|Jack Aitken
|Emil Frey Racing
|Ferrari
|Thierry Vermeulen
|Emil Frey Racing
|Ferrari
|Nicki Thiim
|SSR Performance
|Lamborghini
|Mirko Bortolotti
|SSR Performance
|Lamborghini
|Christian Engelhart
|Grasser Racing
|Lamborghini
|Luca Engstler
|Grasser Racing
|Lamborghini
|Luca Stolz
|HRT
|Mercedes
|Arjun Maini
|HRT
|Mercedes
|Maro Engel
|Winward
|Mercedes
|Lucas Auer
|Winward
|Mercedes
|Ayhancan Guven
|Manthey EMA
|Porsche
|Thomas Preining
|Manthey EMA
|Porsche
|Ben Dorr
|Dorr Motorsport
|McLaren
|Clemens Schmid
|Dorr Motorsport
|McLaren
Audi'nin 2026 yılından itibaren Formula 1'e girecek olması sebebiyle diğer serilerdeki yatırımlarını azaltması DTM'i de etkiledi. Bu yıl ABT Sportline ile tek takımla griddeki yerlerini alacaklar. ABT Sportline, en son 2018 yılında yarıştığı Red Bull çıkartmalı araçlarla yarışmaya bu yıl tekrar dönüyor ve takımın amacı bu birliktelik yeniden bir araya geldiği için şampiyonluk.
Schubert Motorsport da bu yıl gridde kalan tek BMW takımı olacak. Schubert bu sezon üç araçla yarışacak.
Geçtiğimiz yıl Preining ile şampiyonluk mücadelesine giren ve son yarışa kadar bu mücadeleni içinde olan Mirco Bartolotti, SSR Performance ile Lamborghini sürmeye devam edecek.
Bu yıl gride yeni katılan üretici olan McLaren, Ben Dorr ve Clemens Schmid ikilisiyle yarışacak.
Clemens Schmid, Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 Evo
Fotoğraf: Alexander Trienitz
DTM 2024 yarış takvimi
|Round
|Venue
|Date
|1
|Oschersleben
|27-28 April
|2
|Lausitzring
|25-26 May
|3
|Zandvoort
|8-9 June
|4
|Norisring
|6-7 July
|5
|Nurburgring
|17-18 August
|6
|Sachsenring
|7-8 September
|7
|Red Bull Ring
|28-29 September
|8
|Hockenheimring
|19-20 October
DTM takvimi, bu yıl sekiz hafta sonunda toplam 16 yarışta oluşuyor.
Bu yarışlardan altısı Almanya topraklarında koşulurken Zandvoort ve Red Bull Ring Almanya dışındaki diğer pistler olacak.
Bu hafta sonu ise, Oschersleben'de başlıyor.
Cuma günü yapılacak antrenman seanslarının ardından cumartesi sabahı 10:55'te ilk sıralama turları yapılacak ve saat 14:30'da sezonun ilk start verilecek.
Pazar günü ise seanslar cumartesi olduğu gibi 10:55'te sıralama turları ve 14:30'da yapılacak ve sezonun ilk hafta sonu noktalanacak.
Temsilcimiz Ayhancan Güven'e bu yıl çıktığı önemli yolda başarılar diliyoruz.
Kelvin van der Linde, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3
Fotoğraf: Alexander Trienitz
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