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Le Mans Antrenman raporu

Le Mans 24 Saat: Isınma turlarında Ferrari 1-2!

Bugün 17.00'de başlayacak Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen ısınma turlarında zirve Ferrari pilotlarının oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

2023 Le Mans 24 Saat'te artık yarış günündeyiz! La Sarthe Pisti'nde yarış günü ısınma turlarıyla başladı. 

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Yarış öncesindeki son seansta en hızlı derece #51 Ferrari aracındaki James Calado'dan geldi. Yarışa pole pozisyonundan başlayacak #50 Ferrari ise ikinci sıradaydı. 

Ferrari'lerin arkasında #3 Cadillac yer aldı. Perşembe günü gerçekleştirilen Hyperpole seansında alevler alan #3 Cadillac'ta Sebastien Bourdais, seansın son dakikalarındaki turuyla üçüncü sıraya yerleşti. 

#94 Peugeot'ta Nico Muller dördüncü oldu. Onu Toyota'lar takip etti: #7 GR010 beşinci, kardeş Toyota altıncıydı. 

#6 Porsche'de Andre Lotterer yedinci sırayı aldı ve en hızlı Porsche oldu, onun arkasında #93 Peugeot'ta Paul di Resta vardı. 

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Fotoğraf: Nikolaz Godet

LMP2'de en hızlı derece #23 United Autosports ORECA aracından geldi. Onun arkasında #34 Inter Europol Competition ve #14 Nielsen Racing araçları yer aldı. 

Racing Team Turkey ise seansı LMP2 sınıfında 6. sırada tamamladı. 

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GTE AM sınıfında Kessel Racing girişli Ferrari 488 GTE araçları ilk iki sıradaydı: #57 birinci, #74 ikinciydi. 

56 Nascar Cup aracında ise Mike Rockenfeller, 3:59.403 yaptı ve en hızlı 6 GTE aracının arkasında yer aldı. 

Bu seansın da tamamlanmasıyla sıra artık Le Mans startına geldi! İkonik yarışın 91. startı, TSi 17.00'de verilecek. 

Isınma turları sonucu: 

