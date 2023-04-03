Texas IndyCar: Newgarden kazandı, O'Ward ve Palou podyumda!
Penske sürücüsü Josef Newgarden, yarış boyunca kendisini rahat bırakmayan Pato O'Ward ve Alex Palou'yu mağlup ederek Texas'ta üçünü kez galip geldi.
Uzun mücadelenin startında en büyük kaybeden hiç şüphesiz ki yarışa pole pozisyonundan başlayan Felix Rosenqvist oldu, nitekim kendi liderlikte bir tur dahi dayanamadı ve ikinci tura girilirken kendini beşinci sırada buldu!
Liderlik kısa bir mücadelenin ardından Josef Newgarden'a giderken, onu Scott Dixon, Pato O'Ward ve Alexander Rossi takip etti.
O'Ward 9. turda Dixon'dan ikinciliği alırken, yükselişe geçen Alex Palou zorlanmaya başlayan Rossi ve Rosenqvist'i geçerek dördüncülüğü aldı.
Kısa süre sonra takım arkadaşı Dixon'ı da geçen Palou böylece podyum pozisyonunu yakaladı.
Newgarden 30. tura girildiğinde bir saniye farkla liderdi, bu fark 40. turda 1.5 saniye civarına kadar çıkmıştı.
45. turda Takuma Sato'nun kaza yaparak yarışa veda etmesi sonucu tüm pistte sarı bayrak uygulamasına geçildi.
Birçok pilot fırsattan istifade pite dalarken, bu esnada Kyle Kirkwood, pitten çıkan Rossi'nin aracının sağ ön tarafına çarparak rakibinin süspansiyonuna hasar verdi.
Komiserler kurulu, "pit yoluna güvensiz çıkış" nedeniyle Rossi'nin ekibini hatalı buldu, bu da sonradan yarışa dönen Rossi'nin pitten geçme cezası alması anlamına gelmekteydi.
Yarış yeniden başlarken sıralama Newgarden, O'Ward, Palou, Dixon ve Rosenqvist ilk beş sırayı korurken, Romain Grosjean takım arkadaşı Colton Herta'nın önünde altıncı sıraya yükseldi. Bu esnada Scott McLaughlin Indy 500 galibi Marcus Ericsson'un önünde sekizinci sıraya yükselirken, Devlin DeFrancesco da onunculuğu almıştı.
60. turdaki yeniden startta Newgarden üçüncü sıradan müthiş bir atak yapan Palou ile mücadele etti ve liderliği kaptırdı, ancak iki tur sonra başarılı bir karşı atakla yerini geri aldı. Grosjean ise yükselişini sürdürerek dördüncülüğe kadar çıkmayı başardı.
O'Ward 76. turda Palou'yu geçerek ikinci sıraya yükselirken, onu sonraki turda Grosjean, bir sonraki turda da Dixon takip etti. Palou bir anda kendini beşinci sırada bulmuştu.
İkinci pitler öncesi Newgarden ile O'Ward ile arasındaki fark 1.9 saniyeye kadar düşmüştü, O'Ward ile arkasındaki, Grosjean, Dixon ve Palou ile arasındaki fark ise 4.5 saniye civarındaydı.
Pitlerin ardından O'Ward kendini liderin dört saniye gerisinde bulsa da arkasındakilere karşı farkı korumayı başarmıştı. Grosjean, Dixon ve Palou üçlüsü de epey arkalarındaki McLaughlin ile Herta'ya karşı avantaj sahibiydi.
Dört saniyelik farkı kapatmak için gaza basan O'Ward, 129. turda dış çizgiden şık bir atakla liderliği ele geçirmeyi ve yerini sağlamlaştırmayı başardı. Sonraki 30 tur içinde farkı beş saniyenin üstüne çıkarmayı başaran O'Ward, büyük avantaj sahibi gibiydi.
Üçüncü pit stop esnasında sıkıntı yaşayan ve sol arka lastiği geç takılan O'Ward, buna rağmen beş saniyelik farkı korumaktaydı. Newgarden ikinci, pist üstünde Dixon'ı, pitte ise Grosjean'ı geride bırakan Palou üçüncü sıradaydı.
Bitime 68 tur kala 3. virajda bir çizgi hatası yapan Rosenqvist, 4. virajda kendini duvarda buldu ve yarışa veda etti. Bu kaza, bir kez daha tüm pistte sarı bayrak uygulamasına sebep oldu.
O'Ward ve Newgarden pit açılır açılmaz pite girdiler, ancak Newgarden pitte ekstra yakıt almıştı ve temposunu düşürmek zorunda kalması beklenen O'Ward'a karşı avantaj sahibiydi.
Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet
Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images
Yarış yeniden başlarken ikinci sırada pitlerde büyük avantaj sağlayan Malukas, Newgarden'ın arkasında ise Palou, Grosjean, Herta ve Dixon yer alıyordu.
Yeniden startta harika ivmelenen Newgarden hemen O'Ward'I geçti, ancak Palou bu ikilinin arasındaki mücadeleden faydalanarak arka düzlükte her ikisini de geçti.
Newgarden kısa süreliğine liderliği geri alsa da Palou hemen karşılık verdi. 2021 şampiyonu, bir süre sonra önce Newgarden'a, sonra da O'Ward'a geçilerek üçüncülüğe gerileyecekti.
Sonrasında iki kez daha tüm pistte sarı bayrak uygulamasıyla durdurulan yarışın son turlarına kadar ön grup benzer bir sıralamayla devam ediyordu, ta ki Grosjean bitime sadece iki tur kala Malukas'ı geçmeye çalışırken aracın kontrolünü kaybedene ve kaza yaparak yarışa veda edene kadar.
Kaza nedeniyle yarış tüm pistte sarı bayrak uygulamasıyla tamamlandı, böylece uzun mücadelenin galibi bu pistte üçüncü kez kazanan Newgarden oldu. Podyumu ise hayal kırıklığına uğrayan O'Ward ve Palou tamamladı.
Malukas güçlü bir performansın ardından dördüncü olurken, sezona iddialı bir giriş yapan Dixon beşinciydi.
Herta altıncı, McLaughlin yedinci olurken, ilk onu Ericsson, Ilott ve Castroneves tamamladı.
|P
|No
|Name
|Laps
|Diff
|LapTime
|Gap
|Pits
|LPit
|P2P
|FL
|FTime
|Led
|ST
|FSpeed
|Elapsed
|Engine
|Tire
|Points
|Team
|1
|2
|Josef Newgarden
|250
|LAP 250
|52.9258
|6
|213
|0
|169
|23.7039
|123
|4
|218.698
|2:07:07.2653
|Chevy
|Po
|66
|Team Penske
|2
|5
|Pato O'Ward
|250
|1.2838
|54.0178
|1.2838
|5
|213
|0
|118
|23.4475
|91
|5
|221.090
|2:07:08.5491
|Chevy
|Po
|82
|Arrow McLaren
|3
|10
|Alex Palou
|250
|1.8839
|53.4215
|0.6001
|4
|188
|0
|172
|23.4712
|22
|7
|220.866
|2:07:09.1492
|Honda
|Po
|60
|Chip Ganassi Racing
|4
|18
|David Malukas
|250
|2.1173
|52.4904
|0.2334
|4
|213
|0
|168
|23.7715
|9
|218.076
|2:07:09.3826
|Honda
|P
|53
|Dale Coyne Racing with HMD
|5
|9
|Scott Dixon
|250
|2.4379
|52.4924
|0.3206
|5
|226
|0
|122
|23.5811
|3
|2
|219.837
|2:07:09.7032
|Honda
|Po
|67
|Chip Ganassi Racing
|6
|3
|Scott McLaughlin
|250
|4.1359
|52.3876
|1.6980
|5
|213
|0
|168
|23.9065
|15
|216.845
|2:07:11.4012
|Chevy
|P
|48
|Team Penske
|7
|26
|Colton Herta
|250
|6.4228
|51.9056
|2.2869
|4
|188
|0
|117
|23.5119
|4
|10
|220.484
|2:07:13.6881
|Honda
|Po
|37
|Andretti Autosport w/Curb-Agajanian
|8
|8
|Marcus Ericsson
|249
|1 LAPS
|52.4368
|50.7820
|6
|234
|0
|114
|23.8169
|16
|217.661
|2:07:12.5645
|Honda
|Po
|75
|Chip Ganassi Racing
|9
|77
|Callum Ilott
|249
|1 LAPS
|52.4054
|0.9622
|6
|234
|0
|165
|23.9537
|17
|216.418
|2:07:13.5267
|Chevy
|P
|52
