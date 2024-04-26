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Resmi: Audi, Hulkenberg ile iki yıllığına anlaştı, Sainz'ın hâlâ peşinde

2026'da Formula 1'e fabrika takımı olarak dönecek olan Audi, Nico Hulkenberg ile iki yıllık anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Güncel:
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Alman pilot, Audi'nin yeni projesi için açıklanan ilk pilot oldu. Nico, 2015 yılında Porsche ile Le Mans 24 Saat yarışını birlikte kazandığı takım patronu Seidl ile yeniden bir araya geliyor. Audi'nin bir sonraki hedefi, henüz kesin bir cevap vermeyen Carlos Sainz ancak İspanyol pilot olumlu cevap vermezse, bir sonraki hedef Alpine'den Esteban Ocon olacak.

Audi, Nico Hulkenberg ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta sonu Şangay'da yoğunlaşan söylentiler, bugün takım tarafından gönderilen açıklamayla doğrulandı. 2025'ten itibaren Hulkenberg iki yıllığına önce Sauber'de daha sonra Audi'de olacak.

Bu, birkaç ay önce Hinwil'deki İsviçre merkezinde göreve başlayan yeni Audi yönetim ekibi tarafından yapılan ilk yüksek profilli seçim oldu. İki yıllık anlaşma Hulkenberg'in 40 yaşına kadar Formula 1'de yer almasını sağlayacak ve Alman pilot, Ingolstadt'taki merkeze sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Neuburg an der Donau'da inşa edilen güç ünitesinin ilk kez görücüye çıkacağı 2026 sezonunun başında başlayacak olan Audi F1 Takımı programına katılacak.

Audi'nin Alman vatandaşı bir sürücüyü yarıştırma arzusu, markayı doğal olarak Hulkenberg'e yönlendirdi. 36 yaşındaki Hulkenberg, böylece Audi ile 40 yaşına kadar F1'de kalmayı garantilemiş oldu.

2019 sezonunun sonunda Racing Point'teki ilk pilot koltuğunu kaybeden Hulkenberg, sonraki üç yılda Aston Martin yedek pilotu olarak sadece dört yarışa katılabildi. Nico, Haas'tan gelen çağrı sayesinde 2023'te Formula 1'e tam zamanlı olarak geri döndü ve şu ana kadarki beş yarışta üç kez puan bölgesinde bitirerek mevcut sezona iyi bir başlangıç yapmasının da doğruladığı gibi bu fırsatı iyi değerlendirdi.

Andreas Seidl, manager Porsche, con Nico Hulkenberg nel 2015

Porsche menajeri Andreas Seidl, 2015 yılında Nico Hulkenberg ile birlikte

Fotoğraf tarafından: Porsche AG

Hulkenberg, kariyerinin en önemli anlarından birini paylaştığı takım patronuyla yeniden bir araya gelecek. 2015'te Porsche'nin direksiyonunda Le Mans'ta zafere ulaştığında, 919 Hybrid program müdürü, şu anda Sauber'in CEO'su ve grup başkanı Oliver Hoffmann ile birlikte Audi F1 programının başındaki isim olan Andreas Seidl'di. Hulkenberg'in ilk hedefi, 207 yarışta elde ettiği 533 puana rağmen hep kaçırdığı bir fırsat olan Formula 1 podyumuna ilk kez çıkabilmek olacak.

Şimdi tüm çabalar Sainz için

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf tarafından: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg'in kontratı artık çekmecede olduğuna göre, Seidl-Hoffmann ikilisinin çabaları Carlos Sainz'ı programa dahil etme olasılığına odaklanacak. Sainz tarafı şimdilik zamanı kullanarak fırsatları takip ediyor.

Senaryo gayet iyi tanımlanmış durumda: Sainz Red Bull ve Mercedes'te somut fırsatların ortaya çıkıp çıkmayacağını görmek için acele etmiyor, Audi ise Ferrari'nin mevcut pilotuyla aynı kalibrede bir alternatife sahip olmamasına rağmen baskı kurmaya çalışıyor.

Sainz için üst düzey bir takımda bir fırsat doğması halinde Audi'nin B planı Esteban Ocon, ancak burada da Red Bull'daki anlaşması yenilenmezse Sergio Perez gibi olasılıklar ortaya çıkabilir. Öte yandan Alexander Albon ihtimali, sürücünün gelecek sezonun sonuna kadar Williams'a bağlı olduğu ve İngiliz takımının sözleşmeden vazgeçmeye istekli görünmediği göz önüne alındığında daha az gerçekçi görünüyor.

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