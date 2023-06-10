Le Mans 24 Saat: Isınma turlarında Ferrari 1-2!
Bugün 17.00'de başlayacak Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen ısınma turlarında zirve Ferrari pilotlarının oldu.
2023 Le Mans 24 Saat'te artık yarış günündeyiz! La Sarthe Pisti'nde yarış günü ısınma turlarıyla başladı.
Yarış öncesindeki son seansta en hızlı derece #51 Ferrari aracındaki James Calado'dan geldi. Yarışa pole pozisyonundan başlayacak #50 Ferrari ise ikinci sıradaydı.
Ferrari'lerin arkasında #3 Cadillac yer aldı. Perşembe günü gerçekleştirilen Hyperpole seansında alevler alan #3 Cadillac'ta Sebastien Bourdais, seansın son dakikalarındaki turuyla üçüncü sıraya yerleşti.
#94 Peugeot'ta Nico Muller dördüncü oldu. Onu Toyota'lar takip etti: #7 GR010 beşinci, kardeş Toyota altıncıydı.
#6 Porsche'de Andre Lotterer yedinci sırayı aldı ve en hızlı Porsche oldu, onun arkasında #93 Peugeot'ta Paul di Resta vardı.
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne
Fotoğraf: Nikolaz Godet
LMP2'de en hızlı derece #23 United Autosports ORECA aracından geldi. Onun arkasında #34 Inter Europol Competition ve #14 Nielsen Racing araçları yer aldı.
Racing Team Turkey ise seansı LMP2 sınıfında 6. sırada tamamladı.
GTE AM sınıfında Kessel Racing girişli Ferrari 488 GTE araçları ilk iki sıradaydı: #57 birinci, #74 ikinciydi.
56 Nascar Cup aracında ise Mike Rockenfeller, 3:59.403 yaptı ve en hızlı 6 GTE aracının arkasında yer aldı.
Bu seansın da tamamlanmasıyla sıra artık Le Mans startına geldi! İkonik yarışın 91. startı, TSi 17.00'de verilecek.
Isınma turları sonucu:
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