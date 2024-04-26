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Formula 1 Çin GP

Piquet Jr: "Sainz'ın Mercedes'e gitmesi en mantıklı seçenek"

Eski Formula 1 pilotu Nelson Piquet Jr, Carlos Sainz'ın F1 Mercedes'e katılma şansını kaçırmamasını ve Lewis Hamilton'ın yerine MErcedes' geçmenin, Max Verstappen'in takım arkadaşı olmaktan "daha mantıklı" olduğunu düşünüyor.

Burak Yasul
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, arrives at the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2024 araç tanıtımlarından kısa bir süre önce sonunda Hamilton'a yer açmak için Ferrari'de devam etmeyeceğini öğrenmesine rağmen Sainz, bu yıl bir sezona şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı. Avustralya Grand Prix'sinde elde ettiği galibiyet kariyerinin üçüncü arış zaferi oldu.

Audi'nin 2026 yılında merakla beklenen Formula 1'e girişinden önce 2025 için Sauber'e geçişle yoğun bir şekilde bağlantılı olmasına rağmen Sainz, Sergio Perez'in bu yılın sonunda sözleşmesinin bittiği ve üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'in geleceğinin belirsizliğini koruduğu dönemde hem Mercedes hem de Red Bull'daki boş pozisyonlar için potansiyel bir aday olarak ortaya çıktı.

Bu ayın başlarında İtalya'dan gelen çok sayıda haber Sainz'ın Mercedes'e katılmak üzere bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu gösterirken, İspanyol pilotun Audi'nin teklifini kabul etmek için bu ayın son gününe kadar beklediği öne sürüldü.

Nelson Piquet Jr, Pelas Pistas podcast'inde Sainz'a, Red Bull'da Verstappen'in takım arkadaşı olmamasını tavsiye etti ve Mercedes'e geçmenin daha mantıklı bir hareket olacağını söyledi.

Piquet Jr, "Herkes böyle düşünüyor: 'Pekala, Red Bull gibi bir araca sahip olmayı ve Audi ya da Alpine için sürmektense ikinci olmayı tercih ederim.' Böyle düşünen başka biri daha var."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"McLaren'in Sainz için bir boş koltuğu yok. Bu yüzden bu bir seçenek değil. Mercedes çok büyük bir üretici."

"En büyük takımlardan birine sahip, muhtemelen bugünlerde en büyük yapıya ve her şeye sahip."

"Şampiyonluğu tekrar kazanmayı her şeyden çok isteyen Toto var. Bu yüzden bir noktada tekrar zirveye çıkacağını bildiğimiz bir takım."

"Eğer Ferrari'de olursam, Max'in arkasında kalacağım için Red Bull'a gidemem."

"Mercedes'e giderim. Bence en mantıklısı bu." dedi.

Red Bull'un uzun süredir görev yapan danışmanı Helmut Marko, geçen hafta sonu Çin Grand Prix'si öncesinde kariyerine 2015'te Toro Rosso ile başlayan Sainz'a Audi'nin yaptığı tekliften daha iyi bir teklif veremeyeceklerini söylemişti.

Avusturya'da yayınlanan Kleine Zeitung'a konuşan Marko: "Onunla konuşuyoruz."

"Formula 1'deki en güçlü sezonunu geçiriyor. Ancak Audi'den çok kazançlı bir teklif aldı ve biz bu teklifi karşılayamayız ya da geçemeyiz." demişti.

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