Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

3 günlük F1 sezon öncesi testlerine gelinirken, performansı en çok merak edilen ekiplerden biri Mercedes'ti.

Hayal kırıklığı ile geçen 2 sezonun ardından teknik ekipte yeniden yapılanmaya giden Mercedes'te James Allison takıma teknik şef olarak geri döndü ve W15'in tasarımında büyük rol oynadı.

Yeni Mercedes, son 2 yılın aracına kıyasla neredeyse tamamen farklı olduğundan göstereceği performans önemliydi ve 3 günlük testlerin sonunda W15 ile ilgili ilk yorumlar yapılmaya başladı.

W15'in sürülebilirlik ve arka taraf dengesi gibi konularda geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğu açık. Yeni Mercedes özellikle yarış temposunda, dolu depoyla giderken güçlü. Tek turda ise henüz tam potansiyele ulaşılabilmiş değil.

Testlerin ardından tasarımında büyük rol oynadığı W15 hakkında konuşan Allison, Red Bull ile mücadele edecek seviyede olmadıklarını kabul etse de ikinci sıra için Ferrari ile savaşabilecekleri görüşünde.

Testlerin son gününün ardından değerlendirmelerde bulunan Allison, "12 ay önce çok daha kötü bir durumdaydık!"

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Verimli bir 3 gün oldu. Uzun bir test programımız vardı, bu programda sezon içerisinde yapamayacağımız bazı ayar değişiklikleri de yer aldı. Birçok farklı ayar ve şey denedik, bu da bize ilk yarışa hangi parçaları getirmemiz gerektiğini anlamamız konusunda yardımcı olacak."

"Kesinlikle referans noktası biz değiliz ama uzun sürüşlerde iyi bir tempoya sahiptik. Tek turda biraz daha çalışmamız gerek. Yine de kesinlikle geçen yıldan çok daha iyi bir araca sahibiz."

"Bu aracın iyi yönlerinden biri, bir değişiklik yaptığınızda buna simülatörde verdiği tepkiyle neredeyse aynı tepkiyi vermesi. Geçen yılın aracı bunu yapmıyordu, gerçekte verdiği tepkilerle simülatörde verdiği tepkiler farklıydı."

"Bu yılki aracın simülatörler aynı tepkiyi vermesi, bize simülatörde değişiklikler yaparken güven verecek çünkü yaptığımız değişikliklerin pistte de aynı şekilde çalışacağını biliyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Red Bull herkesten önde, bugünkü [3. gün] yarış tempolarına bakıldığında bunu açıkça görebiliyorsunuz. Onların arkasında birkaç tane güçlü takım var: Ferrari iyi duruyor, biz iyi duruyoruz, [Fernando] Alonso bugün iyi iş yaptı. Bu üçlü arasından kim kimin önünde emin değilim."

"Bence uzun sürüşlerde biz biraz daha iyiyiz, tek turda ise Ferrari biraz daha önde. Yarış hafta sonu öncesinde geçireceğimiz birkaç gün kimin önde olacağını belirleme konusunda çok önemli olacak."

"Elimizdeki verileri analiz ederek nelere ihtiyacımız olduğunu anlamak için sadece birkaç günümüz var."

"Fabrikadaki ekibimiz şimdiden burada denediğimiz ama bir F1 hafta sonu için yeterli sayıda olmayan parçaları üretmeye başladı."

" Hâlâ üretilecek, monte edilecek, boyanacak ve bunun gibi yapılacak çok şey var." dedi.