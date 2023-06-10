Vergne: "Yarışı ilk beşte bitirmek Peugeot için galibiyet değerinde olacak"
Peugeot ile Le Mans 24 Saat'in en üst klasmanında mücadele etmeye hazırlanan eski Formula 1 pilotu Jean-Eric Vergne'e göre Fransız üreticinin gerçekçi hedefi ilk beş.
Geçen sezon Monza'da WEC'e dönüş yapan Peugeot, zaman zaman hızlanma emareleri gösterse dahi özellikle dayanıklılık sorunlarından çok çekmekte.
Bu sezon henüz beşincilikten öteye gidemeyen Peugeot'un uzun süredir tüm odağı Le Mans 24 Saat, diğerlerinin aksine Performans Dengesi darbesi de yemedikleri için sürpriz yapmalarını bekleyen birçok kişi de mevcut.
Ancak tüm bu beklentilerin yersiz olduğunu düşünen Vergne'e göre ilk beşe girmeleri galibiyet değerinde olacak.
Vergne, "Herhangi bir teknik sorun yaşamazsak ve hata yapmazsak ilk beş gerçekçi olur. Eğer ilk beşe girebilirsek, galibiyete ulaşmış gibi hissedeceğiz."
"Hata yapmadan güçlü bir yarış çıkarmalı ve işlerin yolunda gitmesi için biraz dua etmeliyiz."
"En önemli şey yarışı bitirmek ve garajda mümkün olduğunca az zaman geçirmek -bu yarışta çok şey olabileceğini biliyoruz."
"Gördüğümüz kadarıyla yarış performansımız sıralama performansımıza kıyasla çok daha iyi. Uzun sürüşlerde de gayet iyiyiz, diğerlerine pek de uzak değiliz." dedi.
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