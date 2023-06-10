Valentino Rossi, Le Mans 24 Saat destek yarışını kazandı!
MotoGP efsanesi Valentino Rossi, Cuma günü gerçekleştirilen destek yarışı Road to Le Mans'ta GT3 klasmanında galibiyete ulaşarak göz doldurdu.
#46 WRT BMW ile mücadele eden Rossi, son bölümde takım arkadaşı Jerome Policard'dan görevi devraldığında dördüncü sıradalardı ve güvenlik aracı pistteydi.
Direksiyona geçer geçmez tempo yakalayan Rossi, ilk olarak Vincent Abril'in Lamborghini'sini geçti ve arkasından 3.58.844 ile yarışın en hızlı turunu attı.
Geçişini yaptıktan sonra Hunaudieres düzlüğünde Porsche sürücüsü Anders Fjordbach ile mücadeleye tutuşan Rossi, bitime dört dakika kala Tertre Rouge virajında hamlesini yaptı ve ikinciliği aldı.
Damalı bayrağı ikinci sırada gören Rossi için iyi haber, liderlik koltuğundaki #296 Ferrari'nin ceza almasıydı; bu, galibiyetin #46 WRT'ye gittiği anlamına geliyordu!
Otomobil yarışlarındaki henüz ikinci sezonunda prestijli bir destek yarışında zafere ulaşan Rossi'nin gelecek sezon için hedefi Le Mans 24 Saat'te mücadele etmek -hiç şüphesiz ki, bu performansının ardından birçok takımı da ikna etmiş vaziyette.
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