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Formula 1

Domenicali, daha fazla sprint hafta sonu istiyor

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, gelecekte F1 takviminde daha fazla sprint hafta sonu görmek istediğini söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, the remainder of the field at the start of the Sprint

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2024 sezonunun ilk sprinti geçtiğimiz hafta sonu Çin'de gerçekleşti, ikincisi ise önümüzdeki hafta Miami Grand Prix'sinde gerçekleşecek.

Sprint formatı, pilotlar ve taraftarlar tarafından zaman zaman farklı eleştirilere maruz kaldı; serbest antrenmanlara kıyasla ek rekabetçi seanslar genel olarak ilgiyi artırdı, ancak aynı zamanda takım personeli üzerindeki yükü de artırdı.

Format, 2024 için değişime uğradı ve takımların sprint yarışı ile Grand Prix sıralama turları arasında araç ayarlamaları yapmasına izin verildi.

F1 CEO'su Domenicali, sprint hafta sonları ile ilgili Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Çin'deki inanılmaz koşullardaki sprint sıralamasında çok fazla tur atıldı."

"Bu bize, buraya gelen taraftarlar için pistte biraz hareket sağlama görevimizi hatırlattı." dedi.

Bunun gelecekte daha fazla sprint anlamına gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Neden olmasın?"

"Bunun harika olduğunu söyleyebilirim çünkü yarış hafta sonuna heyecan katıyor, ama elbette bu gelecekte tartışılacak bir şey."

"Önce bu yılki sprintlerin nasıl geçeceğini görelim. Ama bu kesinlikle bir sonraki F1 Komisyonu'nda tartışmak istediğim bir konu."

Chinese GP

Çin GP

"Ancak Japonya'daki gibi [hava koşulları nedeniyle] araçların çalışmadığı bir durumla karşılaşma ihtimalinden de kaçınmamız gerekiyor."

"Bu, bizi ve pilotları görmeye gelen insanlar için iyi bir şey değil."

Sprint yarışlarını en sert eleştirenlerden biri olan Max Verstappen, 2024 için güncellenen formatın olumlu bir gelişme olduğunu kabul etti.

Ancak F1'in bunu gelecekte sprint yarışlarının sayısını arttırmak için bir neden olarak görmemesi gerektiğini de ekledi.

Verstappen, "Sprint formatının yeni hali güzel, biraz daha basit hale geldiğini söyleyebilirim."

"Ama aşırıya da kaçmamalıyız çünkü zaten yılda 24 yarışın 6'sında sprint oluyor."

"Yapılmak istenmesini anlıyorum, sanırım sprint hafta sonu daha fazla izleniyor ama bu aynı zamanda mekanikerler ve takımlar üzerinde daha fazla stres yaratıyor."

"Bununla başa çıkılması gerekiyor, ancak sayının artması taraftarlar üzerinde de olumsuz bir etki yaratacaktır." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris ise şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse bunun bizim için çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Şikayet eden taraf biz olmamalıyız."

"Şikayet edebilecek kişiler sürekli seyahat etmek zorunda olan yüzlerce mekaniker ve mühendisler. Bu onlar için sağlıklı ve sürdürülebilir değil."

Watch: F1 2024 Chinese Grand Prix Review – Verstappen dominates

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Filip Cleeren
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