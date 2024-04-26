Andretti Cadillac, F1 arzusunu kanıtlamak için Birleşik Krallık'ta 60 personel işe alacak

Kısa süre önce Silverstone'da yeni bir merkez açan Andretti, Formula 1'e 2026 sezonunda katılmasına izin verilmeyeceğini bildirmesine rağmen Avrupa'daki üssünü F1 personeliyle doldurmak için işe alımlara başladı.

Açılan 60 pozisyon arasında aero geliştirme başkanı, mekanik tasarım başkanı gibi üst düzey F1 rollerinin yanı sıra aerodinamik ve CFD, model tasarımı, elektronik, kontrol sistemleri, IT, araç performansı ve üretim gibi çeşitli mühendislik pozisyonları da yer alıyor.

Açılan tüm pozisyonlarda çalışanlar, Aston Martin'in yeni genel merkezinin karşısındaki Silverstone Park arazisindeki yeni Andretti merkezinde göreve başlayacak.

F1 yaptığı ret açıklamasında Andretti'nin yeterli değeri sağlayacağına ikna olmadıklarını bildirmişti. Ancak 2028 sezonda yeni bir katılım süreci için kapıyı açık bıraktı. Amerikan devi, Cadillac'ın ana şirketi GM'nin ürettiği motorları kullanmayı planlıyor. Bu motor tedarik anlaşması durumunu güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Associated Press'e konuşan F1 ve IndyCar efsanesi Mario Andretti, önümüzdeki hafta yapılacak Miami Grand Prix'si de dahil olmak üzere F1 yöneticileriyle daha fazla görüşme yapılacağını söyledi.

AP'ye konuşan 1978 dünya şampiyonu Andretti, "Onlarla sadece bir toplantı yaptık, bu bir sorun."

"Yeterince görüşmedik. Sanırım bu yüzden bir sonraki toplantımızı gerçekten memnuniyetle karşılıyorum. Hadi oturalım."

Michael Andretti, Mario Andretti, Dan Towriss, Andretti Global Photo by: Andretti

"Yol boyunca kaçırdığımız bazı fırsatlar oldu ama geriye değil ileriye bakmalıyız. Umudumu koruyorum. Çünkü bu yönde çalışmaktan asla vazgeçmiyoruz."

"Çalışmalarımızın hızla devam ettiği açıkça ortaya çıktı ve gördüğünüz gibi sadece konuşmuyoruz."

"Tuğla ve harcı bir araya getiriyoruz. Silverstone'da halihazırda bir yeri olan ekiple bunu gösterdik." dedi.

Andretti, F1'in gride katılımlarını reddetmesini "kesinlikle mali nedenlere" dayandığını düşünüyor. Çünkü kendisi ve takımın sahibi, yöneticisi olan oğlu Michael kendilerine başka ikna edici nedenlerden bahsedilmediğini söylüyor.

Mario Andretti, "Bizden ne isterseniz yaparız demeye çalışıyoruz. Ancak bize henüz 'gelmenizi istemiyoruz, utanmanızı istemiyoruz' gibi bazı bahaneler dışında bir şey söylemediler."

"Ama biz kendimizi utandırmak istemiyoruz. Gerçek şu ki General Motors bu projeden heyecan duyduklarını açıkça belirtti."

"Uzun vadeli bir taahhütleri var ve başka ne yapabiliriz bilmiyorum." dedi.