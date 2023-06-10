Le Mans 24 Saat: Isınma turlarında Ferrari 1-2!

2023 Le Mans 24 Saat'te artık yarış günündeyiz! La Sarthe Pisti'nde yarış günü ısınma turlarıyla başladı.

Yarış öncesindeki son seansta en hızlı derece #51 Ferrari aracındaki James Calado'dan geldi. Yarışa pole pozisyonundan başlayacak #50 Ferrari ise ikinci sıradaydı.

Ferrari'lerin arkasında #3 Cadillac yer aldı. Perşembe günü gerçekleştirilen Hyperpole seansında alevler alan #3 Cadillac'ta Sebastien Bourdais, seansın son dakikalarındaki turuyla üçüncü sıraya yerleşti.

#94 Peugeot'ta Nico Muller dördüncü oldu. Onu Toyota'lar takip etti: #7 GR010 beşinci, kardeş Toyota altıncıydı.

#6 Porsche'de Andre Lotterer yedinci sırayı aldı ve en hızlı Porsche oldu, onun arkasında #93 Peugeot'ta Paul di Resta vardı.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Fotoğraf: Nikolaz Godet

LMP2'de en hızlı derece #23 United Autosports ORECA aracından geldi. Onun arkasında #34 Inter Europol Competition ve #14 Nielsen Racing araçları yer aldı.

Racing Team Turkey ise seansı LMP2 sınıfında 6. sırada tamamladı.

GTE AM sınıfında Kessel Racing girişli Ferrari 488 GTE araçları ilk iki sıradaydı: #57 birinci, #74 ikinciydi.

56 Nascar Cup aracında ise Mike Rockenfeller, 3:59.403 yaptı ve en hızlı 6 GTE aracının arkasında yer aldı.

Bu seansın da tamamlanmasıyla sıra artık Le Mans startına geldi! İkonik yarışın 91. startı, TSi 17.00'de verilecek.

Isınma turları sonucu: