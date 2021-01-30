Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Magnussen, F1'deki yedi sezonluk serüveninde McLaren, Renault ve Haas ile toplam 119 GP'ye çıkarak 158 puan topladı.

Ancak 28 yaşındaki pilotun son takımı Haas, geçen sezon sonunda hem kendisi hem de Romain Grosjean'le yolları ayırmaya karar verdi. Böylece Magnussen, IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası takımlarından Chip Ganassi Racing ile anlaştı.

Danimarkalı pilot, dahil olduğu bu yeni çevreyi çok değerli bulduğunu söyledi. Araçlar alıştığından daha düşük teknolojiye sahip olmasına rağmen eski F1 pilotu, 5.5 litrelik V8 Cadillac aracını kullanmaktan büyük keyif alıyor.

Yarış pilotu olarak kendisini heyecanlandıran şeylere geri döndüğünü hissettiğini söyleyen Magnussen, "Cadillac'tan gerçekten keyif alıyorum. Bu kulağa garip gelebilir ama aracı sürmek o kadar da kolay değil ve bu oldukça iyi!"

"Formula 1 araçları yeryüzündekilerin en hızlısı ve tabii ki muhteşemler."

"Formula 1'de yarışma hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum ama araçları sürmek aslında çok kolay. İyi bir yarış pilotunu herhangi bir Formula 1 aracına koyarsanız, o da aynı şeyi söyler."

"Elektronik sistemler otomobil performansının büyük kısmını kontrol ediyor. Bir sürücü olarak Cadillac'ta çok daha fazla şey kontrol edebiliyorsunuz."

"Ve ses... Formula 1 motorları bu günlerde kulağa o kadar iyi gelmiyor. Cadillac'ta arkanızdaki motor sesini duyduğunuzda, bir yarış aracında olduğunuzu hissediyorsunuz." dedi.

Magnussen, Mercedes'in F1'e hakimiyetine ilk elden tanık olduktan sonra burada zafer için rekabet edebilmesinin kendisine farklı ve renkli bir bakış da getirdiğini söyledi.

Genel olarak beş şampiyonluğu bulunan Ganassi, GT Le Mans sınıfında iki, Rolex 24 Saat'te ise altı galibiyet elde etti.

Indianapolis'teki takım fabrikasını ziyaret ettiğinde Ganassi'nin profesyonelliğinden çok etkilendiğini söyleyen Magnussen, “Kazanmaya kararlı oldukları çok açıktı. Elbette her takım kazanmak ister. Ancak Mike ve Chip'le konuşurken sadece kazanmak için yarıştıklarını anlıyorsunuz. İkincilik ve podyum onları memnun etmiyor."

"Yarışmaya başladığımda kariyerimin ilk dönemlerinde ne yaptıysam kazanmak için yaptım. Bu yüzden yarışmak ve yarışları kazanarak kariyerimde nasıl geliştiğimi görmek istedim."

"Ne yazık ki Formula 1'de, en iyi ilk iki takımda değilseniz çok kazanma şansınız yok. Amacınız ilk ona girmek ve puan kazanmak. " dedi.

Magnussen, son iki Rolex 24'ünü ve Wayne Taylor tarafından yönetilen Cadillac'taki son üç Petit Le Mans yarışından ikisini kazanan tam zamanlı takım arkadaşı Renger van der Zande ve Michelin dayanıklılık Kupası ortağı IndyCar efsanesi Scott Dixon ile keyifli bir şekilde etkileşimde olduğunu da söyledi.

Formula 1'deki bir pilotun en büyük rakibinin takım arkadaşı olduğunu vurgulayan Magnussen, “En iyi takımlardan birinde ilerlemenin tek yolu takım arkadaşınızı yenmekten geçer. Ona yardım ederek kariyerinize zarar vermek istemezsiniz."

"Burası ise farklı. Renger ve Scott ile çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum. Sizi daha iyi ve hızlı yapabilecek bir şey gördüklerinde yardımcı olmak adına ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Aynı şey benim için de geçerli. Bu gerçekten bir ekip çalışması." dedi.