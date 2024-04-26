Formula E'nin yeni Gen3 Evo aracı görücüye çıktı
Formula E, şampiyonanın gelecek sezonun başından itibaren kullanılacak ve önemli bir performans artışına sahip olacak yeni Gen3 Evo'yu tanıttı.
Fotoğraf: FIA Formula E
Aracın yeni özellikleri bu hafta sonu yapılacak Monaco E-Prix'si öncesinde Perşembe akşamı tanıtıldı. Cumartesi günü de eski Formula 1 pilotu David Coulthard tarafından ilk kez halka açık olarak gösterilecek.
Tamamen elektrikli şampiyonanın en son versiyon aracı, son iki sezondur kullanılan mevcut Gen3 aracının, karoser ve lastiklerde yapılan temel değişikliklerin yanı sıra elektrik gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan güncellenmiş bir hali.
Aracın 0-100 kmh hızlanması 1.82 saniyelik süresiyle mevcut F1 araçlarının hızlanma süresini geçerek önemli ölçüde iyileştirilirken, genel performans da Monte Carlo'daki bir tura göre yaklaşık iki saniye iyileştirildi.
En önemlisi, araç Gen3 lansmanında tanıtılan ancak henüz kullanılmayan ön güç aktarma organını kullanacak ve ilk kez dört tekerlekten çekişli hale gelecek.
Formula E Gen 3 EVO
Photo by: FIA Formula E
Ön aksa 350kW'lık maksimum güçten 50kW'lık bir güç çıkışı uygulanacak ve kalan güç arka tekerleklere aktarılacak. Ancak buna yalnızca sıralama düellolarında, yarışın başlangıcında ve her sürücünün yapması gereken her iki 'Atak Modu' aktivasyonu sırasında izin verilecek.
Daha sağlam bir ön kanat ve yeni sidepodlar sayesinde otomobil selefine kıyasla daha az aerodinamik sürtünme yaşarken, Hankook lastiklerinin yeni versiyonu da eskisine kıyasla %5-10 daha fazla yol tutuşu sunacak.
Autosport'a verdiği demeçte Formula E CEO'su Jeff Dodds, "Hepimiz işimizde hızın sattığını biliyoruz ve eğer bir motor sporları hayranıysanız hızlı giden şeyleri seversiniz ve bu nedenle 1.82 saniyede 0'dan 100 kmh'ye çıkmak bence bizim için inanılmaz bir başlık" dedi.
"Gerçekten hızlı bir yarış otomobili yapmak kolay, gerçekten iyi görünümlü bir yarış arabası yapmak kolay ve ilgili birçok teknolojiye sahip bir yarış otomobili yapmak kolay, ancak bu üçünü bir arada yapmak kolay değil." dedi.
Formula E Gen 3 EVO
Photo by: FIA Formula E
Yeni otomobil üzerindeki çalışmalar Formula E ve FIA tarafından bir yıldan uzun bir süredir sürdürülmekte olup, resmi güvenlik aracı sürücüsü ve eski yarışçı Bruno Correia projede geliştirme sürücüsü rolünü üstlenmiştir.
Araç, Misano'daki bir önceki yarışta gayri resmi olarak görücüye çıktı ve Formula E, Monako'daki ilk halka açık tanıtımından önce Gen3 Evo ile pistte medya faaliyetleri yürüttü.
Takımlar mevcut şasileri modifikasyonlarla güncelleyebilecek, bütçe tasarrufu yapma ve kullanılmayan parçaları azaltmaya yardımcı olacak.
McLaren takım patronu Ian James, "Maliyet ve sürdürülebilirlik perspektifinden bakıldığında, her şeyi yırtıp atmak istemiyoruz." dedi.
Formula E Gen 3 EVO
Photo by: FIA Formula E
“İşte bu noktada toptan nesil değişikliklerine gidiyoruz. Dolayısıyla bu dört yıllık süre içerisinde ilk iki yıldan sonra bu değişikliği yapma fırsatımız var."
“Bu, üreticilerle el ele giden homologasyon döngüsüne uyuyor. Çünkü üreticiler ileriye dönük herhangi bir yeni güç aktarma organını homologe etmek için sıfırlama düğmesine basma fırsatına sahipler.” dedi.
Formula E Gen 3 EVO
Photo by: FIA Formula E
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