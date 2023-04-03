Texas IndyCar: Newgarden kazandı, O'Ward ve Palou podyumda!

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Uzun mücadelenin startında en büyük kaybeden hiç şüphesiz ki yarışa pole pozisyonundan başlayan Felix Rosenqvist oldu, nitekim kendi liderlikte bir tur dahi dayanamadı ve ikinci tura girilirken kendini beşinci sırada buldu!

Liderlik kısa bir mücadelenin ardından Josef Newgarden'a giderken, onu Scott Dixon, Pato O'Ward ve Alexander Rossi takip etti.

O'Ward 9. turda Dixon'dan ikinciliği alırken, yükselişe geçen Alex Palou zorlanmaya başlayan Rossi ve Rosenqvist'i geçerek dördüncülüğü aldı.

Kısa süre sonra takım arkadaşı Dixon'ı da geçen Palou böylece podyum pozisyonunu yakaladı.

Newgarden 30. tura girildiğinde bir saniye farkla liderdi, bu fark 40. turda 1.5 saniye civarına kadar çıkmıştı.

45. turda Takuma Sato'nun kaza yaparak yarışa veda etmesi sonucu tüm pistte sarı bayrak uygulamasına geçildi.

Birçok pilot fırsattan istifade pite dalarken, bu esnada Kyle Kirkwood, pitten çıkan Rossi'nin aracının sağ ön tarafına çarparak rakibinin süspansiyonuna hasar verdi.

Komiserler kurulu, "pit yoluna güvensiz çıkış" nedeniyle Rossi'nin ekibini hatalı buldu, bu da sonradan yarışa dönen Rossi'nin pitten geçme cezası alması anlamına gelmekteydi.

Yarış yeniden başlarken sıralama Newgarden, O'Ward, Palou, Dixon ve Rosenqvist ilk beş sırayı korurken, Romain Grosjean takım arkadaşı Colton Herta'nın önünde altıncı sıraya yükseldi. Bu esnada Scott McLaughlin Indy 500 galibi Marcus Ericsson'un önünde sekizinci sıraya yükselirken, Devlin DeFrancesco da onunculuğu almıştı.

60. turdaki yeniden startta Newgarden üçüncü sıradan müthiş bir atak yapan Palou ile mücadele etti ve liderliği kaptırdı, ancak iki tur sonra başarılı bir karşı atakla yerini geri aldı. Grosjean ise yükselişini sürdürerek dördüncülüğe kadar çıkmayı başardı.

O'Ward 76. turda Palou'yu geçerek ikinci sıraya yükselirken, onu sonraki turda Grosjean, bir sonraki turda da Dixon takip etti. Palou bir anda kendini beşinci sırada bulmuştu.

İkinci pitler öncesi Newgarden ile O'Ward ile arasındaki fark 1.9 saniyeye kadar düşmüştü, O'Ward ile arkasındaki, Grosjean, Dixon ve Palou ile arasındaki fark ise 4.5 saniye civarındaydı.

Pitlerin ardından O'Ward kendini liderin dört saniye gerisinde bulsa da arkasındakilere karşı farkı korumayı başarmıştı. Grosjean, Dixon ve Palou üçlüsü de epey arkalarındaki McLaughlin ile Herta'ya karşı avantaj sahibiydi.

Dört saniyelik farkı kapatmak için gaza basan O'Ward, 129. turda dış çizgiden şık bir atakla liderliği ele geçirmeyi ve yerini sağlamlaştırmayı başardı. Sonraki 30 tur içinde farkı beş saniyenin üstüne çıkarmayı başaran O'Ward, büyük avantaj sahibi gibiydi.

Üçüncü pit stop esnasında sıkıntı yaşayan ve sol arka lastiği geç takılan O'Ward, buna rağmen beş saniyelik farkı korumaktaydı. Newgarden ikinci, pist üstünde Dixon'ı, pitte ise Grosjean'ı geride bırakan Palou üçüncü sıradaydı.

Bitime 68 tur kala 3. virajda bir çizgi hatası yapan Rosenqvist, 4. virajda kendini duvarda buldu ve yarışa veda etti. Bu kaza, bir kez daha tüm pistte sarı bayrak uygulamasına sebep oldu.

O'Ward ve Newgarden pit açılır açılmaz pite girdiler, ancak Newgarden pitte ekstra yakıt almıştı ve temposunu düşürmek zorunda kalması beklenen O'Ward'a karşı avantaj sahibiydi.

Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

Yarış yeniden başlarken ikinci sırada pitlerde büyük avantaj sağlayan Malukas, Newgarden'ın arkasında ise Palou, Grosjean, Herta ve Dixon yer alıyordu.

Yeniden startta harika ivmelenen Newgarden hemen O'Ward'I geçti, ancak Palou bu ikilinin arasındaki mücadeleden faydalanarak arka düzlükte her ikisini de geçti.

Newgarden kısa süreliğine liderliği geri alsa da Palou hemen karşılık verdi. 2021 şampiyonu, bir süre sonra önce Newgarden'a, sonra da O'Ward'a geçilerek üçüncülüğe gerileyecekti.

Sonrasında iki kez daha tüm pistte sarı bayrak uygulamasıyla durdurulan yarışın son turlarına kadar ön grup benzer bir sıralamayla devam ediyordu, ta ki Grosjean bitime sadece iki tur kala Malukas'ı geçmeye çalışırken aracın kontrolünü kaybedene ve kaza yaparak yarışa veda edene kadar.

Kaza nedeniyle yarış tüm pistte sarı bayrak uygulamasıyla tamamlandı, böylece uzun mücadelenin galibi bu pistte üçüncü kez kazanan Newgarden oldu. Podyumu ise hayal kırıklığına uğrayan O'Ward ve Palou tamamladı.

Malukas güçlü bir performansın ardından dördüncü olurken, sezona iddialı bir giriş yapan Dixon beşinciydi.

Herta altıncı, McLaughlin yedinci olurken, ilk onu Ericsson, Ilott ve Castroneves tamamladı.