|Juncos Hollinger Racing
|10
|06
|Helio Castroneves
|249
|1 LAPS
|51.5894
|0.6964
|5
|234
|0
|174
|23.7873
|21
|217.931
|2:07:14.2231
|Honda
|Po
|27
|Meyer Shank Racing
|11
|21
|Rinus VeeKay
|249
|1 LAPS
|51.6707
|0.7653
|6
|234
|0
|163
|23.9837
|26
|216.147
|2:07:14.9884
|Chevy
|P
|28
|Ed Carpenter Racing
|12
|78
|Agustin Canapino
|249
|1 LAPS
|51.1704
|2.9851
|6
|234
|0
|116
|23.8040
|19
|217.779
|2:07:17.9735
|Chevy
|P
|36
|Juncos Holling Racing
|13
|33
|Ed Carpenter
|249
|1 LAPS
|50.9453
|2.0969
|6
|234
|0
|117
|23.8437
|18
|217.416
|2:07:20.0704
|Chevy
|P
|17
|Ed Carpenter Racing
|14
|28
|Romain Grosjean
|248
|0.5423
|24.1129
|0.0195
|5
|226
|0
|117
|23.5464
|2
|11
|220.161
|2:05:50.3320
|Honda
|P
|31
|Andretti Autosport
|15
|55
|Benjamin Pedersen
|248
|2 LAPS
|51.0019
|49.4953
|6
|233
|0
|119
|23.7237
|13
|218.516
|2:07:18.6204
|Chevy
|Po
|20
|AJ Foyt Enterprises
|16
|12
|Will Power
|248
|2 LAPS
|48.7179
|3.3167
|7
|233
|0
|103
|23.6490
|8
|219.206
|2:07:21.9371
|Chevy
|P
|40
|Team Penske
|17
|60
|Simon Pagenaud
|247
|3 LAPS
|51.0258
|46.0760
|6
|232
|0
|239
|23.9249
|22
|216.678
|2:07:19.2952
|Honda
|Po
|18
|Meyer Shank Racing
|18
|30
|Jack Harvey
|247
|3 LAPS
|51.3005
|1.8266
|6
|232
|0
|120
|24.1831
|28
|214.365
|2:07:21.1218
|Honda
|Po
|20
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|19
|45
|Christian Lundgaard
|247
|3 LAPS
|47.9788
|4.8719
|6
|232
|0
|122
|23.8965
|27
|216.936
|2:07:25.9937
|Honda
|Po
|33
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|20
|20
|Conor Daly
|246
|4 LAPS
|49.0252
|45.1421
|7
|231
|0
|239
|24.1533
|25
|214.629
|2:07:23.1570
|Chevy
|Po
|26
|Ed Carpenter Racing
|21
|14
|Santino Ferrucci
|246
|4 LAPS
|48.7130
|2.4058
|7
|231
|0
|117
|23.8660
|14
|217.213
|2:07:25.5628
|Chevy
|Po
|15
|AJ Foyt Enterprises
|22
|7
|Alexander Rossi
|243
|7 LAPS
|52.0670
|2 LAPS
|7
|228
|0
|111
|23.7279
|3
|218.477
|2:07:16.3822
|Chevy
|Po
|40
|Arrow McLaren
|23
|29
|Devlin DeFrancesco
|221
|Contact
|23.9188
|0.2140
|5
|212
|0
|116
|23.8490
|12
|217.368
|1:48:21.0787
|Honda
|Po
|12
|Andretti Steinbrenner Autosport
|24
|15
|Graham Rahal
|219
|Contact
|24.3940
|23.3858
|5
|210
|0
|117
|24.0861
|24
|215.228
|1:48:22.3245
|Honda
|Po
|34
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|25
|51
|Sting Ray Robb
|208
|Contact
|25.2344
|0.2986
|4
|187
|0
|174
|23.8798
|1
|23
|217.087
|1:38:54.4535
|Honda
|Po
|20
|Dale Coyne Racing w/RWR
|26
|6
|Felix Rosenqvist
|177
|Contact
|27.6694
|0.9756
|3
|173
|0
|122
|23.4559
|4
|1
|221.010
|1:19:28.4760
|Chevy
|Po
|18
|Arrow McLaren
|27
|27
|Kyle Kirkwood
|97
|Contact
|43.0231
|3.2020
|2
|97
|0
|4
|24.2076
|20
|214.148
|45:55.4032
|Honda
|Po
|20
|Andretti Autosport
|28
|11
|Takuma Sato
|46
|Contact
|26.5468
|0.1077
|0
|0
|2
|24.0575
|6
|215.484
|18:56.7785
|Honda
|Po
|5
|Chip Ganassi Racing
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