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MotoGP İspanya GP

MotoGP İspanya GP: 2. antrenman seansının lideri rekor dereceyle Bagnaia

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Maverick Vinales'i geride bırakarak MotoGP İspanya Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında rekor dereceyle en hızlı turu attı.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son iki yıldır İspanya GP'sini kazanan son dünya şampiyonu, Portekiz ve Amerika'da hayal kırıklığı yaratan iki yarışın ardından İspanya'ya geldi.

Kazalarla dolu bir seansta Bagnaia 1:36.025'lik derecesiyle Aprilia pilotu Vinales'e 0.100 saniye fark atarak liderliği saat sonuna bıraktı.

Marc Marquez seansın sonunda Bagnaia'dan birinciliği alacak gibi görünüyordu ancak 1:36.168'lik derecesiyle ancak Marco Bezzecchi ve şampiyona lideri Jorge Martin'i geçebildi.

Pramac sürücüsü, Jerez'deki bir saatlik öğleden sonra seansında 1:37.811'lik derecesiyle erken tempoyu belirledi ve KTM'den Brad Binder ilk 10 dakika içinde 1:36.794'lük derecesiyle arayı açmadan önce Güney Afrikalı sürücüyle liderliği paylaşıyordu.

Ardından Bezzecchi, Raul Fernandez (Trackhouse Racing) ve Vinales'in (Aprilia) kayarak düştüğü birkaç kazanın peş peşe yaşandığı bir dönem başladı.

Seansın yarısından biraz fazlasında, Yamaha'dan Fabio Quartararo 7. virajda motosikletinden düşerken Alex Marquez (Gresini Ducati), Dani Pedrosa (KTM) ve Miguel Oliveira (Trackhouse) da düştüler.

Bitime 20 dakikadan biraz fazla bir süre kala Vinales, Aprilia'sıyla erken bir yumuşak lastik sürüşü yaptı ve 1:36.482'lik bir derece elde etti.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu tur, yaklaşık sekiz dakika sonra Martin tarafından 1:36.435 ile geçilirken, daha sonra Vinales Aprilia'sını 1:36.125 ile zirveye taşıdı.

Bu tur Vinales'i mevcut tur rekorunun altına yerleştirdi, ancak seansın sonundaki son hızlı turunda Bagnaia tarafından 0.100s ile geçilecekti.

Gresini'den Marc Marquez; Bezzecchi, Martin ve Tech3 çaylağı Pedro Acosta'nın önünde ilk üçü tamamladı - Acosta Q2 sıralamasına doğrudan girebilen tek KTM sürücüsüydü.

Kapanış bölümünde Binder'in yaptığı pahalıya mal olan bir kaza onu ilk 10'un sınırlarında bıraktı ve KTM sürücüsü sonunda 11. sıraya geriledi.

Aleix Espargaro kardeş fabrika Aprilia ile yedinci olurken, Ducati'den Enea Bastianini, VR46'dan Fabio Di Giannantonio ve Alex Marquez son Q2 sıralarını aldı.

MotoGP İspanya GP 2. antrenman sonuçları

   
1
 - 
5
   
   
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 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23

1'36.025

   165.819 293
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 24

+0.100

1'36.125

 0.100 165.646 292
3 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 26

+0.143

1'36.168

 0.043 165.572 291
4 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 20

+0.339

1'36.364

 0.196 165.235 296
5 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 25

+0.410

1'36.435

 0.071 165.114 291
6 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 24

+0.414

1'36.439

 0.004 165.107 295
7 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 20

+0.421

1'36.446

 0.007 165.095 291
8 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 26

+0.455

1'36.480

 0.034 165.037 295
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 21

+0.511

1'36.536

 0.056 164.941 291
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.514

1'36.539

 0.003 164.936 291
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 22

+0.619

1'36.644

 0.105 164.757 295
12 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 22

+0.686

1'36.711

 0.067 164.643 293
13 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 22

+0.875

1'36.900

 0.189 164.321 295
14 Spain D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 26 KTM 23

+0.919

1'36.944

 0.044 164.247 300
15 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 23

+0.934

1'36.959

 0.015 164.221 295
16 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 24

+0.944

1'36.969

 0.010 164.205 291
17 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+1.086

1'37.111

 0.142 163.964 291
18 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 23

+1.252

1'37.277

 0.166 163.685 294
19 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 24

+1.317

1'37.342

 0.065 163.575 291
20 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 22

+1.357

1'37.382

 0.040 163.508 295
21 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 26

+1.451

1'37.476

 0.094 163.350 293
22 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 23

+1.586

1'37.611

 0.135 163.125 292
23 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 24

+1.684

1'37.709

 0.098 162.961 295
24 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 24

+1.813

1'37.838

 0.129 162.746 290
25 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 22

+1.877

1'37.902

 0.064 162.640 291
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