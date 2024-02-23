Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"
Mercedes'in teknik patronu James Allison, 3 günlük testlerin sona ermesinin ardından Red Bull ile yarışabilecek tempoda olmadıklarını kabul ediyor ancak Ferrari ile ikinci sıra için mücadele edebileceklerini hatta yarış temposunda İtalyan ekipten "biraz daha iyi" olduklarını düşünüyor.
Bradley Lord, Mercedes F1 Head of Communications, James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG
Erik Junius
3 günlük F1 sezon öncesi testlerine gelinirken, performansı en çok merak edilen ekiplerden biri Mercedes'ti.
Hayal kırıklığı ile geçen 2 sezonun ardından teknik ekipte yeniden yapılanmaya giden Mercedes'te James Allison takıma teknik şef olarak geri döndü ve W15'in tasarımında büyük rol oynadı.
Yeni Mercedes, son 2 yılın aracına kıyasla neredeyse tamamen farklı olduğundan göstereceği performans önemliydi ve 3 günlük testlerin sonunda W15 ile ilgili ilk yorumlar yapılmaya başladı.
W15'in sürülebilirlik ve arka taraf dengesi gibi konularda geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğu açık. Yeni Mercedes özellikle yarış temposunda, dolu depoyla giderken güçlü. Tek turda ise henüz tam potansiyele ulaşılabilmiş değil.
Testlerin ardından tasarımında büyük rol oynadığı W15 hakkında konuşan Allison, Red Bull ile mücadele edecek seviyede olmadıklarını kabul etse de ikinci sıra için Ferrari ile savaşabilecekleri görüşünde.
Testlerin son gününün ardından değerlendirmelerde bulunan Allison, "12 ay önce çok daha kötü bir durumdaydık!"
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Verimli bir 3 gün oldu. Uzun bir test programımız vardı, bu programda sezon içerisinde yapamayacağımız bazı ayar değişiklikleri de yer aldı. Birçok farklı ayar ve şey denedik, bu da bize ilk yarışa hangi parçaları getirmemiz gerektiğini anlamamız konusunda yardımcı olacak."
"Kesinlikle referans noktası biz değiliz ama uzun sürüşlerde iyi bir tempoya sahiptik. Tek turda biraz daha çalışmamız gerek. Yine de kesinlikle geçen yıldan çok daha iyi bir araca sahibiz."
"Bu aracın iyi yönlerinden biri, bir değişiklik yaptığınızda buna simülatörde verdiği tepkiyle neredeyse aynı tepkiyi vermesi. Geçen yılın aracı bunu yapmıyordu, gerçekte verdiği tepkilerle simülatörde verdiği tepkiler farklıydı."
"Bu yılki aracın simülatörler aynı tepkiyi vermesi, bize simülatörde değişiklikler yaparken güven verecek çünkü yaptığımız değişikliklerin pistte de aynı şekilde çalışacağını biliyoruz."
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Red Bull herkesten önde, bugünkü [3. gün] yarış tempolarına bakıldığında bunu açıkça görebiliyorsunuz. Onların arkasında birkaç tane güçlü takım var: Ferrari iyi duruyor, biz iyi duruyoruz, [Fernando] Alonso bugün iyi iş yaptı. Bu üçlü arasından kim kimin önünde emin değilim."
"Bence uzun sürüşlerde biz biraz daha iyiyiz, tek turda ise Ferrari biraz daha önde. Yarış hafta sonu öncesinde geçireceğimiz birkaç gün kimin önde olacağını belirleme konusunda çok önemli olacak."
"Elimizdeki verileri analiz ederek nelere ihtiyacımız olduğunu anlamak için sadece birkaç günümüz var."
"Fabrikadaki ekibimiz şimdiden burada denediğimiz ama bir F1 hafta sonu için yeterli sayıda olmayan parçaları üretmeye başladı."
" Hâlâ üretilecek, monte edilecek, boyanacak ve bunun gibi yapılacak çok şey var." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Piero Ferrari: "Lewis iyi bir müşterimiz fabrikayı birkaç kez ziyaret etti"
Piero Ferrari: "Lewis iyi bir müşterimiz fabrikayı birkaç kez ziyaret etti" Piero Ferrari: "Lewis iyi bir müşterimiz fabrikayı birkaç kez ziyaret etti"
Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"
Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım" Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"
Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış
Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış
Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"
Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim" Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar