Alonso: "Araç iyi hissettiriyor ama podyum gerçekçi bir hedef değil"

Kış testlerini en sorunsuz şekilde geçiren ekiplerden biri Aston Martin oldu. Her programını istediği gibi tamamlayan İngiliz ekibin yeni aracı AMR24, pist üstünde dengeli ve tahmin edilebilir bir görüntü çizdi.

Yeni Aston Martin'in performans olarak geliştiği bariz ancak takımın şampiyon pilotu Fernando Alonso, griddeki herkesin geliştiğinin altını çiziyor.

Testlerin son gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İspanyol pilot, aracın daha iyi hissettirdiğini ile getirse de 12 ay önce yine Bahreyn'de yaptıkları gibi podyum için savaşmalarını beklemiyor.

"Şu anda güç sıralamasında nerede olduğumuzu bilmiyorum ama şu an için podyum gerçekçi bir hedef gibi durmuyor.

"Bu tarz tahminler yapabilmek isterdim ama bir bilgimiz yok. Yeterli test zamanımız yok ve diğer takımların ne yaptığı hakkında yeterli bilgimiz de yok."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Aracımız geçen yıla kıyasla daha iyi ama herkes gelişti. Biz diğerlerine kıyasla ne kadar geliştik onu görmemiz gerek."

"Ben yeni sezona çok hazır hissediyorum. Fiziksel ve mental açıdan her zamankinden de iyi hissediyorum.

"Araçtaki hissiyatım da kesinlikle iyi. Ayrıca, önünüzdeki 9 ay boyunca kullanacağınız araca ilk kez oturup ilk testi yaptığınızda her zaman inanılmaz hissediyorsunuz."

"Her şey sadece 1.5 güne sıkıştırıldığı için oldukça yoğun geçiyor, aynı zamanda güç sıralamasında nerede olduğunuzu anlamaya çalışıyorsunuz ama araç 2023'e kıyasla kesinlikle daha iyi."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Daha iyi hissettiriyor, daha çok performans var. Topladığımız verilere baktığımızda da bunu görüyoruz ve hissiyatla mutluyuz."

"Özellikle de yüksek hızlı virajlarda daha çok performans hissediyorum. Daha çok yere basma gücü ve yol tutuşu var. Ayrıca frenleme altında da araç daha iyi hissettiriyor."

"F1'de artık her şey verilere göre ilerliyor ve bizde topladığımız verilere baktığımızda net bir şekilde daha çok yere basma gücü ürettiğimizi görebiliyoruz."

""Ancak dediğim gibi, herkes gelişti. Bence herkes geçen yıla kıyasla daha hızlı. Griddeki tüm konseptleri gördük ve bizdeki tasarımlardan bazıları griddeki çoğu takımla aynı. Yakın bir grid var."

"Yani biz 0.2 geliştiysek ve diğerleri 1 saniye geliştiyse 0.8 saniye geride olacağız. O yüzden hissiyat iyi olsa da gelecek haftayı beklemeliyiz."