P No Name Laps Diff LapTime Gap Pits LPit P2P FL FTime Led ST FSpeed Elapsed Engine Tire Points Team 1 2 Josef Newgarden 250 LAP 250 52.9258 6 213 0 169 23.7039 123 4 218.698 2:07:07.2653 Chevy Po 66 Team Penske 2 5 Pato O'Ward 250 1.2838 54.0178 1.2838 5 213 0 118 23.4475 91 5 221.090 2:07:08.5491 Chevy Po 82 Arrow McLaren 3 10 Alex Palou 250 1.8839 53.4215 0.6001 4 188 0 172 23.4712 22 7 220.866 2:07:09.1492 Honda Po 60 Chip Ganassi Racing 4 18 David Malukas 250 2.1173 52.4904 0.2334 4 213 0 168 23.7715 9 218.076 2:07:09.3826 Honda P 53 Dale Coyne Racing with HMD 5 9 Scott Dixon 250 2.4379 52.4924 0.3206 5 226 0 122 23.5811 3 2 219.837 2:07:09.7032 Honda Po 67 Chip Ganassi Racing 6 3 Scott McLaughlin 250 4.1359 52.3876 1.6980 5 213 0 168 23.9065 15 216.845 2:07:11.4012 Chevy P 48 Team Penske 7 26 Colton Herta 250 6.4228 51.9056 2.2869 4 188 0 117 23.5119 4 10 220.484 2:07:13.6881 Honda Po 37 Andretti Autosport w/Curb-Agajanian 8 8 Marcus Ericsson 249 1 LAPS 52.4368 50.7820 6 234 0 114 23.8169 16 217.661 2:07:12.5645 Honda Po 75 Chip Ganassi Racing 9 77 Callum Ilott 249 1 LAPS 52.4054 0.9622 6 234 0 165 23.9537 17 216.418 2:07:13.5267 Chevy P 52 Juncos Hollinger Racing 10 06 Helio Castroneves 249 1 LAPS 51.5894 0.6964 5 234 0 174 23.7873 21 217.931 2:07:14.2231 Honda Po 27 Meyer Shank Racing 11 21 Rinus VeeKay 249 1 LAPS 51.6707 0.7653 6 234 0 163 23.9837 26 216.147 2:07:14.9884 Chevy P 28 Ed Carpenter Racing 12 78 Agustin Canapino 249 1 LAPS 51.1704 2.9851 6 234 0 116 23.8040 19 217.779 2:07:17.9735 Chevy P 36 Juncos Holling Racing 13 33 Ed Carpenter 249 1 LAPS 50.9453 2.0969 6 234 0 117 23.8437 18 217.416 2:07:20.0704 Chevy P 17 Ed Carpenter Racing 14 28 Romain Grosjean 248 0.5423 24.1129 0.0195 5 226 0 117 23.5464 2 11 220.161 2:05:50.3320 Honda P 31 Andretti Autosport 15 55 Benjamin Pedersen 248 2 LAPS 51.0019 49.4953 6 233 0 119 23.7237 13 218.516 2:07:18.6204 Chevy Po 20 AJ Foyt Enterprises 16 12 Will Power 248 2 LAPS 48.7179 3.3167 7 233 0 103 23.6490 8 219.206 2:07:21.9371 Chevy P 40 Team Penske 17 60 Simon Pagenaud 247 3 LAPS 51.0258 46.0760 6 232 0 239 23.9249 22 216.678 2:07:19.2952 Honda Po 18 Meyer Shank Racing 18 30 Jack Harvey 247 3 LAPS 51.3005 1.8266 6 232 0 120 24.1831 28 214.365 2:07:21.1218 Honda Po 20 Rahal Letterman Lanigan Racing 19 45 Christian Lundgaard 247 3 LAPS 47.9788 4.8719 6 232 0 122 23.8965 27 216.936 2:07:25.9937 Honda Po 33 Rahal Letterman Lanigan Racing 20 20 Conor Daly 246 4 LAPS 49.0252 45.1421 7 231 0 239 24.1533 25 214.629 2:07:23.1570 Chevy Po 26 Ed Carpenter Racing 21 14 Santino Ferrucci 246 4 LAPS 48.7130 2.4058 7 231 0 117 23.8660 14 217.213 2:07:25.5628 Chevy Po 15 AJ Foyt Enterprises 22 7 Alexander Rossi 243 7 LAPS 52.0670 2 LAPS 7 228 0 111 23.7279 3 218.477 2:07:16.3822 Chevy Po 40 Arrow McLaren 23 29 Devlin DeFrancesco 221 Contact 23.9188 0.2140 5 212 0 116 23.8490 12 217.368 1:48:21.0787 Honda Po 12 Andretti Steinbrenner Autosport 24 15 Graham Rahal 219 Contact 24.3940 23.3858 5 210 0 117 24.0861 24 215.228 1:48:22.3245 Honda Po 34 Rahal Letterman Lanigan Racing 25 51 Sting Ray Robb 208 Contact 25.2344 0.2986 4 187 0 174 23.8798 1 23 217.087 1:38:54.4535 Honda Po 20 Dale Coyne Racing w/RWR 26 6 Felix Rosenqvist 177 Contact 27.6694 0.9756 3 173 0 122 23.4559 4 1 221.010 1:19:28.4760 Chevy Po 18 Arrow McLaren 27 27 Kyle Kirkwood 97 Contact 43.0231 3.2020 2 97 0 4 24.2076 20 214.148 45:55.4032 Honda Po 20 Andretti Autosport 28 11 Takuma Sato 46 Contact 26.5468 0.1077 0 0 2 24.0575 6 215.484 18:56.7785 Honda Po 5 Chip Ganassi Racing