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Italy Alessandro PierGuidi 		4 3'30.113     233.514
2 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		4 3'32.959 2.846 2.846 230.393
3 France Sébastien Bourdais
New Zealand Scott Dixon
Netherlands Renger vanderZande 		3 3'33.255 3.142 0.296 230.073
4 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		4 3'34.867 4.754 1.612 228.347
5 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		4 3'37.453 7.340 2.586 225.632
6 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		4 3'37.616 7.503 0.163 225.463
7 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		4 3'38.025 7.912 0.409 225.040
8 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		3 3'39.691 9.578 1.666 223.333
9 United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		4 3'39.818 9.705 0.127 223.204
10 Spain Albert Costa
Switzerland Fabio Scherer
Poland Jakub Smiechowski 		4 3'41.024 10.911 1.206 221.986
11 France Nathanael Berthon
Mexico Esteban Gutierrez
France Franck Mailleux 		4 3'41.087 10.974 0.063 221.923
12 Switzerland Mathias Beche
United Kingdom Ben Hanley
United States Rodrigo Sales 		4 3'41.153 11.040 0.066 221.857
13 Belgium Maxime Martin
Tom Van
Belgium Ugo de Wilde 		4 3'41.874 11.761 0.721 221.136
14 Portugal Rui Andrade
Switzerland Louis Deletraz
Poland Robert Kubica 		4 3'42.548 12.435 0.674 220.466
15 United Kingdom Tom Gamble
Belgium Dries Vanthoor
Turkey Salih Yoluç 		3 3'42.607 12.494 0.059 220.408
16 United Kingdom Olli Caldwell
Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas 		3 3'43.135 13.022 0.528 219.886
17 France Paul-Loup Chatin
Germany Laurents Hörr
France Paul Lafargue 		4 3'43.534 13.421 0.399 219.494
18 Netherlands Robin Frijns
Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg 		4 3'44.447 14.334 0.913 218.601
19 Netherlands Tijmen van der Helm
Venezuela Manuel Maldonado
Netherlands Job Uitert 		4 3'45.475 15.362 1.028 217.604
20 Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
France Doriane Pin 		4 3'45.603 15.490 0.128 217.481
21 Germany René Rast
United States Ricky Taylor
United States Thomas Steven 		4 3'46.118 16.005 0.515 216.985
22 Netherlands Giedo vanderGarde
Italy Roberto Lacorte
France Patrick Pilet 		3 3'46.487 16.374 0.369 216.632
23 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
France Tristan Vautier 		3 3'46.506 16.393 0.019 216.614
24 France Julien Canal
France Charles Milesi
France Matthieu Vaxivière 		3 3'48.229 18.116 1.723 214.978
25 United States Juan Correa
Romania Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal 		3 3'48.348 18.235 0.119 214.866
26 France Gabriel Aubry
Ireland Ryan Cullen
Liechtenstein Matthias Kaiser 		3 3'50.462 20.349 2.114 212.895
27 United States Scott Huffaker
Japan Takeshi Kimura
Brazil Daniel Serra 		4 3'55.038 24.925 4.576 208.750
28 Japan Kei Cozzolino
Japan Yorikatsu Tsujiko
Japan Naoki Yokomizo 		4 3'55.771 25.658 0.733 208.101
29 United States Ryan Hardwick
Belgium Jan Heylen
Canada Zacharie Robichon 		4 3'56.833 26.720 1.062 207.168
30 Italy Francesco Castellacci
Switzerland Thomas Flohr
Italy Davide Rigon 		4 3'57.245 27.132 0.412 206.808
31 France Neubauer Thomas
Italy Giacomo Petrobelli
Louis Prette		 4 3'58.760 28.647 1.515 205.496
32 France Simon Mann
Belgium Ulysse De Pauw
France Julien Piguet 		4 3'58.877 28.764 0.117 205.396
33 United Kingdom Jenson Button
United States Jimmie Johnson
Germany Mike Rockenfeller 		3 3'59.403 29.290 0.526 204.944
34 Gustav Birch
Denmark Jens Reno Moller
Denmark Marco Sorensen 		4 4'00.939 30.826 1.536 203.638
35 United Kingdom Ahmad AlHarthy
United States Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		3 4'06.169 36.056 5.230 199.311
36 Argentina Luis Perez-Companc
Italy Alessio Rovera
France Lilou Wadoux 		4 4'09.467 39.354 3.298 196.676
37 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		3        
38 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		3        
39 Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Frederick Lubin 		4        
40 Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark David Heinemeier Hansson
Denmark Oliver Rasmussen 		4        
41 Austria Rene Binder
Switzerland Neel Jani
Chile Nicolas Pino 		3        
42 Denmark Anders Fjordbach
United States Mark Kvamme
Denmark Jan Magnussen 		2        
43 Netherlands Nick Catsburg
United States Ben Keating
Nicolas Varrone		 3        
44 Switzerland Alexandre Coigny
Denmark Malthe Jakobsen
France Nicolas Lapierre 		2        
45 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		4        
46 Australia James Allen
United States Colin Braun
United States George Kurtz 		3        
47 France Reshad de Gerus
Vlad Lomko
France Simon Pagenaud 		3        
48 Italy Matteo Cairoli
United States PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette 		3 3'56.733 26.620   207.256
49 Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Italy Claudio Schiavoni 		1        
50 France Valentin Hasse-Clot
Arnold Robin
Maxime Robin		 2        
51 France Mathieu Jaminet
Brazil Felipe Nasr
United Kingdom Nick Tandy 		3        
52 France Julien Andlauer
Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen		 2        
53 United Kingdom Ben Barnicoat
France Norman Nato
France François Perrodo 		3 3'44.930 14.817   218.131
54 Belgium Sarah Bovy
Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting 		2        
55 United Kingdom Ben Barker
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Michael Wainwright 		2        
56 Germany Jonas Ried
United Kingdom Harry Tincknell
United States Don Yount 		3        
57 United Kingdom Ian James
Italy Daniel Mancinelli
Spain Alex Riberas 		3        
58 Indonesia Andrew Haryanto
United States Chandler Hull
United States Jeff Segal 		2        
59 United Kingdom Jack Aitken
Brazil Pipo Derani
United Kingdom Alexander Sims 		3        
60 Australia Ryan Briscoe
France Romain Dumas
France Olivier Pla 		3        
61 Japan Tomonobu Fujii
Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson		 4        
62 Germany Michael Fassbender
Austria Richard Lietz
Estonia Martin Rump 		3        
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