MotoGP İspanya GP: 2. antrenman seansının lideri rekor dereceyle Bagnaia

Son iki yıldır İspanya GP'sini kazanan son dünya şampiyonu, Portekiz ve Amerika'da hayal kırıklığı yaratan iki yarışın ardından İspanya'ya geldi.

Kazalarla dolu bir seansta Bagnaia 1:36.025'lik derecesiyle Aprilia pilotu Vinales'e 0.100 saniye fark atarak liderliği saat sonuna bıraktı.

Marc Marquez seansın sonunda Bagnaia'dan birinciliği alacak gibi görünüyordu ancak 1:36.168'lik derecesiyle ancak Marco Bezzecchi ve şampiyona lideri Jorge Martin'i geçebildi.

Pramac sürücüsü, Jerez'deki bir saatlik öğleden sonra seansında 1:37.811'lik derecesiyle erken tempoyu belirledi ve KTM'den Brad Binder ilk 10 dakika içinde 1:36.794'lük derecesiyle arayı açmadan önce Güney Afrikalı sürücüyle liderliği paylaşıyordu.

Ardından Bezzecchi, Raul Fernandez (Trackhouse Racing) ve Vinales'in (Aprilia) kayarak düştüğü birkaç kazanın peş peşe yaşandığı bir dönem başladı.

Seansın yarısından biraz fazlasında, Yamaha'dan Fabio Quartararo 7. virajda motosikletinden düşerken Alex Marquez (Gresini Ducati), Dani Pedrosa (KTM) ve Miguel Oliveira (Trackhouse) da düştüler.

Bitime 20 dakikadan biraz fazla bir süre kala Vinales, Aprilia'sıyla erken bir yumuşak lastik sürüşü yaptı ve 1:36.482'lik bir derece elde etti.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu tur, yaklaşık sekiz dakika sonra Martin tarafından 1:36.435 ile geçilirken, daha sonra Vinales Aprilia'sını 1:36.125 ile zirveye taşıdı.

Bu tur Vinales'i mevcut tur rekorunun altına yerleştirdi, ancak seansın sonundaki son hızlı turunda Bagnaia tarafından 0.100s ile geçilecekti.

Gresini'den Marc Marquez; Bezzecchi, Martin ve Tech3 çaylağı Pedro Acosta'nın önünde ilk üçü tamamladı - Acosta Q2 sıralamasına doğrudan girebilen tek KTM sürücüsüydü.

Kapanış bölümünde Binder'in yaptığı pahalıya mal olan bir kaza onu ilk 10'un sınırlarında bıraktı ve KTM sürücüsü sonunda 11. sıraya geriledi.

Aleix Espargaro kardeş fabrika Aprilia ile yedinci olurken, Ducati'den Enea Bastianini, VR46'dan Fabio Di Giannantonio ve Alex Marquez son Q2 sıralarını aldı.

MotoGP İspanya GP 2. antrenman sonuçları